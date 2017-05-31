Операция Sky-Skin: секретное оружие современной девушки

Почему девушки Бонда не боятся блистать в откровенных нарядах? Их секрет – не только стройное тело, но и совершенно гладкая кожа без единого лишнего волоска!

Фото: предоставлено Центром косметологии Jeternel

С приходом лета проблема лишних волос на теле вновь становится главной болью всех девушек страны. Если зимой мы еще могли спрятать колючие отрастающие волоски на ногах под плотными колготками и навести лоск непосредственно перед свиданием с мужчиной своей мечты, в жару такой номер не пройдет. Печально потерять репутацию безупречно ухоженной красотки? Тогда добро пожаловать на лазерную диодную эпиляцию Sky-Skin!

Эпиляция диодным лазером прочно завоевала позиции первого метода для долговременного удаления волос. Ее предлагают лучшие клиники мира, звезды и селебрити на страницах своих блогов признаются ей в любви. В чем секрет непревзойденного успеха диодного удаления волос? Собираем досье на лучшую эпиляцию нашего времени.

1. Это эффективная эпиляция

Лучшего способа удаления волос, чем диодная эпиляция, человечество еще не придумало. Воск и шугаринг дарят гладкость максимум на пару недель и не обходятся без раздражения и вросших волосков. Значительная часть светового IPL-излучения распределяется по поверхности кожи, поэтому фотоэпиляция не может похвастаться высокой эффективностью, но зато грозит перегревом и ожогами.

Фото: предоставлено Центром косметологии Jeternel

Лазерные лучи способны проникать намного глубже, чем световые, и разрушать корни волос намного быстрее. Но результат лазерной эпиляции напрямую зависит от длины и мощности потока лучей, а также от длительности подаваемых импульсов. При создании диодного лазера, которым выполняется эпиляция Sky-Skin были учтены результаты всех предыдущих разработок. Показатели его излучения идеально сбалансированы, поэтому такую эпиляцию без ложной скромности можно назвать одной из самых результативных.

2. Sky-Skin удаляет любые волосы на коже любого цвета

До недавнего времени цвет кожи и волос были крайне важны для эффективной лазерной эпиляции. Многие аппараты способны распознавать только толстые темные волосы на светлой коже. В других случаях они ничем не могут помочь.

Для эпиляции Sky-Skin достаточно небольшого цветового контраста между кожей и волосами. Это готовы подтвердить тысячи шатенок, блондинок и рыжеволосых красавиц с любым оттенком кожи и волосками любой структуры.

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3. Sky-Skin – легкая и безболезненная эпиляция

Вытерпеть мощные импульсы лазерного излучения не каждой под силу. При применении некоторых аппаратов неприятные ощущения не покидают даже после местной анестезии, особенно на чувствительной зоне бикини. Лазерная эпиляции Sky-Skin избавила своих клиенток от мучений при удалении волос.

Для ликвидации боли Sky-Skin действует по трем направлениям:

мощность его излучения – около 800 нм. Этого достаточно, чтобы эффективно разрушить фолликул волоса, предотвратить ожоги и обеспечить комфорт;

лучи Sky-Skin целенаправленно настроены на разрушение фолликулов. Ее энергия впитывается только волосками и не распределяется по коже. Таким образом Sky-Skin одновременно предотвращает боль и ожоги;

в наконечник аппарата встроены специальные терморегуляционные охладители, которые при контакте мгновенно снижают температуру кожи. Прохождение импульса практически не ощущается.

Дополнительная анестезия для эпиляции Sky-Skin не нужна. Подстраховаться могут только девушки с повышенной чувствительностью кожи или при эпиляции зоны бикини.

Фото: предоставлено Центром косметологии Jeternel

4. Sky-Skin можно делать летом

Запрет на загар и яркое солнце – основные минусы лазерной эпиляции, ведь она так нужна сейчас, в дни открытых платьев, мини-шорт и бикини. Но эти противопоказания не касаются Sky-Skin! Конечно, отправляться на пляж сразу после процедуры не допускается, но уже через пару недель можно спокойно улетать в отпуск. Тем же, кто все лето усердно трудится в офисе и не проводит много времени под прямыми солнечными лучами, достаточно пользоваться хорошим кремом с SPF-защитой.

Устоявшийся загар – также не помеха. Sky-Skin распознает даже слегка выгоревшие волоски на потемневшей коже при условии, что контраст между ними все-таки есть. Перед процедурой также рекомендуется отказаться на некоторое время от солнечных ванн. Так вы точно избежите перегрева кожи, ожогов и возможной гиперпигментации в местах лазерного воздействия.

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5. Это выгодно

Sky-Skin – невероятно практичная процедура. Только представьте: бритвы, кремы для бритья и лосьоны вам придется покупать всю жизнь. Платить за постоянную восковую или сахарную депиляцию придется еще больше. А Sky-Skin избавит вас от проблем с лишними волосами всего за несколько процедур.

Фото: предоставлено Центром косметологии Jeternel

Как быстро Sky-Skin справится с волосками?

К сожалению, ни один лазер не способен удалить «все и сразу». Дело здесь не в эффективности оборудования, а в нашей физиологии. Волосы на теле вырастают постепенно. Жизненный цикл каждого из них состоит из трех этапов:

рост, который длится от 1,5 до 7 лет;

переход к покою – 2–3 недели;

покой – около 3 месяцев.

Любое излучение воздействует только на те волосы, которые находятся в активной стадии роста. В зависимости от области тела и индивидуальных особенностей каждой девушки количество таких волос составляет от 15 до 30%, остальные фолликулы находятся в «спящем» состоянии, ожидая своего часа. Несложно подсчитать, что для идеальной гладкости кожи в одной зоне минимально потребуется от 4 до 6 посещений косметолога с перерывом 1–1,5 месяца.

Количество процедур зависит и от ряда других факторов:

Аппараты со слабым малоэффективным излучением не могут разрушить фолликул с одного раза. Так, фотоэпиляция прямо заявляет о курсе из 10–15 процедур. Sky-Skin в большинстве случаев справляется с волосами действительно за 4–6 сеансов. Рост волос в гормонозависимых зонах у женщин всегда выше, а количество «запасных» фолликулов намного больше. К таким областям относятся лицо, бикини и подмышечные впадины. Темпераментным брюнеткам с повышенным гормональным фоном курс процедур приходится увеличивать. При гормональном всплеске, например, при беременности или усиленной гормональной терапии, волосы вновь начинают расти. После курса Sky-Skin достаточно 1–2 поддерживающих процедур в год.

Не стоит забывать, что во время лазерной эпиляции косметологам приходится «на глаз» определять глубину залегания волосяных фолликулов и плотность кожи клиентки. Этот нюанс также может увеличить количество процедур и стоимость курса эпиляции. Поэтому при выборе клиники доверять лучше профессионалам с многолетним опытом работы.

Неважно, что вы предпочитаете – легкие платья или плотные джинсы, романтические прогулки по Парижу или активный отдых в горах. С эпиляцией Sky-Skin можно взлететь в небеса или опуститься на морское дно, но при этом всегда оставаться на высоте!

Не упустите свой шанс на гладкую кожу! Успейте записаться на легкую и эффективную эпиляцию до отпуска в Центре косметологии Jeternel по адресу:

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