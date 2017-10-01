Мороз по коже: о чем говорят мурашки, покалывания и онемение

Всем известно, что проблемы со здоровьем часто возникают из-за сбоев в нервной системе. Именно об этом могут сообщать «гусиная кожа», нервный тик, жжение и другие специфические ощущения. Разбираемся в проблеме вместе с врачом-реабилитологом, ведущим программы «О самом главном» Сергеем Агапкиным.

Как правило, мурашки, покалывания и онемение приходят одновременно, все это – результат нарушения чувствительности. Говоря простым языком, проблем с нервными окончаниями. Если это единичный случай, повода для волнения нет: возможно, вы долго находились в неудобной позе или зашли с мороза в теплое помещение. Судороги могут начаться во время занятий спортом. Если вы переоценили свои возможности, мозг посылает сигнал заблокировать мышцы, чтобы избежать перенапряжения. Поэтому рекомендуется делать разминку перед каждой тренировкой. Но если вы систематически испытываете дискомфорт без видимых причин, нужна консультация врача. Таким образом организм может сообщать о недостатке микроэлементов, гормональных сбоях, неврологическом заболевании или даже инсульте и рассеяном склерозе. Заниматься самодиагностикой ни в коем случае нельзя, поставить точный диагноз сможет только врач после серьезного обследования. Мы же собрали основные симптомы. С их помощью, зная о своих слабых местах, можно определить, с какой проблемой обращаться к специалисту. Итак, что вас беспокоит?

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1. Немеет нога, рука или половина лица, появилась неожиданная слабость, тошнота и потеря координации, внезапно резко ухудщилось зрение. Основные признаки инсульта. Даже если не уверены в диагнозе, срочно вызывайте скорую, в таком случае лучше перестраховаться, чем опоздать.

2. Нарушилась чувствительность шеи и руки, появилась сильная головная боль, повысилось артериальное давление. Возникло ощущение, что «крутит» пальцы стопы, отнимается спина, немеют ноги. Один из признаков позвоночной грыжи шейного или поясничного отделов. Онемение появляется из-за того, что позвоночные диски защемляют корешки нервов. На ранних стадиях с помощью массажей, медикаментов и физиотерапией с проблемой справиться довольно легко. Поэтому важно как можно скорее обратиться к неврологу.

3. Немеют пальцы активной руки (кроме мизинца), в запястье появилась ноющая боль и жжение (они могут постепенно подниматься до локтя). Туннельный синдром – защемление нерва, который проходит через запястье. Часто им страдают те, кто много времени проводит за компьютером: при работе с мышью или клавиатурой происходит постоянная нагрузка на одни и те же мышцы, запястье долго находится в согнутом положении. Если проблема только началась, необходимо как можно чаще менять положение рук во время работы и каждые 45 минут разминать пальцы и кисть. Если случай запущенный, запишитесь к неврологу.

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4. С возрастом (в основном после 50 лет) появились тяжесть и ломота в ногах, ночные судороги. Начинается покалывание по всей поверхности ноги, подошвы становятся холодными. Ночные судороги – признак недостатка калия, кальция и магния или нарушения кровообращения, вызванного атеросклероом сосудов и варикозным расширением вен. Чтобы облегчить симптомы, перед сном рекомендуется массаж ног и теплые компрессы. А также необходима консультация врача-флеболога.

Фото: Getty Images

5. Одновременно в левой и правой конечностях начинаются жжение, покалывание, одеревенение, потеря чувствительности, при этом повяляется постоянная жажда, непиятный привкус во рту. Это может быть признаком сахарного диабета, спровоцировавшего повреждение нервов. Необходимо как можно скорее записаться на прием к эндокринологу.

6. Самопроизвольные подергивания века, рук или ног, которые невозможно контролировать. Нервный тик. Пока что так и не удалось установить причины его появления, вот некоторые из них – стресс, переутомление, излишние физические нагрузки, злоупотребление кофеином. В любом случае запишитесь на прием к неврологу или терапевту.

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