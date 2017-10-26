В Перми выбирают «Мисс фитнес – 2017»: голосуй!

Настоящие красавицы знают, как важны для поддержания формы физические упражнения. Мышцы в тонусе, подтянутая фигура, отличное настроение – сразу три огромных плюса в комплекте! Неудивительно, что в фитнес-залах можно встретить немало эффектных девушек. Выбирать самую яркую из них в Перми будут 17 ноября на финале конкурса «Мисс фитнес – 2017», который проводят фитнес-центры «Колизей» и «Стиль Жи». За корону победительницы поборются 11 пермячек, с которыми сейчас работают специалисты, обучая всем хитростям правильного позирования для фото и поведения на сцене.

Девушки уже поучаствовали в первой фотосессии. Листайте галерею – участницы конкурса размещены в ней по алфавиту, у каждой два снимка: портрет и фото во весь рост.