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Опасное трио: три продукта, нежелательных при простуде

Осень – сезон простуд, ОРВИ и ОРЗ. Чихают и кашляют в это время все без исключения, и каждый по-своему пытается справиться с нездоровьем.

Кто-то предпочитает прогонять болезнь лекарственными препаратами, кто-то борется с ней народными средствами (редькой с сахаром, медом, малиной и большим количеством питья).

Фото: Getty Images

А между тем не все продукты, и напитки в том числе, при простуде полезны. Какия еда и питье при респираторно-вирусной инфекции могут принести больше вреда, чем пользы, рассказала программа «Жить здорово».

Апельсиновый сок. Несмотря на то что в нем содержится определенная доля витамина С, который помогает организму справляться с инфекцией, – не самый рекомендуемый напиток во время болезни. Дело в том, что при ОРВИ, простуде слизистая у нас воспалена и раздражена, и человек испытывает царапанье в горле и боль при глотании. И когда он пьет апельсиновый или другой кислый сок, тот в силу своей кислотности еще больше раздражает и разрушает слизистую оболочку. И вреда от него гораздо больше, чем пользы – сок мешает выздоравливать. Лучший источник витамина С при простуде – сладкий перец. Причем в замороженном перце витамина С гораздо больше, чем в свежем.

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Кофе и чай. Чай с медом или малиновым вареньем в неограниченных количествах – первое домашнее средство, к которому прибегает большинство из нас при первых признаках заболевания. А между тем эти напитки не так уж полезны, как кажется. И кофе, и чай содержат в больших дозах кофеин, который блокирует антидиуретический гормон и обладает мочегонным действием. Объем воды в организме постоянно уменьшается, он обезвоживается. Получается такой вот парадокс: чем больше мы пьем чая и кофе, тем больше жидкости организм теряет. Почему это плохо? Обезвоживание организма приводит к сгущению крови, а это замедляет все иммунные процессы, в результате чего выздоровление затягивается.

Поэтому если вы не мыслите своей жизни без чая и кофе – пейте, только обязательно запивайте эти напитки простой водой – чашка кофе или чая плюс стакан воды. А лучше всего во время простуды пить только воду, причем несладкую.

Сладости. Ну как не побаловать себя во время болезни чем-нибудь вкусненьким? Между тем печенье, конфеты, пирожные, мед, варенье и прочие сладкие радости жизни способствуют повышению уровня глюкозы в крови, и иммунитет начинает «притормаживать». Иммунные клетки – «пожиратели микробов» – которые призваны бороться и убивать возбудителей острых респираторных инфекций, облепляются молекулами сахара и перестают функционировать. Сладости по сути «засахаривают» иммунные клетки точно так же, как засахариваются продукты в избытке сладкого. Иммунитет перестает бороться с простудой.

Еще Гиппократ говорил, что еда может быть лекарством, а лекарство – едой. А сегодня к этому можно добавить, что еда может быть еще и очень опасной, особенно во время болезни. Поэтому надо быть разборчивыми и стараться, чтобы в рационе были только полезные продукты.

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16 октября 2017Ксения Куприянова
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