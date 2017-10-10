Предметы личного пользования: как часто нужно их менять

Многие годами используют одни и те же тапочки и зубные щетки, даже не подозревая, какой рассадник бактерий и микробов ежедневно допускают к своему телу. Мы разобрались, с какой периодичностью нужно менять предметы личного пользования, и делимся этой информацией с вами.

Зубная щетка

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Осуществлять замену зубной щетки стоит по мере ее износа, но не позднее, чем через 3 месяца от начала использования. Кроме того, нужно соблюдать некоторые правила гигиены в течение всего срока, а именно мыть щетку с мылом до и после того, как почистили зубы. Хранить щетку нужно отдельно от щеток других членов семьи, чтобы избежать попадания бактерий и микробов. Если такой возможности нет, то стоит обзавестись колпачком, но помещать туда можно только сухую щетку, иначе во влажной среде бактерии будут размножаться с удвоенной скоростью. Также существуют специальные стерилизаторы, но их применение нецелесообразно, если вы пользуетесь обычными недорогими щетками. Понять, что щетка пришла в негодность, можно по нескольким признакам. Если ворсинки начали торчать в разные стороны, то ими можно повредить ротовую полость, и пользоваться такой щеткой уже не стоит. Скопление зубной пасты у основания щетины также говорит о том, что пришло время замены. И, безусловно, стоит обязательно менять зубную щетку, если вы переболели простудой или вирусной инфекцией, если вашей щеткой воспользовался кто-то кроме вас, если она хранилась в ненадлежащих условиях. Некоторые производители оснащают зубные щетки индикаторами, которые предупреждают вас о том, что срок годности прибора подошел к концу. В любом случае отталкивайтесь от своих ощущений, если чувствуете, что щетка исчерпала свой ресурс, меняйте ее, не дожидаясь заветных трех месяцев, так ваши зубы сохранят здоровье на долгие годы.

Мочалка

Мочалки из синтетических тканей необходимо менять как минимум раз в полгода, а натуральные – каждые 3 месяца. Перед каждым использованием мочалку необходимо хорошо промыть с мылом, чтобы избавиться от бактерий и микробов, которые могли в ней скопиться. После применения также необходимо ее хорошо промыть от мыла и загрязнений, а затем высушить, чтобы избежать появления плесени и грибков. Лучше, чтобы у каждого члена семьи была своя отдельная мочалка, это обезопасит вас от возможности заразиться многими заболеваниями.

Расческа

В среднем дерматологи рекомендуют приобретать новую расческу один раз в полгода или год. Это зависит от того, из какого материала она изготовлена. Кроме того, необходимо соблюдать правила гигиены при использовании расчесок: регулярно счищать волосы, мыть раз в 7 дней и каждый раз после применения стайлинга.

Кисти для макияжа

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Срок службы кистей для макияжа варьируется от 1 до 5 лет. Если вы заметили, что ворсинки из кисти стали выпадать, она потеряла форму или макияж стал ложиться неровно, то кисть необходимо заменить. Чистить кисти для помады и тонального крема необходимо после каждого использования, а для пудры, румян и теней – хотя бы раз в неделю. Кисти из синтетики можно мыть с помощью мыла и воды, а для натуральных стоит применять специальные средства.

Спонж для тонального крема и пудры

Спонжи меняйте раз в 1-2 месяца, а после каждого использования их стоит промывать с помощью мыла или детского шампуня. Это позволит уберечь вашу кожу от раздражений и прыщиков, а также очистить спонж от различных бактерий и микробов.

Бритвенные кассеты

Одноразовые бритвенные станки можно использовать только один раз, и не стоит увеличивать срок их эксплуатации, иначе могут возникнуть проблемы с врастающими волосками. Сменные кассеты обычно затупляются после 5−10 использований, то есть в среднем их срок службы около месяца в зависимости от частоты применения. И не стоит забывать хорошо промывать свой бритвенный станок после каждой процедуры избавления от нежелательных волос.

Полотенца

Полотенца для душа стоит менять каждые 3−4 применения, полотенца для рук – через день, а для лица – каждый день. Для рук и лица в таком случае проще использовать бумажные полотенца, так как это самый гигиеничный способ избавления от лишней влаги. Избавляться же от старых полотенец стоит по мере их износа, но не реже, чем раз в 3 года.

Постельное белье

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Менять постельное белье необходимо хотя бы раз в неделю, а наволочки можно и чаще, так как они наиболее склонны к загрязнениям. Избавляться от старого постельного белья стоит один раз в 5 лет, но опять же не забудьте обратить внимание на степень износа белья. В некоторых случаях стоит обновлять комплекты и раньше.

Домашние тапочки

Домашние тапочки, даже самые любимые, стоит сменить по истечении полугода, иначе есть риск заработать грибок. Периодические стирки помогут продлить срок их службы до года, но не более. Если тапочки потеряли свой внешний вид и приобрели неприятный запах – спасать их не стоит, смело выбрасывайте.

Нижнее белье

Бюстгальтеры обычно служат от 2 до 5 лет, но это относится только к качественным изделиям. Запасы трусиков стоит оценивать каждые 3 месяца и выбрасывать те, что износились. Менять трусы стоит каждый день, а бюстгальтеры – раз в 2 дня. Хранить белье нужно в специальном ящике аккуратно сложенным, трусики и бюстгальтеры отдельно друг от друга. Также стоит отделять повседневное белье от выходного.

Татьяна Андреева, врач дерматолог-косметолог: — В моей практике не редки случаи, когда избавиться от угревой сыпи помогает банальное улучшение соблюдения правил личной гигиены. Это и регулярная смена постельного белья, своевременная чистка кистей и спонжей для макияжа, использование отдельного полотенца. Мы не видим вредоносных бактерий и микробов, но это не значит, что их нет. Я бы, например, не рекомендовала пользоваться мочалками, так как это просто рассадник бактерий и грибков. Но если вы все же предпочитаете их использовать, то применяйте советы, приведенные в этой статье, чтобы максимально обезопасить себя от различных кожных заболеваний.

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