Как получить заряд энергии?

Октябрь уж наступил… И вместе со своими особыми красками осень принесла нам холодную погоду, хмурые облака, пасмурное небо и отсутствие солнечного тепла и света. Плюс дни стали уже заметно короче, и мы все сильнее ощущаем нехватку витамина D.

Где взять силы, чтобы работать в прежнем ритме, выполнять сверхзадачи, быть в нескольких местах одновременно? Как суметь не поддаться унынию и промозглой серой осени и сохранить бодрый настрой?

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