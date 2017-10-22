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Почему болит спина и что с этим делать

А также как побороть ее. Решение старой проблемы новыми способами, о которых вы раньше ничего не слышали.

Мечта об идеальной осанке преследует нас с самого детства. Однако это только мечта, ведь не все могут контролировать себя и держать спину прямо 24 часа в сутки. Именно поэтому слова «остеохондроз», «сколиоз» и «кифоз» известны многим еще со школьной поры. Взрослая жизнь только усугубляет ситуацию. Сидячая работа или 12 часов на ногах – все это негативно отображается на нашей осанке.

Фото: Getty Images

«Городские жители „используют спину не по назначению“. Наша спина не задумывалась для восьмичасового сидения на стуле, от чего мы испытываем проблемы. В сидячем положении, особенно неправильном, велика нагрузка на поясничный и грудные отделы позвоночника. Если человеку приходится по 8−10 часов сидеть в неудобной позе, голова повернута набок, например, потому что у него так расположен монитор, то ему придется постоянно лечить спину», – комментирует Сергей Ерченко, врач-невролог, врач-остеопат австрийского центра здоровья Verba Mayr.

Здоровье внутренних органов, генетика, которая определяет крепость мышц и связок, поддерживающих наш скелет, занятия спортом – все это влияет на боли в спине.

Почему все-таки болит спина?

«В теле есть два типа мышц – двигательная (поверхностная) и постуральная (глубокая, скелетная) мускулатура. В ответ на стрессы повседневной жизни наши поверхностные мышцы становятся жесткими, зажатыми, закрепощенными, накапливают в себе напряжение. Зачастую мы даже не представляем, сколько напряжения мы носим в этих зажатых мышцах, а постуральная мускулатура перестает выполнять свою опорную функцию. Грудной отдел позвоночника первым теряет подвижность, и мы теряем возможность передавать вес тела от позвонка к позвонку. Чтобы компенсировать отсутствие подвижности в грудном отделе, мы начинаем перегружать соседние отделы, где подвижность еще осталась, – шею и поясниц», – рассказывает Аля Латрыгина, преподаватель по направлению «Йога критического выравнивания позвоночника» Центра йоги и фитнеса MIND & BODY.

Фото: Getty Images

Как решить проблему?

Снять напряжение со спины можно с помощью упражнений, которые специалист по ЛФК подбирает индивидуально для каждого. «Готовых рецептов здесь точно быть не может, так как кому-то нужно растягивать и укреплять одни группы мышц, а другому совершенно другие. Обычно это комплексы, рассчитанные на полчаса ежедневных занятий. Я как остеопат также могу назначать упражнения, например, два, три, пять упражнений, которые можно делать в течение 10−15 минут каждый день, и даже такая нагрузка уже будет иметь позитивный эффект», – говорит Сергей Ерченко.

«Лечебная физкультура, пилатес, йога, цигун. Очень важно уделять внимание внутренней работе (аутогенная тренировка, психологические тренинги). Не забывать про закаливание, банные процедуры, прогулки», – комментирует Сергей Махонин, специалист по адаптивной физической культуре Центра здоровья и развития им. святителя Луки.

Об упражнениях, которые помогут укрепить спину, вы можете узнать здесь.

О новом методе борьбы с болью в спине читайте на следующей странице.

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#красота#красота и здоровье#спина#здоровая спина#боль в спине
22 октября 2017Алика Жукова
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