Продукты, укорачивающие жизнь: вы едите их ежедневно

Они есть на любой кухне, и мы едим их, не задумываясь, действительно ли они полезны или могут навредить.

Зеленый чай содержит столько же кофеина, сколько большая чашка эспрессо, а чернослив, который обработали двуокисью серы, смертельно опасен. В передаче «Теория заговора» Первого канала, которая выйдет 11 июня, специалисты составили список, какие еще продукты, которые мы едим практически каждый день, укорачивают нашу жизнь.

Чеснок

Этот продукт у нас всегда под рукой. Мы уверены: он очень полезен. Поэтому лечимся им при простуде, да и просто любим есть – с салом или борщом. Дачники опрыскивают свой огород чесночной настойкой, от нее гибнут все вредители. Но и для людей чеснок может быть опасен. Во-первых, из-за содержания в нем сульфон-гидроксильного иона, иными словами, серовородорода. Он проникает в клетки мозга и убивает их. Ученые даже провели эксперимент и выяснили, что чеснок замедляет скорость реакции в 2−3 раза. Во-вторых, чеснок может быть опасен повышенным содержанием меди, а переизбыток меди в организме сокращает жизнь. Но отказываться от чеснока все же не стоит. Нужно просто правильно его есть и не превышать допустимую суточную дозу – не больше головки в день.

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Зеленый чай

Даже в обычных сетевых магазинах его уже больше, чем черного. А, например, в Индии, одной из самых «чайных» стран, пьют чай только черный, а зеленый считают опасным. Почему? В зеленом чае много кофеина – как в кофе. И этот чай повышает давление и может стать причиной инфаркта. Мы об этом слышали, но до сих пор не уверены, так ли это. Кроме того, в зеленом чае содержится теин. Он вреден для сердечно-сосудистой системы и нервных клеток.

Есть ли в зеленом чае польза? Конечно. Это антиоксидант, он бодрит и молодит. Те же индусы не пьют его только потому, что не умеют правильно заваривать. А без правильной заварки он укорачивает жизнь.

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Чернослив

Он считается суперполезным продуктом, но только если он не был обработан двуокисью серы (добавка Е220). Сухофрукты всегда нужно мыть перед употреблением, как и обычные фрукты. Чернослив из-за калорийности и большого количества фруктового сахара не стоит есть диабетикам и тем, кто следит за фигурой. Опасаться чернослива стоит и молодым мамам: он может вызвать расстройство желудка и колики у младенца благодаря своему слабительному действию.

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Мороженое

Летом мы едим его больше, чем обычно, и по привычке ищем в магазинах пломбир. Однако недавно Росконтроль нашел в пломбире растительные жиры, которых быть там не должно по определению. Пальмовое масло канцерогенно, если оно подвергается тепловой обработке. А мороженое сначала нагревают – варят, а потом резко остужают. Это двойной удар.

Как же распознать растительный жир, если вы не обладаете безупречными вкусовыми рецепторами? Во-первых, производитель обязан прописывать в составе «растительные жиры» или «пальмовое масло». Если же такого в составе нет, обратите внимание на калорийность: у пломбира массовая доля жира должна быть не менее 13%. Оптимальный состав – молоко коровье натуральное, пастеризованное, сгущенное цельное с сахаром; сгущенные и сухие сливки; масло коровье; яйца куриные и различные вкусовые добавки.

Опасное лакомство с пальмовым маслом должно именоваться сливочно-растительным или растительно-сливочным мороженым, но никак не пломбиром.

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Свежевыжатый фруктовый сок

Считается, что это заряд витаминов на весь день. Но если пить фреши без ограничения, можно получить передозировку витаминов. А еще сок – это фруктоза в чистом виде, без клетчатки. При некоторых заболеваниях свежевыжатые соки противопоказаны. Так, при язве желудка, обострении гастрита и панкреатита не стоит пить соки с кислым вкусом: лимонный, апельсиновый, яблочный, смородиновый, клюквенный. Они повышают кислотность желудочного сока, могут вызвать изжогу и приступ болей.

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