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Лена Летучая: «Для меня настоящее мучение не есть сладкое»

Известная ведущая на день прилетела в Екатеринбург, чтобы провести первую народную премию E1.RU. Woman`s Day поговорил с Еленой об ее страстях – спорте, работе и любимом муже Юрии.

«Спорт – удовольствие, а не насилие над собой»

Я хотела спросить про вашу фигуру, но увидела в Instagram, что вернулись с Бали, где занимались серфингом. Все встало на свои места. Вы серфер? Давно у вас эта страсть?
Лена Летучая (Lena Letychaya)

Да! Я начала активно серфить со своим женихом, а сейчас уже мужем Юрием. До него серфингом тоже занималась, но сейчас мы специально «ездим за волнами», то есть для отпуска выбираем то место, где сможем позаниматься этим видом спорта. Раньше такого не было.

Елена Летучая, ведущая, фото
Елена Летучая, ведущая, фото
Елена Летучая, ведущая, фото
Елена Летучая, ведущая, фото
Елена Летучая, ведущая, фото
Елена Летучая, ведущая, фото
Елена Летучая, ведущая, фото
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Летучая от спорта получает удовольствие
Фото: @elenapegas
Фото: @elenapegas
Серфинг – один из любимых видов спорта
Фото: @elenapegas
Фото: @elenapegas
Муж разделяет страсть Лены к движению
Фото: @elenapegas
Фото: @elenapegas
Фото: @elenapegas
Где самые лучшие волны?
Лена Летучая (Lena Letychaya)

В прошлом году отлично посерфили в Коста-Рике. Одно из любимейших мест – Бали, куда летаем каждый год. Еще Мальдивы… Хотя мы много где еще не были, но, в принципе, волну можно найти где угодно. Даже у нас в России. Я знаю, что в Сочи проходят соревнования, и очень удивлена. Сейчас даже формируется российская сборная по серфингу. В этом году наша подруга, олимпийская чемпионка и известная синхронистка Анжелика Тиманина, победила в соревнованиях по серфингу. Если этим занимаешься, то попадаешь в некую «серф-семейку»: все подсказывают, где лучше волны, где хороший сход и так далее…

Что нравится вам в этом виде спорта?
Лена Летучая (Lena Letychaya)

Я чувствую себя самой собой, я отдыхаю. Это не преодоление себя, а невероятное соитие с океаном и природой. Когда ты на доске на лайн-апе (лайн-ап в серфинге – это та высота, на которую поднимаются волны, чтобы обрушиться вниз. – Прим. Woman`s Day) в океане, просто ни о чем не думаешь, полностью отключаешься и отдаешься природе! Город часто грузит совсем не теми проблемами, а в океане все это «стирается».

Доброго позитивного Вам дня Видео by @estemesov #ревизорро #еленалетучая

Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas)

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Раз это не преодоление себя, значит, и страха нет?
Лена Летучая (Lena Letychaya)

Всегда страшно! Я спрашивала суперпрофи, и они все говорят, что сердце замирает, когда идет большая волна. И серфинг – это такой вид спорта, в котором нет совершенства. Тебе кажется, что если поживешь на Бали три года, то станешь суперсерфером, но это не так. Друзья говорят, что когда ты катаешься год – да, ты еще не очень. Продолжаешь – думаешь, уже крутой. Проходит три года – понимаешь, что ничего не умеешь.

В ролике на Youtube, отвечая на вопросы поклонников, вы с сожалением в голосе сказали, что иногда из-за работы по две недели не можете сходить в спортзал. Что это: страх поправиться или просто уже не можете отказаться от спорта?
Лена Летучая (Lena Letychaya)

Я очень люблю спорт, и это не фанатичное желание быть стройной и худой. А в первую очередь, потому что физические нагрузки доставляют мне удовольствие. Только когда я занимаюсь спортом, могу очистить свою голову, переформатировать ее. Поэтому и хожу в зал и бассейн, гоняю на лыжах… Для меня это не насилие над собой. И мне жаль людей, которые занимаются спортом только для того, чтобы попа не была толстой, и мучают себя…

А настоящее мучение для меня – это не есть сладкое. Вот это борьба! Я постоянно пытаюсь бороться с сахаром, но не могу без него жить. Причем я не ем хлеб, торты…

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«Недавно в график вписала слово «выходной»

Елена Летучая, ведущая, фото
Елена Летучая, ведущая, фото
Елена Летучая, ведущая, фото
Елена Летучая, ведущая, фото
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Завтрак Лена ест правильный...
Фото: @elenapegas
...и сладостей избегает
Фото: @elenapegas
Может их только фотографировать
Фото: @elenapegas
Зато какая фигура!
Фото: @elenapegas
Я думала, вы правильно питаетесь…
Лена Летучая (Lena Letychaya)

Да, я правильно питаюсь: раздельно белки и углеводы, не ем жирное, не пью газированные напитки. Но мой единственный порок – сладкое: фрукты, сахар в чай. Пыталась как-то «подсушиться» и полностью избавиться от сахара, но стала плохо себя чувствовать, у меня постоянно кружилась голова. Может, психосоматика? (Смеется.) Хотя бы чуть-чуть мне надо. Я звонила тренеру и просила: «Ну, может, хотя бы ложечку меда?» При этом просила домработницу по утрам готовить геркулесовую кашу, пироги из геркулеса с ягодами, но без сахара. Я приучила себя по утрам есть геркулесовую кашу без сахара и соли. Так что все возможно.

А чем вы завтракали сегодня?
Лена Летучая (Lena Letychaya)

Я не завтракала, потому что не сплю уже двое суток! Участвовала в модном показе своей подруги в Сочи, потом прилетела в Москву, переспала пару часов (я это так называю, потому что сном это назвать нельзя), уехала на две полноценные съемки, затем у меня были деловые встречи. В Екатеринбург прилетела очень рано, поэтому опять поспала каких-то два часа. В таком режиме завтракать не могу. Я тут взяла сладенький чаек, купила полезный батончик, и все – больше ничего не надо. Главное – успеть поспать.

Елена Летучая, ведущая, фото
Елена Летучая, ведущая, фото
Елена Летучая, ведущая, фото
Елена Летучая, ведущая, фото
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Лена участвует в модных показах...
Фото: @elenapegas
...посещает вечеринки
Фото: @elenapegas
Жизнь телезвезды кажется такой завидной!
Фото: @elenapegas
Фото: @elenapegas
Но ведь это сумасшедший график!
Лена Летучая (Lena Letychaya)

На самом деле эта история про то, что многие видят только красивую картинку. Вот сейчас я перед вами сижу в нарядном платье и с макияжем, а на самом деле безумно устала. Это профессия такая. Когда люди видят эту красоту, тоже хотят быть ведущими. А я завтра прилетаю от вас в Москву в 8 утра, и у меня с 13.00 до 22.00 – три группы преподавания в институте. Значит, опять не высплюсь. Но я ничего из своего графика не могу убрать, потому что все для меня важно. И, несмотря на усталость, мне нравится.

Недавно я посмотрела интервью с одной актрисой, с которой нахожусь в прекрасных отношениях. Она сказала: «Я с некоторых пор начала ставить выходные в своем графике. Пишу «выходной» и никому этот день не отдаю, потому что мне тяжело, мне нужно время для себя». И тогда я поняла, что у меня вообще нет выходных. Даже муж говорит: «Лена, скажи, пожалуйста, когда у тебя выходной?». Мы открываем ежедневник – а там нет такого слова. Только после того интервью я поняла, что мне надо поменять свой график. Теперь я стараюсь ставить в график «выходные», проводить это время с мужем, с семьей.

Очень люблю заниматься домом, готовить… Образ стервы – это не единственная часть меня. Дома я другая, такой мало кто знает. Друзья, например, называют меня Котеночек. И не просто так, а потому что с любимыми людьми я мягкая, пушистая, домашняя. Думаю, в этом есть своя прелесть, ведь я люблю менять образы.

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«Я хотела идеальных отношений и когда встретила Юру, пазл сошелся»

А время для ухода за собой остается?
Лена Летучая (Lena Letychaya)

Нужно заниматься собой. Я всем подругам говорю, что спортзал и косметолог – это обязательно. Если нет денег – копи. Потому что самое правильное вложение – это вложение в себя, это сказывается на твоем состоянии. Вот я смотрю на себя и довольна. Мне нравится, как я выгляжу в свои 38 лет, а с 5 декабря – в 39. Но я не ощущаю своего возраста. Я знаю, что никто не ощущает, все говорят: «Мне 50, но чувствую себя молодой» (смеется). Но по крайне мере, люди, которые со мной общаются, говорят: «У тебя энергетика молодой девочки». Думаю, это из-за того, что я довольна своей судьбой, жизнью, я очень счастливый человек, мне нравится все, чем занимаюсь. Я удачно вышла замуж, где удачно – это по любви, а не материальные блага. Ждала этого всю жизнь. Меня спрашивают, что мне дало замужество. А я со своим мужем могу быть слабой и женственной – это невероятная награда для такой женщины, как я. Да и для любой другой.

Видимо, ждала своего мужчину, потому что всегда хотела, чтобы у меня была любящая семья, и я не разменивалась на другие отношения. Меня часто спрашивали: «Что будет, если ты никогда не встретишь такого мужчину?». Отвечала: «Значит, буду работать». Я хотела только идеальных отношений. Наверное, где-то в подкорке знала, что обязательно его встречу. Очень верила в это. И вообще считаю, что нужно побольше мечтать о хороших вещах.

Елена Летучая, ведущая, с мужем, фото
Елена Летучая, ведущая, с мужем, фото
Елена Летучая, ведущая, с мужем, фото
Елена Летучая, ведущая, с мужем, фото
Елена Летучая, ведущая, с мужем, фото
1/5
Юру Елена ждала всю жизнь!
Фото: @elenapegas
Свадьба
Фото: @elenapegas
Фото: @elenapegas
Фото: @elenapegas
Фото: @elenapegas
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Я правильно понимаю, что у вас в голове был идеал мужчины до того как вы встретили Юру?
Лена Летучая (Lena Letychaya)

У меня не было идеала. Но когда я встретила Юру, поняла, что это мое, пазл сложился. Это была судьбоносная встреча.

Скажите, согласны с утверждением, что путь к мужчине лежит через желудок?
Лена Летучая (Lena Letychaya)

Это какая-то глупость. Для мужчин проявление любви – это когда он рядом, когда заботится и любит, у вас есть определенная близость. А если он вас не любит, сколько пирожков ни пеките, он все равно уйдет.

Какая вы хозяйка?
Лена Летучая (Lena Letychaya)

Мама меня воспитывала строго, такой маленькой хозяйкой. По субботам у меня в графике была уборка, я выращивала цветы, ухаживала за собакой и была полностью ответственна за нее. Еще у меня жила птичка. Люблю готовить. Первые мои кулинарные творения, конечно, были не самыми лучшими, но папа всегда нахваливал их, тем самым вдохновлял меня. Поэтому я умею это делать хорошо. Часто готовлю для друзей и для мужа. Юрий очень любит, когда у домработницы выходной и я сама стою у плиты.

Выражаем благодарность порталу E1.RU за содействие при создании материала.

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#Елена Летучая#диета#спорт#личная жизнь звезд#звездная диета
21 октября 2017Альбина Егорова
Комментарии0
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