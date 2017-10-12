Самые неприятные осложнения, которые дает грипп

Мы часто недооцениваем опасность и на ногах переносим заболевание: чихаем и кашляем, но на работу идем. Но последствия гриппа могут быть плачевными.

Наш эксперт: врач-терапевт Дмитрий Сиротенко. Сейчас трудно найти человека, который на себе бы не испытал всех «прелестей» гриппа – ломоты в теле, высокой температуры, насморка, болевых ощущений в горле, кашля. И так часто эта острая вирусная респираторная инфекция поражает нас в холодное время года, что мы привыкли относиться к этому несерьезно, сбили температуру, выпили порошок от гриппа, стало полегче, значит, вылечились. Но на самом деле это одно из коварных заболеваний, наукой выявлено более 2 тысяч разновидностей вируса, вызывающего грипп. А еще есть более 200 видов вирусов, которые похожи по симптомам на грипп, но требуют другого лечения. И без лабораторного анализа определить, что именно вызвало болезненное состояние, невозможно.

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Заболеть гриппом может любой человек в любом возрасте. В коллективе это сделать проще простого: вирус распространяется воздушно-капельным путем. А инкубационный период длится от нескольких часов до пары дней. Пик заболеваемости приходится на холодное время года, когда температура воздуха от минус 5 до плюс 5 и органы дыхания наиболее подвержены риску инфицирования. Симптомы начинающегося гриппа легко перепутать с ОРВИ, но последствия разные. Когда вирус атаковал организм, сопротивляемость иммунной системы падает, а риск развития осложнений (процесс, которые развивается на фоне основного заболевания) возрастает. И можно быстро переболеть гриппом, но долго страдать от его последствий.

Главные симптомы гриппа: температура выше 39 градусов; кашель, заложенность носа, головная боль, ломота тела, боль в горле, рвота. В группу риска в первую очередь попадают люди с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями, пожилого возраста, грудные дети, беременные женщины.

Какие осложнения чаще всего бывают после гриппа?

Легочные заболевания. Самые опасные, которые чреваты даже летальным исходом, – бронхит, пневмония. Вирус гриппа нарушает носовое дыхание; слизистая оболочка дыхательный путей отекает, выделяя слизь, которая забивает дыхательные пути и способствует росту бактерий, вызывая защитную реакцию организма – кашель. Затрудненное дыхание, озноб, высокая температура, потливость, кашель – повод обратиться к врачу. Помните, пневмония может развиваться стремительно. Синуситы. Больного мучают головные боли, сильная заложенность носа, сопровождающаяся с ощущением тяжести в лице, при этом насморка нет, может подниматься температура. Хотя казалось, что грипп уже позади. Так проявляются симптомы гайморита или фронтита. Важно вовремя обратиться к врачу, сделать рентген и не отклоняться от назначенного лечения, чтобы заболевание не перешло в хроническую форму, лечить которую крайне сложно.

Фото: Cetty Images

Отит. Воспаление среднего уха заболевание с сильным болевым синдромом. Чаще всего подвержены маленькие дети. Нарушается отток жидкости из среднего уха в носоглотку, формируется среда для болезнетворных микроорганизмов. Больного мучают сильные боли в ухе, заложенности носа, температура. Риск осложнения – глухота, разрыв барабанной перегородки. Но антибактериальное лечение достаточно эффективное и быстрое, главное обратиться за помощью к специалисту. Сердечные заболевания. Вирус гриппа опасен тем, что нарушает привычную активность свертываемости крови, микроциркуляцию, а в условиях недостатка кислорода из-за заложенности носа и отека слизистых, сердечно-сосудистая система вынуждена работать в усиленном режиме. Если в анамнезе есть заболевания сердца, например, врожденные пороки, то велик риск получения осложнения. Также на боли в сердце после перенесенного гриппа жалуются люди пожилого возраста.

Болезни почек. Любое острое болезненное состояние сопровождается сильной интоксикацией организма. Токсические вещества накапливаются в мышцах (поэтому мы чувствуем ломоту и тянущие боли в ногах, руках, спине), соединительной и нервной ткани. Выводятся продукты распада инфекции почками в течение 10 дней. И после гриппа часто наблюдаются боль в пояснице, учащенное мочеиспускание, повышенная температура – признаки надвигающегося воспаления почек – пиелонефрита. Запускать заболевание ни в коем случае нельзя, риск перерождения воспаления в хроническую форму, а это куда большие проблемы, чем курс лечения антибиотиками. Артрит. Этому осложнению больше подвержены люди с хроническими заболеваниями суставов или предрасположенностью к артриту. Из вероятных симптомов – боль в суставах, отеки, скованность движения. Возможна температура.

Но есть и хорошая новость: осложнения после гриппа все-таки случаются не так часто

Если вы заразились гриппом, обратитесь к врачу. Он назначит противовирусные препараты. Пейте больше воды, чтобы не образовывалась густая слизь, в которой размножаются бактерии, полноценно питайтесь и возьмите больничный, чтобы организм в спокойном состоянии справился с болезнью.

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