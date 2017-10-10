Как получить заряд энергии?

Октябрь уж наступил… И вместе со своими особыми красками осень принесла нам холодную погоду, хмурые облака, пасмурное небо и отсутствие солнечного тепла и света. Плюс дни стали уже заметно короче, и мы все сильнее ощущаем нехватку витамина D.
Где взять силы, чтобы работать в прежнем ритме, выполнять сверхзадачи, быть в нескольких местах одновременно? Как суметь не поддаться унынию и промозглой серой осени и сохранить бодрый настрой?
На помощь организму придет напиток «Живи долго! Энергия» компании «Пивовар». В его составе – только вода и травы. Натуральные компоненты помогают восстановить силы, наполняют энергией, тонизируют и прекрасно утоляют жажду.
Что же это за травы?
Корень женьшеня – незаменимое средство для повышения работоспособности. Он отлично тонизирует, оказывает болеутоляющее действие и не даст разгуляться депрессии. Кроме того, женьшень – волшебное средство, которое замедляет процессы старения в организме женщин. Приятным сюрпризом станет и тот факт, что корень женьшеня подавляет чувство голода и не дает переедать. Это особенно важно в холодную погоду, когда организм старается накопить запасы впрок.
Родиола розовая — еще один полезный компонент. Благодаря своим свойствам родиола розовая повышает умственную работоспособность, наполняет силами, избавляет от повышенной утомляемости и питает организм защитными функциями в осенний период. Плюс в родиоле розовой содержатся макроэлементы – марганец, цинк и медь. Иммунитету это только на пользу.
Теперь понятно, почему вода «Живи долго! Энергия» так необходима для восстановления сил и хорошего настроения. Осень не время хандрить. Это время для новых открытий и экспериментов.
Получай заряд энергии – живи долго!