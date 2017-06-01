Нюша еще больше похудела к свадьбе

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Артистка призналась, что полностью отказалась от... чеснока.

В первые летние дни в Крыму, в легендарном «Артеке», проходит традиционная «Детская Новая волна», на котороую собрались самые популярные артисты страны. Приехала, конечно, и Нюша, которая не только любит детей, но и помогает их талантам раскрыться на главном телеканале страны в передаче «Голос. Дети». Прибыла на берег Черного моря певица не одна, а в сопровождении своего жениха – генерального советника президента Международной федерации университетского спорта Игоря Сивова.

Для первого конкурсного дня Нюша выбрала очень эффектное платье насыщенного серебряного цвета с декольте, красиво подчеркивающим достоинства девушки. В наряде с таким силуэтом она была похожа на диснеевскую принцессу. Однако внимание окружающих привлекла фигура Нюши: и без того стройная певица, казалось, похудела еще больше.

Это платье Нюши произвело на «Детской Новой волне» не меньшее впечатление, чем выступление конкурсантов. Фото: @nyusha_nyusha

— Булочки и хлеб не ем, – призналась артистка, отвечая на вопросы журналистов на конкурсе, отметив, что таким образом готовится к предстоящей свадьбе. — И бутерброды тоже. Пью много воды – два литра в день. Ну и конечно же ем много овощей – особенно помидоров и огурцов. Могу съесть яблоко или какой-то другой фрукт. Так что не только платье у меня красивое, но я и сама ничего!

Также, отметила девушка, она полностью исключила из своего рациона чеснок и чесночный соус, который сегодня продается в любом ресторане быстрого питания.

— А то как потом целоваться? — объяснила ограничение певица.

Разумно ограничив себя в еде, певица не забывает и о занятиях в спортзале. Фото: @nyusha_nyusha

Напомним, о свадьбе Анны Шурочкиной и Игоря Сивова стало известно этой весной. В программе «Вечерний Ургант» счастливая невеста показала обручальное кольцо и рассказала о своей помолвке, которая произошла во время путешествия в Африку.

— В той поездке я уже максимально отпустила мысль о свадьбе, хотелось проникнуться отдыхом, положительными эмоциями, и слова, и кольцо стали большим сюрпризом, – поделилась Нюша c Woman’s Day.

В интервью нашему сайту она не раскрыла точной даты свадьбы, но намекнула, что главное событие в жизни любой девушки произойдет уже совсем скоро. Возможно, Нюша планирует сыграть свадьбу до 15 августа, пока ей еще 26 лет.

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