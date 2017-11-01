Лунный календарь стрижек и окрашивания на ноябрь

Астролог Вера Хубелашвили рассказала Woman's Day, когда лучше всего записываться к стилисту.
Вера Хубелашвили, астролог:
— Женское здоровье и красота связаны с лунными циклами. Этой особенностью нужно обязательно пользоваться, чтобы волосы всегда выглядели безупречно и дарили душевное здоровье. В ноябре Луна растет дважды: в начале месяца с 1 по 3 ноября и в конце – с 19 по 30 ноября. На растущую Луну хорошо намечать начало каких-то важных дел, и считается, что в этот период волосы, как и все тело, напитываются энергией, жизненной силой, а потому активные процедуры им не повредят.
Полнолуние состоится 4 ноября и Новолуние 18 ноября. Непростые дни, когда нужно предельно осторожно обращаться и со своими волосами, и с собой любимой. В ноябре Луна убывает с 5 по 17-е. Несмотря на постепенный упадок сил, ослабление иммунной защиты, падать духом и отменять все уходовые процедуры для волос не стоит. Для быстрого роста локонов кончики нужно подравнивать на растущую Луну. А вот укрепит и восстановит структуру волоса стрижка на убывающий лунный диск. Поэтому девушкам с ослабленными волосами лучше стричься, когда Луна «худеет», то есть в период с 5 по 17 ноября. Волосы будут расти медленнее, но их качество изменится в лучшую сторону.
Зодиаки Тельца, Весов, Козерога, Льва и Девы самые дружественные по отношению к процедуре состригания волос. Издревле она считалась как минимум мистической, как максимум опасной. Поэтому намечать посещение салоны для стрижки нужно на 5 (Телец), 10, 11 (Лев), 12, 13 (Дева), 14, 15 (Весы), 22, 23 (Козерог) ноября.
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Пользуясь подсказками лунного календаря, женщина может не только обрести красоту, но и существенно повлиять на свое здоровье, благосостояние, физическое и душевное самочувствие.
С учетом энергетики дня благоприятны стрижки в следующие дни
* 1 – укрепит здоровье, усилит женскую интуицию, поможет решить финансовые проблемы;
* 5 – может кардинально перевернуть жизнь, добиться невероятного. Если ничего менять не хочется, то и стричься не надо;
* 6 – сделает привлекательнее, укрепит органы дыхания.
* 8 – подарит хорошее настроение и зарядит позитивом;
* 9 – укрепит здоровье;
* 10 – хорошо повлияет на отношение окружающих;
* 13 – привлечет позитивную энергию;
* 16 – сделает харизматичней и обаятельней;
* 18 – сделает увереннее;
* 20 – обновит организм;
* 21 – увеличит приток материальных благ;
* 23 – повысит творческую активность
* 24 – поможет выздороветь;
* 25 – обострит интуицию;
* 27 – убережет от проблем со здоровьем;
* 29 – сохранит жизненную энергию;
* 30 – принесет дополнительную прибыль.
Даже если вы не нашли «своего» мастера, смело идите в парикмахерскую до 7 ноября, пока Венера продолжает свое шествие по Весам, чтобы получить тот образ, который позволит вам уверенно блистать в любом месте и обществе, исключив дни в районе ноябрьского полнолуния 4-го числа.
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Используя данные рекомендации, вы сможете забыть о проблемах с волосами на очень долгий период!
* Стрижки для ускоренного роста волос: 1,19−25, 29, 30.
* Стрижки для укрепления волос: 3, 9−13, 21−23.
* Стрижка кончиков волос: 1, 19−26, 29.
* Стрижка челки: 3, 6−7, 9−17.
* Окрашивание: 1,19−25, 29, 30.
* Наращивание волос: 5, 10−12, 21−23.
* Выпрямление волос: 12, 13, 21−23.
* Лечение волос: 19−23.
* Самые благоприятные дни для процедур с волосами: 11, 12, 21−23.
* Неблагоприятные дни для процедур с волосами: 2, 3, 8−10, 17−19, 25−27.
Окрашивание волос в ноябре 2017 года
Красить волосы на растущую Луну можно и нужно: это период активного роста волос, когда он силен и быстро восстановится после агрессии химического красителя. Пигмент ляжет ровно и ожидаемо 1, 2, 3, 19−30-го числа. Энергетика лунных дней особым образом влияет не только на результаты окрашивания, но и на происходящее в жизни. Под прицелом как благоприятных, так и неблагоприятных энергий – основные сферы человеческой жизни: любовь, работа, общение.
Благоприятные события, которые могут произойти при окрашивании в определенные дни ноября:
* 1, 2 – подкрашивание корней или легкая смена оттенка привлекут успех;
* 3 – темные оттенки благоприятны для обретения гармонии;
* 5 – окрашивание в рыжие и светлые тона улучшит отношения с родственниками и коллегами;
* 6 – если преследуют неприятности, именно в этот день нужно покраситься в тот цвет, который вы носили в период фатального везения и счастья;
* 10, 30 – процедура упрочит благосостояние, привлечет деньги;
* 13 – темные тона помогут найти новую работу или сделают вас привлекательнее в глазах начальства;
* 16 – полная смена цветового имиджа укрепит здоровье и привлечет финансы;
* 20, 21, 22 – окрашивание повысит работоспособность, улучшит самочувствие, сохранит спокойствие дома и на работе;
* 23 – окраска повысит деловую хватку;
* 25 – сделает привлекательной, повысить самооценку и уверенность.
Негативные последствия от окрашивания могут быть, если процедура намечена на следующие дни:
* 8 – приведет к эмоциональной нестабильности;
* 14 – вызовет коммуникативные проблемы;
* 18 – плохо скажется на финансовых делах;
* 24 – спровоцирует крупный конфликт;
* 26 – лишит уверенности в себе.
Фото: Getty Images
Луна без курса в ноябре 2017 года
В астрологии есть еще одно очень важное понятие – Луна без курса. Это время, когда любые начинания не приносят желаемого результата, чего бы они ни касались. И это напрямую относится и к результатам посещения салонов красоты. Поэтому обязательно учитывайте эти периоды движения Луны при планировании визита в парикмахерскую!
1.11.2017 00:07 – 1.11.2017 9:43
3.11.2017 6:03 – 3.11.2017 12:46
5.11.2017 12:29 – 5.11.2017 13:26
7.11.2017 13:39 – 7.11.2017 13:44
9.11.2017 8:14 – 9.11.2017 15:29
11.11.2017 11:55 – 11.11.2017 19:41
13.11.2017 18:45 – 14.11.2017 2:26
16.11.2017 3:50 – 16.11.2017 11:19
18.11.2017 14:42 – 18.11.2017 21:59
21.11.2017 3:26 – 21.11.2017 10:14
23.11.2017 13:33 – 23.11.2017 23:14
26.11.2017 5:37 – 26.11.2017 11:04
28.11.2017 15:09 – 28.11.2017 19:30
30.11.2017 21:37 – 30.11.2017 23:38
Милые дамы, не бойтесь экспериментировать со своей внешностью: женщина просто обязана меняться! Тем более что впереди новогодняя ночь, когда хочется быть особенной. Небольшая тренировка с учетом космических энергий накануне не повредит. Будьте самыми неотразимыми в любое время года.
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