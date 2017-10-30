15 продуктов, сохраняющих твою молодость

Измени свой рацион и наслаждайся сияющей кожей и энергичным телом.

Старение — естественный процесс, и остановить его невозможно. Зато можно замедлить. И позволить своей коже оставаться долгие годы сияющей, упругой и гладкой. Для этого достаточно добавить в свой рацион продукты, которые, уже по многочисленным исследованиям, считаются важными для организма человека и способными помочь выглядеть моложе и чувствовать себя энергичнее.

Морская рыба

Лосось, семга, скумбрия считаются лучшими продуктами по содержанию омега-3 полиненасыщеннх жирных кислот, которые не только улучшают состояние кожи, но и положительно влияют на активность мозга и сердечно-сосудистой системы. Для тех, кто не любит рыбу, есть заменитель – семена льна, которые также богаты кислотами омега-3 и способствуют уменьшению мелких морщин.

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Томат

Мощнейший антиоксидант. Содержащийся в томатах ликопин защищает от воздействия ультрафиолетовых лучей, что позволяет предотвратить сухость кожи и преждевременное появление морщин. Полезны не только сырые помидоры, но и те, что подверглись кулинарной обработке, в том числе соки, пасты, соусы. Минимальная суточная доза – стакан томатного сока или один помидор.

Зеленый чай

Содержит в себе антиоксиданты, влияющие на работу мозга. Помогает пищеварительной системе, ускоряет метаболизм. Снижает образование морщин и пигментных пятен. Цинк, входящий в его состав, улучшает состояние волос и ногтей. Но не переусердствуйте при употреблении (в составе зеленого чая много кофеина) и ограничьте время приема до 15−16 часов дня, иначе не исключена бессонница.

Листовые овощи

Шпинат, листовой салат, капуста поддерживают работу сердца и сосудов, зрения, оптимизируют обмен веществ, давление, холестерин. Лидер, конечно, шпинат, содержащий в себе бета-каротин, витамины В, С и Е, так же защищает кожу от ультрафиолетовых лучей, помогает избавиться от токсинов, восстановить мышечный тонус кожи.

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Яблоки

Одни из самых распространенных фруктов, которые содержат пектин и клетчатку и очищают организм от токсинов. Старайтесь есть яблоки с кожурой, именно в ней содержится большая часть пектина.

Тыква

И другие оранжевые овощи (дыня, морковь). Сам цвет плодов говорит о большом содержании в них бета-каротина, который участвует в синтезе витамина, А и, соответственно, борется со свободными радикалами, предотвращает морщины, поддерживает иммунную систему. Не хотите готовить тыкву – купите тыквенные семечки. Входящие в их состав питательные вещества подарят коже упругость, а заодно поднимут настроение. Морковь, в свою очередь, оказывает влияние не только на зрение, но и защищает кожу от воздействия солнца. Ее лучше употреблять сырой, с добавлением жиров (например, для лучшего усвоения морковного сока в него стоит налить немного сливок).

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Авокадо

Диетологи называют этот фрукт «фонтаном молодости». Он богат витаминами В и Е, а также жирными кислотами, которые питают и увлажняют кожу. Витамин С помогает в синтезе коллагена. Авокадо также оказывает положительное влияние на уровень холестерина в крови и работу сердечно-сосудистой системы.

Фото: Getty Images

Ягоды темного цвета

Особенно фиолетовые – черника, ежевика, слива, вишня, черешня, а также малина, клубника. Они богаты антиоксидантами, которые замедляют старение, участвуют в синтезе коллагена и предотвращают увядание кожи и появление морщин. Снижают риск развития болезни Альцгеймера, улучшают зрение. Богатая витамином С клубника (в ней его больше, чем в апельсинах) помогает бороться со стрессом и свободными радикалами. Кстати, чем темнее ягода, тем больше концентрация антиоксидантов. Эффект оказывают свежие и замороженные ягоды, а не варенья и джемы.

Молочные продукты

Оказывают большое влияние на работу пищеварительной системы. Ученые выяснили, что йогурт с пробиотиками также снижает уровень стресса. Важный момент: пищеварительная система взрослого человека с трудом воспринимает молоко, поэтому можно заменять его кефиром, сметаной, йогуртом, творогом.

Оливковое масло

Содержит антиоксиданты, витамины, А и Е. Защищает кожу от свободных радикалов, которые как раз и ускоряют ее старение. Вещества, содержащиеся в оливковом масле, укрепляют мембрану клеток и помогают удерживать жидкость. Исследования показали, что в крови людей, ежедневно употребляющих оливковое масло, содержится более высокий уровень серотонина (гормона счастья), чем у тех, кто использует другие виды жиров (например, сливочное масло).

Грецкий орех

Также отличаются высоким содержанием омега-3 жирных кислот и влияют не только на работу мозга, но и состояние кожи. Четверть стакана орехов в сутки покрывают примерно 90% суточной дозы омега-3. Кроме того, они богаты магнием, железом, цинком, медью, клетчаткой. Орехи – кладезь витамина Е, который защищает клетки от повреждений. Особенно полезными кроме грецкого считаются миндаль и кешью.

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Бобовые

Фасоль, горох, чечевица, нут – продукты, которые стимулируют в организме выработку коллагена, что является залогом здоровой кожи. Они оказывают влияние на обновление клеток кишечника и поддержание микрофлоры, незаменимы для активной работы мозга и нервной системы. Хотя бы один раз в неделю их стоит добавлять в свой рацион.

Куриное филе

Но без кожи! Особенно ценна грудка. Мясо богато протеином, который необходим для производства коллагена (основного строительного материала кожи). Когда этот процесс замедляется, наша кожа начинает увядать.

Темный шоколад

Регулирует давление, влияет на упругость кровеносных сосудов, обладает антиоксидантными свойствами, восстанавливает уровень энергии, а также помогает синтезировать «гормоны счастья». Все вышеперечисленное относится не к любому виду шоколаду, а именно к темному – с содержанием какао не менее 80%.

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Вода

Важнейший компонент среди «продуктов молодости». Жидкость помогает клеткам принимать и перерабатывать полезные вещества, выводит токсины. Если доступ воды в организм ограничен, то гормоны щитовидной железы (а они основные сжигатели жира) работают малоэффективно.

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