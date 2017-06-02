Салон или мастер: где лучше маникюр и эпиляция?

Гладкая, ухоженная кожа – признанный тренд в современной индустрии красоты. Каждая женщина знает, что лишние волосы на теле не добавляют привлекательности, и избавиться от них можно при помощи различных видов эпиляции.

О плюсах и минусах выполнения процедуры в салоне и у частного мастера рассказывает владелица сети студий эпиляции Sweet Epil Екатерина Пигалева.

Как найти «своего» мастера

Какие вопросы нужно задать мастеру

Независимо от того, пал выбор на частника или на салон, вы имеете полное право задать все интересующие вопросы. Сделать это можно и по телефону. Например, какие материалы будут использоваться. Причем неважно, что вам назовут, главное – чтобы не ответили в духе «какая вам разница».

Обязательно узнайте, какие применяются средства для дезинфекции. Опять же, если перечислят несколько названий (даже если вы в них не разбираетесь) – это уже хороший признак. Но когда начинают говорить, что эпиляция – такая процедура, которая не требует дезинфекции, или «что там дезинфицировать, там и так все чисто», или «какое это имеет значение», то тогда просто уходите оттуда. Неважно, частный мастер это или салон.

Помните, если вы пришли на процедуру и вас что-то насторожило – не понравилось, как выглядит мастер, или вызывает сомнения чистота и гигиеничность кабинета, или кажется, что состояние рабочего стола не внушает доверия, вы имеете полное право извиниться, развернуться и уйти. Вы клиент. Вам решать, кому доверить свое тело. В большинстве случаев такой подход позволяет избежать многих неприятностей со здоровьем впоследствии.

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Плюсы и минусы эпиляции в салоне

Плюсы здесь очевидны:

— высокий уровень сервиса: о вас будет заботиться не только мастер, но и администратор;

— более пристальный контроль за соблюдением правил гигиены: вам не придется переживать о качестве обработки инструментов, своевременной уборке, предоставлении одноразовых простыней, тапочек и т. п;

— использование профессиональных материалов: это позволяет выгодно подчеркнуть статус салона, улучшить его имидж в глазах клиентов, поэтому в большинство из них предпочитают использовать проверенные, качественные марки.

Итак, в салоне более чисто и безопасно с точки зрения санитарно-гигиенических норм, потому что при выявлении нарушений проверяющими органами владелец будет вынужден заплатить достаточно большой штраф. Поэтому вероятность попасть в откровенно грязное помещение, если вы идете в салон красоты, значительно мала.

Что касается минусов, то здесь можно назвать в первую очередь:

— более высокие цены: ведь нужно оплачивать аренду помещения, работу сотрудников и др.;

— в салоне, как правило, нет специализированных мастеров по эпиляции, если это не моноуслуга, то есть не студия эпиляции, к примеру.

Последний пункт для кого-то может стать принципиальным. Нужно понимать, что эпиляцию в обычном салоне выполняет косметолог. Данная процедура для него – одна из множества услуг, и не факт, что он делает ее хорошо. Поэтому, если вы идете на эпиляцию в салон красоты, будьте готовы к тому, что, скорее всего, вам ее сделают на среднем уровне. Да, с точки зрения безопасности все отлично, а вот с точки зрения качества – далеко не факт.

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Плюсы и минусы эпиляции у частного мастера

Для тех, кому важно, чтобы процедура была выполнена идеально, я советую рассмотреть варианты частнопрактикующих мастеров. Здесь есть один немаловажный нюанс: огромный разброс по качеству! Салоны работают примерно на среднем уровне, то есть вероятность нарваться как на отвратительного специалиста, так на звезду, супермастера своего дела, в целом небольшая.

А вот в частном секторе – нет. Можно попасть как к настоящему профессионалу, который увлечен своим делом, знает его до мелочей, любит, постоянно совершенствует свои навыки, для которого эпиляция – это смысл жизни. А можно угодить к новичку, который в лучшем случае вчера закончил курсы, а в худшем – просто посмотрел ролик на «Ютубе».

Из плюсов обращения к домашнему мастеру можно назвать:

— низкие цены: по сравнению с салоном стоимость может быть меньше до 1,5 раз;

— более уютную, приватную обстановку.

К минусам стоит отнести:

— нестабильность качества;

— вопрос санитарно-гигиенических стандартов.

Домашних мастеров никто не проверяет, и те из них, кто добросовестно подходит к работе, стараются соблюдать нормы гигиены. Но наряду с ними существует огромное количество неумех.

На самом деле самая большая опасность в «домашней» эпиляции – именно попасть на дилетанта. Того, кто не знает, не понимает, не разбирается и не хочет разбираться в особенностях процедуры, а хочет быстро заработать хоть какие-то деньги.

Если вы все-таки решились идти к частному мастеру, то внимательно отнеситесь к его выбору.

Что защитит вас от разочарования при эпиляции на дому

Во-первых, внимательно познакомьтесь со страничками специалиста в социальных сетях. Те, кому есть чем гордиться, выкладывают там собственные снимки: они не стесняются показать себя, свое лицо. Работы по эпиляции, конечно, выставляются редко, но тоже могут быть.

Также хорошие мастера размещают фотографии рабочего места. Если человек серьезно подходит к делу, то даже при оказании услуг на дому у него будет оборудован кабинет, в котором есть все необходимое. Соответственно, если фото кабинета отсутствует, то это повод задуматься: вполне возможно, что эпиляцию вам будут делать на бабушкином диване.

Должны присутствовать и фотографии материалов, которые будут использоваться в работе. Здесь действует тот же принцип: если мастер уверен в качестве продукции, он не станет ее скрывать и честно проинформирует клиента о марках и фирмах. Если подобные фото не выкладываются, то, скорее всего, тут что-то нечисто.

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