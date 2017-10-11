Стал известен самый холодный месяц этой зимы

По прогнозам британских ученых, эта зима будет самой холодной за последние 100 лет. Посочувствуем Европе, но порадуемся за нас: уральские синоптики уверяют, что зима на Урале будет в пределах нормы.
В общем, сильных морозов ждать не нужно. Это же подтверждают народные приметы. Согласно поверью, если на рябине много ягод, значит, зима будет холодной. К счастью, в этом году летом рябины почти не было. Холодное лето 2017-го также сулит теплую зиму. А вот тот факт, что летом было много дождей, предвещает затяжную, долгую зиму.
Итак, первый снег мы уже с вами пережили, но на следующей неделе лучше уже поменять шины на шипованные – пойдет снег, температура опустится ниже 0 °C. А первые серьезные заморозки стоит ждать в середине ноября.
В декабре, конечно, снег уже будет лежать везде. Зато начало месяца пройдет без стужи. Примерная среднедневная температура –20 °C. Середина декабря также обещает быть солнечной, хотя температура опустится на несколько градусов. А к концу года и вовсе «потеплеет» до –15 °C. Кстати, самый холодный декабрь был в 1966 году, тогда средняя температура держалась на отметке –25 °C, что на 11 °C ниже нормы.
А вот в январе уже стоит переложить на ближайшую полку свои самые теплые свитера – будет холодно, очень снежно, но без ветра. В середине января будет еще морознее, возможны метели. Крещенские морозы продержатся больше недели, прогнозируемая погода – ниже –20 °C. Но к концу месяца погода стабилизируется. Самый холодный январь на Урале был в 1969 году, когда «минус» перевалил за –40 °C. И так шесть дней!
Самым спорным в плане прогноза станет февраль. По одной версии, он будет самым холодным месяцем зимы – до –32 °C ночью. А раннюю весну на Урале ждать не стоит. Другие синоптики считают, что во второй половине февраля зима начнет отступать, а март и вовсе будет теплым.