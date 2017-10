«Л'Этуаль»: наши консультанты знают секреты красоты

Стаж работы в сети «Л'Этуаль»: в сети работаю 3,5 года.

Любимое средство, которое продается в в сети «Л'Этуаль»: сияющий матовый тон для лица Nuance «Л’Этуаль selection». Тональное средство создает эффект второй кожи, натуральный естественный результат макияжа, при этом покрытие устойчиво в течение 8 часов.

Что посоветуете из новинок сезона по уходу за собой? Парфюмерную воду Zadig & Voltaire This is her, французский аромат с восточным ароматом. Сочетает в себе горечь розового перца и сладость взбитых сливок. Аромат дополнит вечерний наряд нотками шарма и нежностью.

Какой необычный покупатель запомнился? Мне запомнился Борис Васильевич, подполковник в отставке. Постоянный клиент, который всегда приходит со списком покупок для своей супруги. Потрясающий мужчина, который заходит всегда с улыбкой и морем позитивных эмоций. У него есть телефоны всех консультантов, он не забывает про дни рождения девочек, всегда поздравляет со всеми праздниками. Если Борис Васильевич пришел утром, значит, день удался, его позитивного заряда хватит до вечера!

Какие, на ваш взгляд, преимущества магазинов «Л'Этуаль»? В магазинах «Л'Этуаль» клиентов встречают профессиональные консультанты, которые проходят специальную подготовку на внутренних и международных тренингах. Около 1000 магазинов, в которых эксклюзивно представлены товары от мировых марок: Eisenberg, Burberry, Zadig & Voltaire, Nars, Too Cool For School, Illamasqua, The Plant Base, Thebalm… В «Л'Этуаль» представлена уникальная коллекция селективной парфюмерии Scent Bibliotheque.