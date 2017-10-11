Стал известен самый холодный месяц этой зимы

По прогнозам британских ученых, эта зима будет самой холодной за последние 100 лет. Посочувствуем Европе, но порадуемся за нас: уральские синоптики уверяют, что зима на Урале будет в пределах нормы.

В общем, сильных морозов ждать не нужно. Это же подтверждают народные приметы. Согласно поверью, если на рябине много ягод, значит, зима будет холодной. К счастью, в этом году летом рябины почти не было. Холодное лето 2017-го также сулит теплую зиму. А вот тот факт, что летом было много дождей, предвещает затяжную, долгую зиму.

Итак, первый снег мы уже с вами пережили, но на следующей неделе лучше уже поменять шины на шипованные – пойдет снег, температура опустится ниже 0 °C. А первые серьезные заморозки стоит ждать в середине ноября.