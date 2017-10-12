Как сбросить 30 кг? Перестать воевать со своим телом

Меня это устраивало: благодаря типу фигуры я выглядела гармонично, вела активную жизнь. В 30 лет исполнила давнюю мечту – записалась на сальсу. Но из-за лишнего веса испытывала некоторые сложности. Через три года на фоне затяжного стресса в личной жизни поправилась до 106 кг. Боль в коленях и постоянная одышка начали убивать всю радость от танцев. Стало ясно: нужно что-то делать.

— Генетическая предрасположенность и ограничение физической активности по медицинским показаниям обеспечили мне набор лишнего веса еще в подростковом возрасте. К окончанию школы на свой страх и риск я решила добавить в свою жизнь спорт и снизила вес до 92 кг.

Я пошла к эндокринологу. Рекомендации доктора меня озадачили: «Полюбить себя, убрать последствия продолжительного стресса положительными эмоциями и начать уже нормально есть». Анализ моего пищевого дневника показал, что я могла по три-четыре дня употреблять не больше 1000 ккал в день, а потом съедать сразу 5000 ккал. Из-за этого замедлялся метаболизм, и организм запасал любые попавшие калории в жиры на голодный день, который точно будет завтра. Я пришла в ужас от открывшейся картины и поняла: нужно осознанное отношение к собственному телу, его потребностям и желаниям.

Следующие два месяца я читала про питание все, до чего только могла дотянуться. От статей гуру диетологии до теорий спортивного питания, более похожих на защиту научных работ по биохимии. Однажды на глаза попалось объявление о трехмесячном марафоне в тренажерном зале с сопровождением личного тренера и комплексом спа-процедур. Я радостно ввязалась в эту авантюру. Мой тренер составил идеальную программу для меня, и процесс пошел. Первый месяц было очень тяжело. Каждый день то зал, то танцы, то плавание, то спа. Я приползала домой, падала в кровать и отключалась. Но как только организм привык к новому уровню нагрузок, я приступила к внедрению системы питания, которая к тому моменту уже четко сложилась в моей голове.

Я поняла, что насиловать организм еще и жестким ограничением в еде не имеет смысла. Поэтому выбрала сплав двух систем: абсолютно классический подсчет суточной калорийности и осознанное питание. Высчитала норму дневной калорийности с дефицитом калорий 400−600 ккал в сутки для умеренного сброса веса. Взяла за правило питаться 5−6 раз в день небольшими порциями с соблюдением баланса белков, жиров и углеводов (30/20/50), но всегда внимательно прислушиваться к своим желаниям.

Для меня нет запрещенных продуктов, от содержания полок в доме пришли бы в ужас все фанаты здорового образа жизни. По большей части меню состоит из молочных каш по утрам, различного по виду и способу приготовления мяса, круп на гарнир, творога, фруктов и овощных салатов. Все быстрые углеводы стараюсь употреблять в первой половине дня, к вечеру делая упор на легкие блюда и белки, но это не обязательное условие. Обязательное условие вообще только одно – не воевать с собственным телом.

За год мне удалось научиться вести диалог с ним, и результат мне безумно нравится. Я выгляжу так изящно, как никогда не выглядела в своей жизни. Получаю удовольствие от каждого прожитого дня, от нового изученного движения в танцах и даже от особо удавшегося салата в обед. Я рада, что ко мне вернулся вкус к еде и жизни в целом.