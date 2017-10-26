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В Перми выбирают «Мисс фитнес – 2017»: голосуй!

Все участницы этого конкурса красоты не жалеют сил и времени на занятия фитнесом, а потому могут похвастаться отличной физической формой.

Настоящие красавицы знают, как важны для поддержания формы физические упражнения. Мышцы в тонусе, подтянутая фигура, отличное настроение – сразу три огромных плюса в комплекте! Неудивительно, что в фитнес-залах можно встретить немало эффектных девушек. Выбирать самую яркую из них в Перми будут 17 ноября на финале конкурса «Мисс фитнес – 2017», который проводят фитнес-центры «Колизей» и «Стиль Жи». За корону победительницы поборются 11 пермячек, с которыми сейчас работают специалисты, обучая всем хитростям правильного позирования для фото и поведения на сцене.

Девушки уже поучаствовали в первой фотосессии. Листайте галерею – участницы конкурса размещены в ней по алфавиту, у каждой два снимка: портрет и фото во весь рост.

Мисс фитнес 2017 в Перми
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Олеся Ахметвалеева
Фото: организаторы конкурса

В прошлом году победа досталась прекрасной Марии Айбашевой. Имя пермячки, которая завоюет титул «Мисс фитнес» в этом году, пока, конечно, неизвестно. Но вы можете поддержать одну из претенденток на звание королевы фитнеса и отдать ей свой голос на нашем сайте. Девушка, за которую проголосует больше всего читателей Woman’s Day, станет обладательницей титула «Мисс зрительских симпатий».

Внимательно посмотрите все фотографии. Кто из участниц понравился вам больше всего? Кто смотрится наиболее выигрышно и лучше всех демонстрирует, насколько важны спорт и фитнес?

Голосуйте за самую яркую и спортивную участницу на стр. 2!

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#Пермь#фитнес
26 октября 2017Евгения Запольская
Комментарии7
Гость27.10.17 15:05

По фотографии тяжело судить,нужно вживую смотреть на них!

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Гость27.10.17 13:29

По мне, Александра самая милая красивая.

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Гость26.10.17 23:13

Это парад мукл?

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Гость26.10.17 22:22

Олеся ,думаю победа за тобой!!!

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Гость26.10.17 21:09

Эту девушку знаю и встречаю в повседневной жизни , она даже ресницы не красит , у неё свои красивые , выразительные карие глаза

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Гость26.10.17 17:50

а фитнес где?

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Гость26.10.17 16:40

За фотошопом и тонной штукатурки лица не видно! А силикон в губках просто великолепен! Хочется естественной красоты... а ее нет!

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