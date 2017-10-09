Со мною что-то происходит: как понять, что пора к психологу

Списываете плохое настроение и бесконечную усталость на сезонную хандру и авитаминоз? А вы уверены, что проблема не может быть глубже? Возможно, вам пора обратиться за помощью к специалисту. Как не пропустить тревожные сигналы.

Если вы постоянно испытываете тревожность, чувствуете отчаяние и безысходность, а заодно потеряли интерес к жизни, задумайтесь, в чем причина. Возможно, это временное явление (например, устали на работе), а может, признак начала серьезных проблем. Если такое состояние длится больше двух недель, визит к психологу – логичный и правильный шаг. Специалист поможет разобраться в себе, подскажет путь выхода из кризиса и даст совет. Вы часто противопоставляете себя окружающим? Например, вам кажется, что все вокруг нормальные, а вы со странностями. Или, наоборот, все странные и только вы способны вести себя адекватно. Из-за этого вам сложно заводить друзей и создавать семью. Если такие мысли знакомы, психолог будет полезен как «два в одном»: и как специалист с профильным образованием, и как человек со стороны, с которым вам придется общаться. Врач в этом случае станет неким «тренажером», на котором можно научиться, а затем и отработать навыки общения, почувствовать симпатию или разочарование, проявить уважение или гнев.

Иногда достаточно просто проговорить проблему вслух Фото: Getty Images

Если вы только что пережили серьезный стресс (например, потерю близкого человека) и самостоятельно не в силах вернуться к обычной жизни, поможет только врач. Есть даже такой специальный термин – «горевание». Он вовсе не означает впадение в тотальную депрессию. Наоборот, это возможность пройти по всем коридорам горя и выйти из них на свет новой жизни и новых задач. Вспомните выражение «все болезни от нервов». Оно действительно не так далеко от истины. Если вы постоянно страдаете недугами с неясной этимологией, а врачи уже сбились с ног, назначая новые и новые обследования, пора идти к психологу. Возможно, истоки болезни кроются в тайнах сознания и подсознания. Эксперименты показали: часто причиной головных болей становится накопившееся раздражение, болей в животе – страхи. А порой, решившись на сложный и трудный шаг, некоторые замечали, что у них переставала болеть нога. Совпадение? Возможно… Но исключать такую вероятность не стоит.

Помощь специалиста нередко требуется не только взрослым, но и детям Фото: Getty Images

У вас есть дети? А какие с ними отношения? Только не лукавьте, по крайней мере с самим собой. По словам специалистов, труднее всего родители переживают кризис трехлетнего возраста и подростковый период в жизни ребенка. И там, и там все инструменты родительского воспитания, работавшие раньше, уже перестают действовать, а обид, бессилия и злости накапливается очень много. Урегулировать трудности в отношениях с взрослеющими детьми, а заодно посмотреть, на каких моментах того или иного домочадца «переклинило», опять же поможет психолог.

Кто счастливее – семейные или одинокие? Психологи выяснили Подробнее

Кризис в отношениях супругов. Пункт, который можно смело приплюсовать к предыдущему. Если поговорить с партнером уже не получается, а договориться и вовсе невозможно, ищите третьего. То есть человека, который мог бы профессионально вас рассудить, помирить и, возможно, как пел Игорь Николаев «склеить разбитую чашку любви».

Оцените свою жизнь, объективно посмотрев на нее со стороны. Есть ли в ней повторяющиеся сценарии? Например, женщина, начиная отношения с мужчиной, всегда ведет их по одному и тому же сценарию (а-ля «Сбежавшая невеста»). Или мужчина доводит бизнес-проект до определенной точки, а дальше – ничего. Или интерес потерян, или деньги кончились, или актуальности больше нет. Так вот, по словам все тех же специалистов, цикличные повторяющиеся истории – это некая «задачка» судьбы. И если она возникает снова и снова, то вы просто не прошли этот урок или не усвоили его в полной мере. А теперь главное. Научитесь отличать свое временное плохое настроение от первых признаков биполярного расстройства личности или других серьезных психических заболеваний. К примеру, биполярное расстройство наблюдается, когда человек беспричинно меняет свое настроение. Причем и грусть, и радость он выражает крайне эмоционально! Так, будто как минимум начался конец света. По оценкам специалистов, в среднем биполярным расстройством личности страдают около 1,5% населения Земли. Но есть и хорошие новости: это успешно корректируется и лечится. Главное – не запускать и как можно раньше, а главное, честнее отвечать себе на вопрос: «Что со мной такое? Чем я могу себе помочь?»

Виктория Райдос: «Я знаю дату своей смерти» Подробнее