Лунный календарь стрижек и окрашивания на ноябрь

Астролог Вера Хубелашвили рассказала Woman's Day, когда лучше всего записываться к стилисту.

Вера Хубелашвили, астролог: — Женское здоровье и красота связаны с лунными циклами. Этой особенностью нужно обязательно пользоваться, чтобы волосы всегда выглядели безупречно и дарили душевное здоровье. В ноябре Луна растет дважды: в начале месяца с 1 по 3 ноября и в конце – с 19 по 30 ноября. На растущую Луну хорошо намечать начало каких-то важных дел, и считается, что в этот период волосы, как и все тело, напитываются энергией, жизненной силой, а потому активные процедуры им не повредят.

Полнолуние состоится 4 ноября и Новолуние 18 ноября. Непростые дни, когда нужно предельно осторожно обращаться и со своими волосами, и с собой любимой. В ноябре Луна убывает с 5 по 17-е. Несмотря на постепенный упадок сил, ослабление иммунной защиты, падать духом и отменять все уходовые процедуры для волос не стоит. Для быстрого роста локонов кончики нужно подравнивать на растущую Луну. А вот укрепит и восстановит структуру волоса стрижка на убывающий лунный диск. Поэтому девушкам с ослабленными волосами лучше стричься, когда Луна «худеет», то есть в период с 5 по 17 ноября. Волосы будут расти медленнее, но их качество изменится в лучшую сторону. Зодиаки Тельца, Весов, Козерога, Льва и Девы самые дружественные по отношению к процедуре состригания волос. Издревле она считалась как минимум мистической, как максимум опасной. Поэтому намечать посещение салоны для стрижки нужно на 5 (Телец), 10, 11 (Лев), 12, 13 (Дева), 14, 15 (Весы), 22, 23 (Козерог) ноября.

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Пользуясь подсказками лунного календаря, женщина может не только обрести красоту, но и существенно повлиять на свое здоровье, благосостояние, физическое и душевное самочувствие. С учетом энергетики дня благоприятны стрижки в следующие дни * 1 – укрепит здоровье, усилит женскую интуицию, поможет решить финансовые проблемы; * 5 – может кардинально перевернуть жизнь, добиться невероятного. Если ничего менять не хочется, то и стричься не надо; * 6 – сделает привлекательнее, укрепит органы дыхания. * 8 – подарит хорошее настроение и зарядит позитивом; * 9 – укрепит здоровье; * 10 – хорошо повлияет на отношение окружающих; * 13 – привлечет позитивную энергию; * 16 – сделает харизматичней и обаятельней; * 18 – сделает увереннее; * 20 – обновит организм; * 21 – увеличит приток материальных благ; * 23 – повысит творческую активность * 24 – поможет выздороветь; * 25 – обострит интуицию; * 27 – убережет от проблем со здоровьем; * 29 – сохранит жизненную энергию; * 30 – принесет дополнительную прибыль. Даже если вы не нашли «своего» мастера, смело идите в парикмахерскую до 7 ноября, пока Венера продолжает свое шествие по Весам, чтобы получить тот образ, который позволит вам уверенно блистать в любом месте и обществе, исключив дни в районе ноябрьского полнолуния 4-го числа.

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Используя данные рекомендации, вы сможете забыть о проблемах с волосами на очень долгий период! * Стрижки для ускоренного роста волос: 1,19−25, 29, 30. * Стрижки для укрепления волос: 3, 9−13, 21−23. * Стрижка кончиков волос: 1, 19−26, 29. * Стрижка челки: 3, 6−7, 9−17. * Окрашивание: 1,19−25, 29, 30. * Наращивание волос: 5, 10−12, 21−23. * Выпрямление волос: 12, 13, 21−23. * Лечение волос: 19−23. * Самые благоприятные дни для процедур с волосами: 11, 12, 21−23. * Неблагоприятные дни для процедур с волосами: 2, 3, 8−10, 17−19, 25−27.

Окрашивание волос в ноябре 2017 года

Красить волосы на растущую Луну можно и нужно: это период активного роста волос, когда он силен и быстро восстановится после агрессии химического красителя. Пигмент ляжет ровно и ожидаемо 1, 2, 3, 19−30-го числа. Энергетика лунных дней особым образом влияет не только на результаты окрашивания, но и на происходящее в жизни. Под прицелом как благоприятных, так и неблагоприятных энергий – основные сферы человеческой жизни: любовь, работа, общение. Благоприятные события, которые могут произойти при окрашивании в определенные дни ноября: * 1, 2 – подкрашивание корней или легкая смена оттенка привлекут успех; * 3 – темные оттенки благоприятны для обретения гармонии; * 5 – окрашивание в рыжие и светлые тона улучшит отношения с родственниками и коллегами; * 6 – если преследуют неприятности, именно в этот день нужно покраситься в тот цвет, который вы носили в период фатального везения и счастья; * 10, 30 – процедура упрочит благосостояние, привлечет деньги; * 13 – темные тона помогут найти новую работу или сделают вас привлекательнее в глазах начальства; * 16 – полная смена цветового имиджа укрепит здоровье и привлечет финансы; * 20, 21, 22 – окрашивание повысит работоспособность, улучшит самочувствие, сохранит спокойствие дома и на работе; * 23 – окраска повысит деловую хватку; * 25 – сделает привлекательной, повысить самооценку и уверенность. Негативные последствия от окрашивания могут быть, если процедура намечена на следующие дни: * 8 – приведет к эмоциональной нестабильности; * 14 – вызовет коммуникативные проблемы; * 18 – плохо скажется на финансовых делах; * 24 – спровоцирует крупный конфликт; * 26 – лишит уверенности в себе.

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Луна без курса в ноябре 2017 года

В астрологии есть еще одно очень важное понятие – Луна без курса. Это время, когда любые начинания не приносят желаемого результата, чего бы они ни касались. И это напрямую относится и к результатам посещения салонов красоты. Поэтому обязательно учитывайте эти периоды движения Луны при планировании визита в парикмахерскую! 1.11.2017 00:07 – 1.11.2017 9:43 3.11.2017 6:03 – 3.11.2017 12:46 5.11.2017 12:29 – 5.11.2017 13:26 7.11.2017 13:39 – 7.11.2017 13:44 9.11.2017 8:14 – 9.11.2017 15:29 11.11.2017 11:55 – 11.11.2017 19:41 13.11.2017 18:45 – 14.11.2017 2:26 16.11.2017 3:50 – 16.11.2017 11:19 18.11.2017 14:42 – 18.11.2017 21:59 21.11.2017 3:26 – 21.11.2017 10:14 23.11.2017 13:33 – 23.11.2017 23:14 26.11.2017 5:37 – 26.11.2017 11:04 28.11.2017 15:09 – 28.11.2017 19:30 30.11.2017 21:37 – 30.11.2017 23:38 Милые дамы, не бойтесь экспериментировать со своей внешностью: женщина просто обязана меняться! Тем более что впереди новогодняя ночь, когда хочется быть особенной. Небольшая тренировка с учетом космических энергий накануне не повредит. Будьте самыми неотразимыми в любое время года.

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