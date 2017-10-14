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5 неожиданных причин плохого зрения

О том, как сберечь зрение в современном ритме жизни, Wday рассказал Игорь Азнаурян, доктор медицинских наук, академик АМТН РФ, офтальмолог, рефракционный хирург, руководитель отделения лазерной коррекции зрения LaserCorr.

Любовь к чтению

Книга – лучший друг, но не в том случае, если вы скачали ее на телефон. Чтение с гаджетов, как и длительная работа за компьютером, вызывает синдром сухого глаза. То есть вначале слеза перестает выделяться в нужном количестве, а потом изменяется по составу и уже не может защитить глаза от пыли, ветра и других внешних воздействий.

Чем опасно: если не обращать внимания на тревожные симптомы – ощущение песка в глазах, покраснение, жжение, это может привести к кератоконъюнктивиту – состоянию, при котором от недостатка питания и увлажнения страдает роговица, при этом ощущаются выраженный дискомфорт, резь и снижение зрения.

Что делать: обратиться к офтальмологу и провести специальный тест Ширмера на слезопродукцию. Синдром сухого глаза лечится специальными каплями и только под контролем врача.

Фото: Getty Images

Чрезмерное увлечение спортом

Олимпийские рекорды в спортзале не идут на пользу здоровью, а если есть проблемы со зрением, это категорически запрещено.

Чем опасно: при близорукости средней и высокой степени, если есть изменения на сетчатке, противопоказаны серьезные физические нагрузки. Они могут привести к отслойке сетчатки и даже слепоте.

Что делать: раз в год проверять глазное дно с трехзеркальной линзой Гольдмана. Между прочим, такие изменения на сетчатке могут проходить бессимптомно, а могут проявляться вспышками или мушками перед глазами. В любом случае оценить здоровье глаз сможет только врач.

Злоупотребление глазными каплями

А также БАДами, витаминами и другими лекарственными препаратами. Витамины, бесспорно, полезны для организма. Но их прием должен быть одобрен офтальмологом только после очной консультации и обследования.

Чем опасно: увлекшись самолечением, есть риск безвозвратно потерять время. Одни и те же симптомы могут быть характерными для различных заболеваний. Например, краснота глаз может говорить и о сухом глазе, и о воспалительном процессе, и даже о кровоизлиянии. А лечение этих патологий кардинально отличается. Тем более нельзя без консультации офтальмолога использовать капли, которые порекомендовала соседка, последствия могут быть необратимыми.

Что делать: ни близорукость, ни дальнозоркость, ни катаракту, ни глаукому, ни косоглазие, ни астигматизм, ни другое глазное заболевание вылечить витаминами или БАДами нельзя. Обращайтесь к врачу.

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Избыток ультрафиолета

Любителям понежиться на пляже или поклонницам дешевых солнечных очков необходимо срочно пересмотреть свои предпочтения: ультрафиолет способен необратимо повредить сетчатку глаза.

Чем опасно: с возрастом развивается дегенерация сетчатки, которая выявляется после 45−50 лет и является самой частой причиной слепоты в современном мире.

Что делать: носить солнцезащитные очки, способные блокировать УФ-излучение. На таких очках должна быть маркировка, подтверждающую их степень защиты. Оптимальная составляет UV 400: очки способны максимально отфильтровать лучи с длиной волны меньше 400 нанометров, то есть все лучи, способные нанести вред глазу.

Хронические заболевания

Все органы в нашем теле так или иначе связаны друг с другом. Поэтому на состояние зрительной системы влияют и хронические недуги.

Чем опасно: при некоторых заболеваниях сосудов, протекающих без контроля врача, страдают все сосуды организма, в том числе и сосуды сетчатки, из-за чего происходит ухудшение, а в некоторых случаях и полная потеря зрения.

Что делать: регулярно проверять зрение, даже если вы абсолютно здоровы.

Фото: Getty Images
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#зрение#глаза#здоровье#спорт#болезни
14 октября 2017Анна Герасименко
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