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Особый случай: как справиться с болезненными месячными

Дискомфорт во время критических дней испытывают почти все женщины. Акушер-гинеколог Маргарита Костенко рассказывает, как свести к минимуму неприятные ощущения.

Профилактика

Спорт. Одна из причин болезненных месячных – нарушение кровообращения в малом тазу из-за малоподвижного образа жизни. Во время менструации серьезные физические нагрузки противопоказаны, а вот зарядка, йога или прогулки по парку помогут мышцам расслабиться и ослабят спазмы.

Витамины. Ухудшение самочувствие может возникнуть из-за недостатка микроэлементов - кальция, калия и магния, регулирующих цикл. Проконсультируйтесь с врачом и заранее начните принимать витаминный комплекс.

В критические дни

Хорошее настроение. Постарайтесь не волноваться по пустякам. Когда мы нервничаем, организм испытывает стресс, что может привести к упадку сил и даже сбою цикла. А вот эндорфины, гормоны радости, наоборот, обладают легким болеутоляющим эффектом и нормализуют психоэмоциональное состояние. Поэтому чаще занимайтесь тем, что приносит удовольствие.

Правильное питание. Увеличьте количество овощей и фруктов в меню, пейте больше воды, успокаивающие чаи из мяты или душицы. А вот на молочные продукты, мясо и мучное лучше не налегать. То же касается кофе и настоя ромашки – эти напитки усиливает кровотечение.

Массаж. Спазмы и боль внизу живота возникают из-за резких сокращений матки. Напряжение поможет снять поглаживание легкими круговыми движениями. Полностью болезненные ощущения не уйдут, но массаж поможет облегчить состояние.

Теплый душ расслабляет и снимает спазмы. Но вода не должна быть горячей, использовтать грелку также нельзя ни в коем случае. Во-первых, кровотечение от этого только усилится. А во-вторых, если причина боли – воспалительный процесс, это может привести к осложнениям и серьезным проблемам со здоровьем. Есть мнение, что боль можно «заморозить», но ледяной компресс так же опасен, как и перегревание.

Поза эмбриона (лежа на боку, ноги потянуты к груди) помогает расслабиться всему телу, снимает напряжение с мышц и, как следствие, снижает болевой синдром.

Важно помнить: нельзя злоупотреблять болеутолящими средствами. Если вам приходится принимать их каждый месяц, значит, что-то пошло не так. Причину необходимо найти и устранить. Тем более что со временем организм адаптируется к лекарствам, они перестают действовать, и для достижения эффекта приходится переходить на более сильные препараты.

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Когда необходимо обратиться к врачу

Если каждый раз вы страдаете от сильных болей, теряете работоспособность, менструация сопровождается диареей, головокружением, обмороками, проблемами с пищеварением и сильным кровотечением, необходима срочная консультация гинеколога. Установить причину недомогания может только специалист – это может быть и дисбаланс гормонов, и заболевания внутренних органов, и наследственные особенности. Заниматься самолечением в таких случаях опасно.

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#здоровье#женское здоровье#менструация#предменструальный синдром
19 октября 2017Анна Герасименко
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