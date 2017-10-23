Осенняя линька: как справиться с выпадением волос

Многие считают, что из-за смены погодных условий волосы начинают выпадать. Эксперты рассказали, так ли это и почему не стоит беспокоиться.

Красивые, здоровые и блестящие – именно о таких волосах мечтает каждая девушка. Но ожидания порой расходятся с реальностью, чаще всего это случается именно осенью, когда волосы начинают выпадать.

Почему выпадают волосы?

«На осень приходится естественный период ослабления волосяного покрова, а все из-за резкой смены погоды и уменьшения уровня женских гормонов эстрогенов. Именно этот гормон влияет на рост волос, а осенью он находится в спячке, поэтому волосы и начинают выпадать», – комментирует Светлана Черкасова, врач-дерматовенеролог, трихолог Института пластической хирургии и косметологии. По мнению специалистов, сильное выпадение волос зависит от температурного режима. Из-за холода сужаются сосуды, что нарушает кровоснабжение волосяного фолликула. Кровь, а вместе с ней и питательные вещества перестают поступать к луковицам, и волосы гибнут.

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«Еще одной причиной выпадения волос является сокращение светового дня, в связи с чем в организме вырабатывается все меньше серотонина, ответственного за хорошее настроение. Повышенная возбужденность также сужает сосуды, нарушая кровоснабжение волосяных фолликул», – объясняет Сильвия Царукян, стилист WELLA Podium Team. Помимо сезонных выпадений волос могут быть и гормональные сбои. «Главные признаки – нарушение менструального цикла, резкая смена жирности кожи, появление угревой сыпи. Если все совпадает, необходимо обратиться к гинекологу, сдать анализы на гормоны и вместе с гинекологом трихолог назначит свое лечение», – рассказывает Светлана Черкасова.

Как исправить ситуацию?

В народной медицине есть очень много способов, как улучшить состояние шевелюры и избавиться от выпадения. Самый популярный и простой метод – маска с репейным маслом, которое способствует росту и делают локоны гуще. «Если волосы уже выпадают, советую обратиться к врачу трихологу и воздействовать на проблему изнутри (питание, витамины, лекарства) и снаружи (косметика от выпадения волос, например, линия Resist от Wella Professionals или Balance от System Professional). Стоит помнить о том, что выбор шампуней индивидуален и зависит от степени выпадения волос», – советует Сильвия Царукян.

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Светлана Черкасова рекомендует подключать и инъекционные методики, которые помогут справиться с выпадением: «Мезотерапия, инъекции плазмой, обогащенной тромбоцитами, и физиотерапевтическая медицина не только справятся с сезонными проблемами, но и ускорят рост волос».

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