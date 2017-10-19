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Липофилинг, или зачем перекачивать жир из живота в ягодицы

Пластический хирург клиники «Время красоты» Тимур Хайдаров рассказал нам, зачем женщины решаются на такую необычную операцию.

Последнее время в пластической индустрии стала очень модной операция, которая выполняется с помощью… жира! Говоря научным языком, липофилинг – методика коррекции возрастных изменений лица и контуров тела, суть которой заключается в трансплантации (пересадке) собственной жировой ткани из одной зоны в другую. То есть уменьшить живот и увеличить ягодицы за одну процедуру – абсолютно реально.

Кстати, ходят слухи, что сама Ким Кардашьян любит эту процедуру!

Липофилинг, или зачем перекачивать жир из живота в ягодицы
Фото: Getty Images

Некоторые женщины выбирают липофилинг из материальных соображений: не секрет, что 2/3 цены пластической операции стоят имплантаты. Да и двойной результат – жир из ненужных мест уходит, а ягодицы и грудь становятся пышнее. Мечта многих женщин сбылась?

Как у любой операции, у липофилинга тоже бывают осложнения, да и оказывается, что эффект от него не на всю жизнь. Через некоторое время до 60% пересаженного жира расщепляются.

Мы спросили у пластического хирурга обо всех плюсах и минусах липофилинга.

На самом деле процедура уже более 10 лет пользуется спросом в Америке и Европе, в странах, где пластическая хирургия больше развита. Изначально этот метод придумали для коррекции дефектов в тех местах, где есть недостаток собственной ткани.

Липофилинг стал известным благодаря лечению рубцовой ткани: в составе собственного жира имеются стволовые клетки, и есть мнение, что он хорошо прорастает и приживается с сосудами, а также нервами. Но постепенно липофилинг просочился в пластическую хирургию: его начали использовать как филлер для бьютификации лица вместо гиалуроновой кислоты, чтобы увеличить губы, убрать носогубные морщины. За счет того, что в собственном жире есть стволовые клетки, происходит омоложение кожи.

Но самое популярное использование жира – моделирование ягодиц.

Липофилинг, или зачем перекачивать жир из живота в ягодицы
Фото: Getty Images

Процедура липомоделирования заключается в том, что из одной части берется жир, допустим из живота, создаются рельеф и корреция, а жировую ткань переносят в ягодицы. Так как увеличение имплантатами имеет ряд сложностей и осложнений, не всегда результат удовлетворяет клиентов, поначалу при увеличении ягодиц использовали комбинированный метод – имплантация и пересадка жировой ткани, но со временем липофилинг полностью заменил имплант, и на сегодняшний день целесообразнее использовать собственный жир. Зона ягодиц очень капризная и имеет много нюансов.

Операция показана как мужчинам, так и женщинам от 20 до 45 лет, пока мышечный каркас хорошо развит. Операция проводится не только под общим, но и под местным наркозом, а послеоперационный период проходит мягко и требует только ношения компрессионного белья в течение месяца, чтобы кожа приняла новый вид. Аппаратный лифтинг также закрепляет результат, а любая стимуляция кожи улучшает результат.

Что касается пересаженного жира – он прекрасно приживается, но есть нюансы – если его неправильно ввести, могут быть осложнения и появится бугристость тела. Процедура безопасная при правильной обработке и введении. При гормональных нарушениях и ожирении процедура может только усугубить ситуацию.

Конечно, так как жир имеет свойство расщепляться, только 30−40% приживаются на всю жизнь.

Как и в каждой пластической операции, минусы у липофилинга имеются: если увеличивать грудь только жиром, то можно увеличить не больше, чем на половину размера, да и жир рассасывается, а также может плохо прижиться. Для лица тоже лучше предпочесть филлеры жиру, а при увеличении ягодиц лучше липофилинга процедуры нет.

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#липофилинг#липосакция#пластические операции
19 октября 2017Василиса Какорина
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