Он тоже мой: звезды, которые не скрывают второй подбородок

Папарацци часто ловят знаменитостей в будничной жизни, без мейкапа. На таких снимках даже у роскошных леди «выплывают» складки двойного, а иногда и тройного подбородка.

Иногда всему виной неудачные свет и ракурс, но зачастую это последствия любви к вкусненькому. Звезды ведь такие же люди, как и мы, особенно в перерывах между съемками и гастролями.

Мелисса Маккарти

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Вес американской комедийной актрисы Мелиссы Маккарти с юности был трехзначным. Соответственно, второй подбородок ее давным давно не смущает. Мало того, он не помешал, а возможно, и помог ей сделать карьеру комедийной актрисы, стать продюсером и даже создать собственную линию одежды для толстушек. Российскому зрителю Мелисса особенно полюбилась в комедии «Копы в юбках», где блистала в дуэте с Сандрой Буллок. На экране Маккарти всегда позитивная и неунывающая толстушка. Ее внешность фанаты в соцсетях называют «очаровательной» и «удивительной». А по версии журнала Forbes она стала одной из самых влиятельных и высокооплачиваемых кинозвезд на TV и в мире. На личном фронте у Мелиссы тоже все в порядке. Она счастлива в браке с актером Беном Фальконе. Пара воспитывает двух дочерей.

Адель

Певица на стадионе Уэмбли в июле этого года Фото: @adele

Британская певица Адель, обладательница «лучшего голоса на планете» по версии многих авторитетных изданий о музыке, поражает своими внешними переменами. Некогда пышнотелая Адель все-таки сбросила много лишних килограммов и теперь выглядит гораздо стройнее, но подбородочек-то по-прежнему остался… Однако певицу это вовсе не портит.

Джек Блэк

Очередное перевоплощение Джека Блэка в новой роли шерифа Фото: кадр из фильма «Неожиданная гонка»/ Unexpected Race

Удивительная особенность у актера Джека Блэка: с виду он совсем не страдает лишним весом, у него стройные ноги, широкие плечи, сильные руки и совершенно адекватный его росту (170 см) вес – всего-то 65 кг. Согласитесь, для мужчины вполне подходящий. Но почему же тогда его физиономия кажется нам всегда такой круглой и широкой? Все дело в высоких скулах Блэка, его роскосых глазах с хитрущим блеском и двойном подборке – это уже фирменная фишка актера, которому зачастую достаются острые комедийные и драматические характерные роли. Свой двойной подбородок Джек давно превратил в достоинство. Актер женат на актрисе Тане Хэйден, от которой у него двое сыновей.

Мелани Гриффит

В свои шестьдесят Мелани строго следит за собой Фото: Legion-Media.ru

Мелани Гриффит – голливудская красавица, чей зенит славы пришелся на 80−90-е годы. Многие помнят ее по мелодраме «Деловая девушка». В такую очаровательную длинноногую блондинку в свое время влюбился и Антонио Бандерас, ставший ее третьим мужем. Сейчас супруги в разводе, одно время Мелани сильно сдала, поправилась и обрюзгла. Но в последние годы актриса взяла себя в руки и выглядит на все сто. Ее часто замечают на светских вечеринках и в компании подруг – Голди Хоун и Кейт Хадсон. Мелани любит улыбаться, от двойного подбородка благодаря пластике и диете не осталось и следа. Но на некоторых фото возраст все же дает о себе знать. Хотя ей в этом году уже шестьдесят (!), так что можно себе позволить и небольшие складочки.

Ева Польна

Фото: Legion-Media.ru