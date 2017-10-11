Маски, пилинги, обертывания: мастера красоты рассказывают всю правду

Осень – время заняться восстановлением кожи и волос после жары и ультрафиолета. Профессионалы раскрыли Woman's Day секреты красоты в холодное время года.

Фото: Gettyimages

Лицо

Александра Сумцова, косметолог-эстетист, преподаватель международного учебного центра «Профессионал»

В летний период кожа большую часть времени бывает открытой, больше всего подвергается воздействию солнечных лучей и повышенной температуре воздуха. Кожа лица становится более сухой и тонкой, появляются новые мимические морщины либо происходит обезвоживание за счет повышенного салоотделения, что очень часто провоцирует появление акне. Еще одна постлетняя проблема на коже – явление гиперпегментации из-за воздействия ультрафиолета. Солнце агрессивно, и теперь, с наступлением осени, нам предстоит огромная работа по восстановлению кожи лица как в салоне, так и дома. Правильный уход за кожей лица нужно начинать с определения типа кожи. По характерным признакам можно поставить собственный диагноз: нормальный, сухой, жирный или смешанный (комбинированный) тип у вашей кожи. Если вы затрудняетесь однозначно ответить на этот вопрос, дерматокосметолог вам поможет и назначит нужные средства. Ежедневные процедуры включают в себя: 1. Очищение. 2. Тонизирование (выравнивание PH кожи), доочищение. 3. Нанесение крема по типу кожи и возрасту. 4. В домашних условиях можно также проводить пилинг с использованием натуральных ингредиентов, таких, как геркулесовые хлопья, кофе, яйца и т. д. Или воспользоваться косметическими средствами для домашнего пилинга, назначенными вашим косметологом, чтобы подготовить кожу к салонному осеннему периоду омоложения.

Европа или Азия: узнай, по какому типу очищаешь лицо ты Подробнее

Пилинг для всех типов кожи Ингредиенты: овсяные хлопья – 80 г, вода – 200 мл. Способ приготовления: залейте хлопья горячей водой и дайте им разбухнуть. Этой смесью протирайте лицо круглыми движениями в течение 5−10 минут, затем остатки кашицы смойте теплой водой. Этот вид пилинга мягкий и бережный и позволяет очистить верхний слой кожи от загрязнений. Конечно, как косметолог-эстетист я рекомендую использовать скрабы, пенки, энзимные пилинги, лосьоны известных торговых марок, зарекомендовавших себя на рынке косметологических услуг. Но каждый раз сталкиваюсь с вопросами от клиентов именно про домашние, народные средства. Главное в домашнем уходе – не навредить! Шоколадная маска Ингредиенты: темный шоколад – 40−50 г, оливковое масло – 1 ст. ложка. Способ приготовления: растопить шоколад на водяной бане, в горячую жидкость влить оливковое масло, перемешать, дать остыть. Нанести маску на лицо, шею, область декольте.

Фото: Gettyimages

Тело

Александра Сумцова, косметолог-эстетист, преподаватель международного учебного центра «Профессионал»

Спа-процедуры для тела дают колоссальную пользу для всего организма и огромный приток сил и энергии, после этих процедур приходит ощущение счастья и вдохновения. Спа-обертывания чаще всего проводят в салонах красоты под наблюдением специалистов и с учетом противопоказаний, однако и в домашних условиях можно себя побаловать. Домашний спа может проводиться с использованием фруктовых экстрактов, меда, шоколада просто для общеукрепляющего воздействия на организм и из эстетических соображений, ведь кожа после процедуры становиться гладкой и нежной. Одной из самых популярных процедур домашнего ухода является использование шоколада во всех средствах. Шоколад помогает справиться со стрессом, осенней хандрой, его структура позволяет эффективно воздействовать на кожу и ее верхние слои – уменьшать жировые отложения в проблемных участках тела. Для обертывания используйте классический темный шоколад без каких-либо ароматизаторов и добавок.

Косметолог и диетолог: 12 хитростей, как выглядеть моложе своего возраста Подробнее

Шоколадная ванна Ингредиенты: какао-порошок без добавок – 250 г, вода – 500 мл. Способ приготовления: залить какао-порошок теплой водой, перемешать и за 1 мин. до принятия ванны вылить смесь в воду. Температура воды не должна превышать температуру тела. Время принятия – 15 минут. Теперь можно насладиться отличным настроением, приятным запахом и блестящей мягкой кожей. Этот этап можно считать подготовительным к шоколадному спа-обертыванию. Шоколадное обертывание Ингредиенты: какао-порошок – 400 г, горячая кипяченая вода – 800 мл, оливковое масло – 2 ч. л., корица – 5 г по желанию. Способ приготовления: какао-порошок растворить в горячей воде. Полученной массе дать остыть, для усиления термального эффекта добавить оливковое масло. Приготовленную массу нанести на те участки тела, где вы хотите распрощаться с целлюлитом и лишним весом, – живот, бедра, ягодицы, ноги. Смесь наносить толстым слоем, примерно 5 мм. Затем оборачиваем намазанные участки полиэтиленовой пленкой, а для достижения наилучшего эффекта еще и накрываем одеялом – именно тепловой эффект помогает коже впитать полезные вещества и вывести шлаки из организма. Обертывание проводим в течение 20−40 минут. И не забывайте, что эмоциональное состояние в этот момент также очень важно. Постарайтесь насладиться этими минутами, ни о чем не думать, вдыхая запах шоколада, – вы увидите, какая это мощная терапия.

Фото: Gettyimages

Волосы

Елена Чикова, колоркутюрье

Многие думают, что лето – это благоприятная пора для волос: тепло, солнечный свет, кислород, много фруктов и витаминов. Но, к сожалению, это не так, и после лета волосы чаще всего выглядят не очень привлекательно, да и чувствуют себя плохо. Они истончены, сухость и ломкость – вот что мы получаем в конце летнего сезона. Но не будем отчаиваться, ведь есть много способов восстановить ваши волосы как в салоне, так и домашних условиях. В салоне красоты будут актуальны терапевтические восстанавливающие маски, кератин, ботокс, олаплекс и биоламинирование. А вот в домашних условиях хотелось бы порекомендовать шампуни, содержащие увлажняющие компоненты, витамины, пантенол, экстракты трав и эфирные масла, которые вы, кстати, сами можете добавить в шампунь во время мытья головы. Различные масла для ухода за волосами защищают и восстанавливают их структуру. Миндальное и кокосовое масла борются с ломкостью и секущимися кончиками. Персиковое питает и придает объем. Репейное помогает при выпадении, льняное хорошо увлажняет, а облепиховое ускорит рост и сделает волосы сильнее. Средства по уходу за волосами с маслом легко сделать своими руками. Маска с эфирными маслами Ингредиенты: по 1 ст. л. масла жожоба и репейного масла, 2−3 капли эфирного масла лаванды и лимона. Способ приготовления: смешиваем ингредиенты. Втираем эту смесь в кожу головы, укутываем полиэтиленом и полотенцем и держим 20 минут. Смываем теплой водой. Если волос очень сухой, наносим масло жожоба на кончики чистых волос. Это будет живительная влага для ваших волос. Кокосовая маска Еще один простой способ вернуть волосам блеск и увлажненность – это взять натуральное кокосовое масло растопить его и нанести по всей длине. Выдержать 40 минут и смыть. Без масок уход будет неполным. Тем более что сделать их самостоятельно несложно. Делайте эти процедуры 2 раза в неделю, а после того как вы восстановите свои волосы, не забывайте делать их хотя бы 1 раз в неделю для поддержания результата. Защищайте, увлажняйте и ухаживайте за своими волосами. Любите себя.

Бондинг: все о том, почему теперь волосы красят без вреда Подробнее