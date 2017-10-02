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Как укрепить здоровье после болезни

Организм женщины – удивительный и весьма слаженный механизм, в котором каждая деталь выполняет свою особую функцию. И потому так важно окружить его заботой и вниманием.

Спорт, правильное питание, полноценный сон – казалось бы, выполняя эти простые правила, мы можем эффективно оградить себя от различных заболеваний. Но тем не менее наш непредсказуемый организм иногда дает сбои. А распознать его тревожные сигналы порой бывает непросто.

Фото: фотосток

К сожалению, ни одна женщина не застрахована от проблем. Практически всем известны симптомы таких недугов, как цистит или молочница. Кто-то перенес небольшие операции. Кто-то стал чаще подхватывать простуду. Со временем у нас всех возникает уместный вопрос: «Как укрепить свое здоровье и не допустить рецидива перенесенных заболеваний?» Ни для кого не будет откровением, что в эти периоды наш организм нуждается в специальной дополнительной поддержке. Этого можно достигнуть, придерживаясь определенной системы реабилитации и применяя меры профилактики.

Для того чтобы восстановить иммунитет после перенесенного заболевания, обязательно включайте в рацион продукты, богатые так называемыми иммунотропными микроэлементами – цинком, селеном и магнием. Укрепиться также помогут регулярные занятия физкультурой. Конечно, не стоит сразу нагружаться изнурительными комплексами. Начать лучше с йоги и дыхательной гимнастики.

Фото: фотосток

Любимый совет оптимистов – чаще улыбайтесь. И это действительно полезная привычка, ведь так мы стимулируем выброс эндорфина, так называемого гормона счастья, который улучшает самочувствие, стабилизирует давление и тоже повышает иммунитет.

Еще одним серьезным помощником организму после болезни может стать лекарственный препарат «ВОБЭНЗИМ». Он нормализует все функции защиты организма и увеличивает его сопротивляемость самым разнообразным вирусам и инфекциям. Благодаря cбалансированному составу препарат хорошо совместим с другими лекарствами. Сочетание противовоспалительного и иммуномодулирующего свойств делает «ВОБЭНЗИМ» незаменимым в тех случаях, когда возникает риск различных осложнений.

Фото: архив пресс-служб

Современный мир диктует свой ритм жизни. На заботу о себе порой не остается времени. Мы привыкли полностью рассчитывать на запас прочности собственного организма. Но если уж недуги вас все-таки коснутся, то будьте уверены, что вместе с препаратом «ВОБЭНЗИМ» вы всегда будете обеспечены надежной поддержкой, преумножающей вашу собственную заботу в несколько раз. И пусть иммунитет скажет вам спасибо.

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2 октября 2017
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