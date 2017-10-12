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Как сбросить 30 кг? Перестать воевать со своим телом

Для Светланы Максимовой из Ульяновска нет запрещенных продуктов. Ее главное оружие в борьбе с лишним весом – любовь к себе.

— Генетическая предрасположенность и ограничение физической активности по медицинским показаниям обеспечили мне набор лишнего веса еще в подростковом возрасте. К окончанию школы на свой страх и риск я решила добавить в свою жизнь спорт и снизила вес до 92 кг.

Меня это устраивало: благодаря типу фигуры я выглядела гармонично, вела активную жизнь. В 30 лет исполнила давнюю мечту – записалась на сальсу. Но из-за лишнего веса испытывала некоторые сложности. Через три года на фоне затяжного стресса в личной жизни поправилась до 106 кг. Боль в коленях и постоянная одышка начали убивать всю радость от танцев. Стало ясно: нужно что-то делать.

Фото: личный архив
Фото: личный архив

Я пошла к эндокринологу. Рекомендации доктора меня озадачили: «Полюбить себя, убрать последствия продолжительного стресса положительными эмоциями и начать уже нормально есть». Анализ моего пищевого дневника показал, что я могла по три-четыре дня употреблять не больше 1000 ккал в день, а потом съедать сразу 5000 ккал. Из-за этого замедлялся метаболизм, и организм запасал любые попавшие калории в жиры на голодный день, который точно будет завтра. Я пришла в ужас от открывшейся картины и поняла: нужно осознанное отношение к собственному телу, его потребностям и желаниям.

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Следующие два месяца я читала про питание все, до чего только могла дотянуться. От статей гуру диетологии до теорий спортивного питания, более похожих на защиту научных работ по биохимии. Однажды на глаза попалось объявление о трехмесячном марафоне в тренажерном зале с сопровождением личного тренера и комплексом спа-процедур. Я радостно ввязалась в эту авантюру. Мой тренер составил идеальную программу для меня, и процесс пошел. Первый месяц было очень тяжело. Каждый день то зал, то танцы, то плавание, то спа. Я приползала домой, падала в кровать и отключалась. Но как только организм привык к новому уровню нагрузок, я приступила к внедрению системы питания, которая к тому моменту уже четко сложилась в моей голове.

Я поняла, что насиловать организм еще и жестким ограничением в еде не имеет смысла. Поэтому выбрала сплав двух систем: абсолютно классический подсчет суточной калорийности и осознанное питание. Высчитала норму дневной калорийности с дефицитом калорий 400−600 ккал в сутки для умеренного сброса веса. Взяла за правило питаться 5−6 раз в день небольшими порциями с соблюдением баланса белков, жиров и углеводов (30/20/50), но всегда внимательно прислушиваться к своим желаниям.

Для меня нет запрещенных продуктов, от содержания полок в доме пришли бы в ужас все фанаты здорового образа жизни. По большей части меню состоит из молочных каш по утрам, различного по виду и способу приготовления мяса, круп на гарнир, творога, фруктов и овощных салатов. Все быстрые углеводы стараюсь употреблять в первой половине дня, к вечеру делая упор на легкие блюда и белки, но это не обязательное условие. Обязательное условие вообще только одно – не воевать с собственным телом.

За год мне удалось научиться вести диалог с ним, и результат мне безумно нравится. Я выгляжу так изящно, как никогда не выглядела в своей жизни. Получаю удовольствие от каждого прожитого дня, от нового изученного движения в танцах и даже от особо удавшегося салата в обед. Я рада, что ко мне вернулся вкус к еде и жизни в целом.

Лидия Ионова, врач-диетолог, основатель клиники, автор собственной методики похудения.
Лидия Ионова

Для многих генетическая предрасположенность означает, что на стройной фигуре можно поставить крест. Но это не так! Темпы могут быть чуть медленнее, вероятность рецидива выше, но возможность снизить вес и удерживать есть. Если у вас это получится, то есть шансы: генетическая предрасположенность не передастся по наследству. Чтобы устранить результат, важно выяснить все причины помимо генетики и их устранить. Они делятся на четыре большие группы: причины медицинские, образ жизни, питания и психологические. Трехмесячный марафон – очень сильная нагрузка, поэтому в это время лучше находиться под присмотром специалистов: врача и тренера. Если такой возможности нет, максимально прислушиваться к себе. С одной стороны, за три месяца есть вероятность сформировать привычки двигательной активности и правильного питания. С другой – если физическая активность будет восприниматься как способ справиться с перееданием, есть вероятность развития булимии.

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#как похудеть#как быстро похудеть
12 октября 2017Юлия Гаганова
Комментарии1
eVa rey12.10.17 20:02

Молодец! Хорошо выглядит!

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