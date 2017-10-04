«Л'Этуаль»: наши консультанты знают секреты красоты

В сети магазинов парфюмерии и косметики работают настоящие красавицы. Мы решили познакомиться с ними поближе, а заодно и узнать, как они ухаживают за собой и что интересного появилось в продаже в этом сезоне.

Марина Астапцева, 30 лет, г. Ессентуки

Фото: Марина Астапцева

Стаж работы в сети «Л'Этуаль»: в сети работаю 3,5 года. Любимое средство, которое продается в в сети «Л'Этуаль»: сияющий матовый тон для лица Nuance «Л’Этуаль selection». Тональное средство создает эффект второй кожи, натуральный естественный результат макияжа, при этом покрытие устойчиво в течение 8 часов. Что посоветуете из новинок сезона по уходу за собой? Парфюмерную воду Zadig & Voltaire This is her, французский аромат с восточным ароматом. Сочетает в себе горечь розового перца и сладость взбитых сливок. Аромат дополнит вечерний наряд нотками шарма и нежностью. Какой необычный покупатель запомнился? Мне запомнился Борис Васильевич, подполковник в отставке. Постоянный клиент, который всегда приходит со списком покупок для своей супруги. Потрясающий мужчина, который заходит всегда с улыбкой и морем позитивных эмоций. У него есть телефоны всех консультантов, он не забывает про дни рождения девочек, всегда поздравляет со всеми праздниками. Если Борис Васильевич пришел утром, значит, день удался, его позитивного заряда хватит до вечера! Какие, на ваш взгляд, преимущества магазинов «Л'Этуаль»? В магазинах «Л'Этуаль» клиентов встречают профессиональные консультанты, которые проходят специальную подготовку на внутренних и международных тренингах. Около 1000 магазинов, в которых эксклюзивно представлены товары от мировых марок: Eisenberg, Burberry, Zadig & Voltaire, Nars, Too Cool For School, Illamasqua, The Plant Base, Thebalm… В «Л'Этуаль» представлена уникальная коллекция селективной парфюмерии Scent Bibliotheque.

Дана Бачалова, г. Владикавказ

Фото: Дана Бачалова

Стаж работы в сети «Л’Этуаль»: 7 месяцев. Любимое средство, которое продается в в сети «Л’Этуаль»: Аромат My Burberry, о нем говорят, что он напоминает свежесть лондонского дождя и благоухание мокрого цветочного сада. Что посоветуете из новинок сезона по уходу за собой? Женский аромат Zadig&Volter, хайлайтер The Balm Mary Lou Manizer, Milk Tint для губ Too Cool For School, Shiseido Waso смарт-крем: увлажнение и ровный тон, база матирующая «Л’Этуаль» selection». Какой необычный покупатель запомнился? Мужчина, покупающий два абсолютно противоположных аромата для себя. Интересно работать с человеком, который разнообразен в выборе ароматов (от легких и очень свежих ароматов к насыщенным тяжелым). Какие, на ваш взгляд, преимущества магазинов «Л'Этуаль»? В нашем магазине представлено практически все, что можно найти в индустрии красоты. У нас есть как и известные бренды, так и совсем «молодые», которые с интересом пробуют наши покупатели. «Л'Этуаль» selection» наше преимущество, огромный выбор декоративной косметики качества люкс по доступной цене, море интересных аксессуаров, таких не встретишь нигде, ароматная банная серия, в которой можно найти практически все и создать для себя особенный банный ритуал. Важно отметить особый микроклимат в наших магазинах. Мы стараемся создать приятную и комфортную атмосферу для всех покупателей, чтобы каждый остался доволен и хотел прийти вновь.

Елена Гончарова, 58 лет, г. Пятигорск

Фото: Елена Гончарова

Стаж работы в сети «Л'Этуаль»: 16 лет. Любимое средство, которое продается в в сети «Л'Этуаль»: Любимых продуктов, к счастью, столь много, сколько и наших клиентов. Для меня это проверенные временем косметические средства: тушь, аромат, создающий неповторимую индивидуальность, настроение, осознание, что ты истинная женщина. Вообще, понятие любимого продукта очень похоже на отношения с любимым человеком, трудно объяснить, за что его любишь, но любишь и доверяешь. Что посоветуете из новинок сезона по уходу за собой? На сегодняшний день хочу отметить средство, которое уверенно становится хитом продаж: Smart Fitering Smoother от Shiseido. Это сыворотка за секунды убирает жирный блеск на лице, уменьшает поры и делает кожу матовой. А макияж целый день смотрится так, как будто вы только его нанесли. Лицо в любое время дня выглядит свежо – можно делать селфи. Для современной, динамичной жизни и желания каждой женщины ежеминутно выглядеть совершенно – это находка. Можно забыть дома телефон, но Smart никогда! Какой необычный покупатель запомнился? Хорошо запомнились известные люди – Геннадий Хазанов, Семен Слепаков, Стас Пьеха. Для меня покупатели приобрели общие черты: как правило, посетители доверчиво интересуются продукцией, но в то же время сами все знают и требовательны. Запоминаются все, но главное в нашей работе, чтобы запомнились мы. Поэтому мы придерживаемся правила, что нет границ совершенству. Какие, на ваш взгляд, преимущества магазинов «Л'Этуаль»? Из приоритетов покупателя можно отметить: любимый продавец-консультант, выгодные условия проходящей акции, эксклюзивность бренда. Но нужно сказать, что в условиях современной конкурентной борьбы сложно провести грань, отличающую одну сеть магазинов от другой. Из общения с клиентами понятно, что формат магазинов, наличие востребованных марок, клиентские дни, мотивационные программы для клиентов, подарки за покупку и т. д. похожи в во многих магазинах, поэтому посетители заходят во все. А вот для продавцов-консультантов работа в сети магазинов «Л'Этуаль» – это еще и реальная возможность получать обучение за рубежом. Хороший стимул, согласитесь. Поэтому те сотрудники, которые любят работу, дорожат ею, имеют возможность учиться в Париже и не только.

Татьяна Акиншина, 37 лет, г. Нальчик

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Стаж работы в сети «Л'Этуаль»: 5 лет на должности директора магазина. Любимое средство, которое продается в в сети «Л'Этуаль»: Мой любимый продукт – это духи французской марки ZADIG&VOLTAIRE, которые подарили мне на ежегодном семинаре в Париже. Восточный очень чувственный аромат со сладковатым аккордом взбитых сливок, медового каштана и ванили с отдаленной горчинкой. Насколько я не люблю сладкие ароматы, но в этот влюбилась сразу и навсегда. Что посоветуете из новинок сезона по уходу за собой? В «Л'Этуаль» сейчас огромное количество разнообразных масок и для лица, и для волос, и для рук, и даже для ног. Я обожаю маски! Так как это уникальный экспресс-уход, после них кожа становится отдохнувшей и сияющей, это действительно заметно! Советую попробовать их все, чем я и занимаюсь каждую пятницу после рабочей недели: релаксирую, пробуя новую маску. Какой необычный покупатель запомнился? Больше всего мне запомнилась одна покупательница в возрасте, на вид ей было лет 80, но очень ухоженная женщина, которую я консультировала по кремам. Мы с ней разговорились, и она мне рассказала, что в советское время она работала главным товароведом города и что раньше были такие замечательные духи, которых сейчас нигде нет. Она сказала, что всю жизнь пользовалась CHANEL N°5, но уже много лет она не может их найти, мол, везде туалетная и парфюмированная вода, а ей хотелось именно духи – такие, как и раньше, с притертой крышкой. Я ей сказала, что у нас есть такие! Она очень обрадовалась и, несмотря на высокую стоимость, их купила, тут же вскрыла пломбу на духах, нанесла на себя и... расплакалась: «Вы не представляете, насколько счастливой вы меня сделали!». Как же приятно мне было это услышать! В такие моменты понимаешь, что ты не зря работаешь, что ты можешь приносить радость и даже счастье людям. Для меня это самая большая мотивация. Какие, на ваш взгляд, преимущества магазинов «Л'Этуаль»? Разнообразным ассортиментом, который постоянно обновляется и, конечно, высоко квалифицированным персоналом, который может принести покупателям удовольствие от покупок и даже счастье.

Мадина Алтуева, 31 год, г. Нальчик

Фото: Мадина Алтуева

Стаж работы в сети «Л'Этуаль»: с октября 2012 года. Любимое средство, которое продается в в сети «Л'Этуаль»: Любимых продуктов много, есть любимая марка Shiseido. Что посоветуете из новинок сезона по уходу за собой? Очень понравилась продукция корейской марки TOO COOL FOR SCHOOL, а смягчающий крем egg mellow cream пользуется популярностью у моих постоянных клиентов. Какой необычный покупатель запомнился? Несколько лет назад я консультировала молодого человека лет восемнадцати. Он просил подобрать несколько наименований, и в этот момент с кем-то мило общался по телефону, уточняя пожелания. Я подумала, что он по телефону разговаривает с девушкой, а оказалось, что он звонил своей бабушке. Не видел ее несколько месяцев, хотел наведаться и с такой заботой и трепетом подбирал подарки. Отношение молодого человека к любимой бабушке меня не то чтобы удивило, больше порадовало. Какие, на ваш взгляд, преимущества магазинов «Л'Этуаль»? Магазины сети «Л'Этуаль» отличаются атмосферой. Наша команда по всей сети делает все для того чтобы каждый клиент, войдя в магазин, чувствовал на себе заботу и внимание.

Дженнет Герейханова, 25 лет, г. Кисловодск

Фото: Дженнет Герейханова

Стаж работы в сети «Л’Этуаль»: в сети работаю уже почти 2 года. Любимое средство, которое продается в в сети «Л’Этуаль»: Один из любимых моих продуктов, который продается в «Л'Этуаль», – успокаивающий и восстанавливающий крем для лица и кожи вокруг глаз EISENBERG (он подходит для моей чувствительной кожи, он универсален и у него роскошная текстура, которая мгновенно впитывается без ощущения липкости), также очень люблю двойную сыворотку в CLARINS (незаменимая сыворотка для меня, особенно в холодную погоду, при регулярном использовании она дает потрясающий эффект). Что посоветуете из новинок сезона по уходу за собой? Из новинок хочу предложить новый аромат My Burberry Blush, очень нежный, обволакивающий аромат, с необычайно красивым и стойким шлейфом. Этот аромат, как правило, не оставляет равнодушным ни молодых девушек, ни дам постарше. Какой необычный покупатель запомнился? На самом деле каждый покупатель индивидуален и интересен. В нашей работе приходится подстраиваться под их настроение и характер. Из всех клиентов чаще вспоминаю про одну клиентку, которая раньше была постоянным покупателем, а позже уехала из страны. Необыкновенная женщина, которая готова слушать про все, что ты рассказываешь, про все новинки и не новинки тоже. Она влюблялась в продукцию, и я видела, что покупки доставляют ей удовольствие. Особенно красные помады, у нее были все оттенки красного из всех марок сегмента люкс, представленных у нас. И каждый раз она ждала новую красную помаду. Какие, на ваш взгляд, преимущества магазинов «Л'Этуаль»? Магазины «Л’Этуаль» отличаются своим ассортиментом, эксклюзивными брендами, ну и конечно, мотивацией для сотрудников.