Мы в шоке: 8 бьюти-модификаций тела из разных уголков мира

Порой люди готовы на весьма странные вещи ради красоты.

В некоторых странах понятие красоты толкуется одинаково, и все сразу понимают, кто привлекателен внешне, а кто нет. Но на огромной карте мире есть и такие места, где красивыми считаются вещи довольно странные, а порой и пугающие. Мы решили расширить знания о модификации тела в разных уголках света и поделиться с вами.

Бали, Индонезия

Фото: Getty Images

Некоторые племена в Индонезии до сих пор проходят процедуру подпиливания зубов, чтобы они были острыми и узкими. А перед бракосочетанием некоторым девушкам подпиливают передние зубы. Что самое занятное, делают они это без анестезии. Это весьма экстремально и болезненно, однако в племени это считается очень красивым. Поэтому девушки не задумываясь соглашаются на данную процедуру. Рейтинг: очень популярно

Западная Африка

В некоторых частях Западной Африки уже очень много лет в тренде тело размера супер плюс-сайз. Чтобы быть в моде и удачно выйти замуж, молодые девушки идут на ужасные меры: в день они съедают около 16 тысяч калорий, хотя суточная норма среднестатистического человека – 2 тысячи. Рейтинг: до сих пор популярно в Мавритании

Северная Корея

Фото: Getty Images

В Северной Корее многие уверены, что круглые глаза – очень красиво. Из-за постоянно растущего интереса к западным звездам увеличился спрос на операцию по удалению и смягчению внутреннего угла век, так называемая эпикантропластика. Рейтинг: становится все более популярным

Иран

Все хирурги Ирана успели разбогатеть на девушках, которые массово решили изменить форму носа, а точнее, сделать его слегка курносым. Сами девушки уверены, что такой нос делает их более миловидными в глазах мужчин. Исправленный нос с наклеенным на нем пластырем после операции стал даже свидетельством материального достатка семьи. Рейтинг: безумно популярно

Северный Таиланд

Фото: Getty Images

Многие женщины каян носят латунные катушки, чтобы произвести впечатление, что у них длинная шея. Вес этих катушек опускает ключицы и сжимает ребра так, что шея действительно становится длиннее. Как вы уже поняли, длинная шея – признак красоты и элегантности. Несмотря на то что это модно, девушки с радостью бы отказались от этого тренда из-за вечного дискомфорта и проблем со здоровьем. Рейтинг: до сих пор популярно в некоторых частях

Япония

В Японии принято считать, что при ходьбе необходимо стопы направлять внутрь, тогда походка очень изящная и элегантная. Некоторые объясняют этот факт тем, что ходить в национальной обуви гэта и дзори не косолапя практически невозможно. Мужчины считают это женственным и очень невинным, так что даже старушки кажутся весьма сексуальными. Рейтинг: очень популярно

Африка

Фото: Getty Images

В некоторых частях Африки выбеленное лицо находят очень красивым. Светлый оттенок кожи сразу помогает девушке стать успешнее и быстро найти жениха. Поэтому представительницы прекрасного пола скупают все возможные отбеливающие средства или наносят на лицо маски белого цвета. Рейтинг: популярно, но в некоторых частях Африки запрещено

Бразилия

В этой стране женщина должна быть с округлыми формами. Основные части тела – ягодицы и грудь должны быть большими. Именно поэтому, если девушка родилась без таких данных, она ложится под нож хирурга, чтобы увеличить эти зоны. Рейтинг: очень популярно

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