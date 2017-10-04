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7 процедур с зубами, на которые не решится ни один стоматолог

Не все процедуры в кабинете стоматолога необходимы и целесообразны. Врач-стоматолог эксклюзивно рассказал Woman’s Day о самых опасных и ненужных зубных манипуляциях, на которые никогда бы не решился сам.

Лечение кариозной «восьмерки»

Степан Автандилян, главный врач-стоматолог клиники Smile Arts:
Степан Автандилян

— Восьмой зуб, а в народе зуб мудрости, прорезывается у всех пациентов в разном возрасте, у многих не имеется даже их зачатков. Восьмерки практически не участвуют в процессе жевания, часто неправильно прорезаются, травмируя десну, при маленькой зубной дуге отодвигают соседние зубы, нарушая прикус. Так как зуб расположен в труднодоступном месте, что значительно ухудшает гигиену, даже при условии качественного лечения рецидив неизбежен. И рано или поздно этот зуб придется удалить из-за осложненного кариеса.

Опасные процедуры для зубов
Фото: Getty Images

Мостовидные протезы

Мостовидные зубные протезы – конструкция, состоящая из двух коронок, между которыми находятся искусственные зубы. Как стоматолог я бы никогда не выбрал данный протез для замещения дефекта зубного ряда. Для изготовления мостовидного протеза требуется обточка и депульпация опорных здоровых зубов под коронки. По моему мнению, целесообразно восстановить отсутствующие зубы методом имплантации с дальнейшим протезированием. Выбрав этот метод лечения, мы сохраняем опорные зубы.

Скайсы

Скайсы на зубы – это украшения, которые крепятся на эмаль зубов. Современные технологии позволяют изготавливать их из различных материалов и придавать им разнообразную форму. Некоторое время назад среди девушек были очень популярны скайсы. Впрочем, как и на любое резко появившееся мейнстрим-явление, мода на них закончилась так же быстро. Лично я против украшений на зубы, так как они влекут за собой ухудшение гигиены в области фиксации украшения, а впоследствии и образование кариеса.

Опасные процедуры для зубов
Фото: Getty Images

Домашнее отбеливание

Можно много говорить про домашнее отбеливание, выделим основные моменты. Во-первых, в домашних условиях вы не добьетесь ожидаемого результата в короткие сроки. Во-вторых, оно может негативно влиять на состояние десны и эмали. Дело в том, что во время домашнего отбеливания не соблюдаются правила предосторожности. Например, десна не изолируется и остается в прямом контакте с отбеливающим веществом, что приводит к ее химической травме. Я считаю, что подобные процедуры должны проводиться под контролем профессионалов. Только опытный врач может оценить состояние зубов и подобрать необходимую концентрацию отбеливающего вещества.

Жесткая зубная щетка

Жесткие зубные щетки предназначены пациентам с усиленным образованием камня, с пристрастием к излишнему употреблению кофе и курению. Но если использовать их длительное время, то жесткие щетинки могут повредить эмаль зубов, сделать ее более хрупкой и чувствительной к температурным и химическим раздражителям. Также они сильно травмируют десны, что приводит в дальнейшем к оголению шеек зубов.

Опасные процедуры для зубов
Фото: Getty Images

Купонаторы

Заманчивые предложения отбелить зубы за копейки приходят на почту по нескольку раз в день. Пациенты должны понимать, что клиники не станут продавать услуги в убыток себе. Зачастую они экономят на материалах, что может повлечь за собой определенные риски. Процедура отбеливания зубов не может стоить дешевле, чем расходный отбеливающий материал.

Удаление зуба с кистой

Киста зуба – это образование у верхушки корня зуба, которое образуется вследствие наличия инфекции в корневых каналах. Она прикреплена к верхушке корня зуба и представляет собой полость в костной ткани округлой формы, которая изнутри выстлана фиброзной оболочкой, а внутри заполнена гноем. Многие стоматологи считают, что с подобным диагнозом зуб подлежит удалению. Но я на практике знаю, что в 90% случаев при правильном квалифицированном лечении современными методами, с использованием материалов последнего поколения, зубы с кистами можно сохранить. Да, процесс лечения займет время, но результат стоит того.

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#стоматология#советы врача
4 октября 2017Лиза Ворон
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