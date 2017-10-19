Особый случай: как справиться с болезненными месячными

Спорт. Одна из причин болезненных месячных – нарушение кровообращения в малом тазу из-за малоподвижного образа жизни. Во время менструации серьезные физические нагрузки противопоказаны, а вот зарядка, йога или прогулки по парку помогут мышцам расслабиться и ослабят спазмы.

Хорошее настроение. Постарайтесь не волноваться по пустякам. Когда мы нервничаем, организм испытывает стресс, что может привести к упадку сил и даже сбою цикла. А вот эндорфины, гормоны радости, наоборот, обладают легким болеутоляющим эффектом и нормализуют психоэмоциональное состояние. Поэтому чаще занимайтесь тем, что приносит удовольствие.

Правильное питание. Увеличьте количество овощей и фруктов в меню, пейте больше воды, успокаивающие чаи из мяты или душицы. А вот на молочные продукты, мясо и мучное лучше не налегать. То же касается кофе и настоя ромашки – эти напитки усиливает кровотечение.

Массаж. Спазмы и боль внизу живота возникают из-за резких сокращений матки. Напряжение поможет снять поглаживание легкими круговыми движениями. Полностью болезненные ощущения не уйдут, но массаж поможет облегчить состояние.

Теплый душ расслабляет и снимает спазмы. Но вода не должна быть горячей, использовтать грелку также нельзя ни в коем случае. Во-первых, кровотечение от этого только усилится. А во-вторых, если причина боли – воспалительный процесс, это может привести к осложнениям и серьезным проблемам со здоровьем. Есть мнение, что боль можно «заморозить», но ледяной компресс так же опасен, как и перегревание.

Поза эмбриона (лежа на боку, ноги потянуты к груди) помогает расслабиться всему телу, снимает напряжение с мышц и, как следствие, снижает болевой синдром.

Важно помнить: нельзя злоупотреблять болеутолящими средствами. Если вам приходится принимать их каждый месяц, значит, что-то пошло не так. Причину необходимо найти и устранить. Тем более что со временем организм адаптируется к лекарствам, они перестают действовать, и для достижения эффекта приходится переходить на более сильные препараты.