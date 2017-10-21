Лена Летучая: «Для меня настоящее мучение не есть сладкое»

На самом деле эта история про то, что многие видят только красивую картинку. Вот сейчас я перед вами сижу в нарядном платье и с макияжем, а на самом деле безумно устала. Это профессия такая. Когда люди видят эту красоту, тоже хотят быть ведущими. А я завтра прилетаю от вас в Москву в 8 утра, и у меня с 13.00 до 22.00 – три группы преподавания в институте. Значит, опять не высплюсь. Но я ничего из своего графика не могу убрать, потому что все для меня важно. И, несмотря на усталость, мне нравится.

Недавно я посмотрела интервью с одной актрисой, с которой нахожусь в прекрасных отношениях. Она сказала: «Я с некоторых пор начала ставить выходные в своем графике. Пишу «выходной» и никому этот день не отдаю, потому что мне тяжело, мне нужно время для себя». И тогда я поняла, что у меня вообще нет выходных. Даже муж говорит: «Лена, скажи, пожалуйста, когда у тебя выходной?». Мы открываем ежедневник – а там нет такого слова. Только после того интервью я поняла, что мне надо поменять свой график. Теперь я стараюсь ставить в график «выходные», проводить это время с мужем, с семьей.

Очень люблю заниматься домом, готовить… Образ стервы – это не единственная часть меня. Дома я другая, такой мало кто знает. Друзья, например, называют меня Котеночек. И не просто так, а потому что с любимыми людьми я мягкая, пушистая, домашняя. Думаю, в этом есть своя прелесть, ведь я люблю менять образы.