Страх потолстеть: 6 признаков того, что у вас уже анорексия

Мы привыкли списывать недомогание и слабость на динамичный ритм жизни, стрессы и постоянную нехватку времени. Но зачастую эти признаки говорят не об усталости и необходимости сделать перерыв и отдохнуть. Эти симптомы могут стать проявлением первичных признаков нервной анорексии! Врач-терапевт Наталия Солдатова и психолог Оксана Родина рассказали, какие симптомы должны встревожить и заставить пересмотреть свой привычный (и как оказалось) нездоровый образ жизни.

Анорексия – это серьезное заболевание, ставшее в наше время, к сожалению, модной болезнью. Причин может быть несколько: это и современные нормы, навеянные модными стандартами, и наследственность, и низкая самооценка, и нелюбовь к собственному телу. Главное – поймать анорексию на первой стадии – начальной, когда только начинают проявляться тревожные симптомы. Следующая – аноректическая, уже подразумевает нервную анорексию с последующими соматическими расстройствами, требующими ударной дозы гормональной терапии. Последняя – кахектическая – уже несет смертельную угрозу для человека. Организм полностью истощен, все запасы жиров уже растрачены, начинается дистрофия мышц, прогрессирует артрит. В этом случае человеку требуется срочная госпитализация. Также выделяют и стадию рецидива. Обычно в зоне риска находятся люди, прошедшие все три стадии и благополучно излечившиеся от заболевания. Поэтому человек, прошедший реабилитационный период, должен находиться под постоянным контролем врача.

Нарушение сна

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Оксана Родина, психолог: «При анорексии может проявляться как бессонница, так и, наоборот, более продолжительный сон. Эти проявления связаны с нарушением работы нервной системы: организм в панике, потому что не получает должного питания и черпает все внутренние силы. Обратите внимание на собственное состояние. Если вам трудно сосредоточиться, вы не можете усвоить новый материал, снизилась работоспособность и повысилась утомляемость, то вам нужен не просто отпуск, а полноценное питание. Подобные эмоциональные состояния заставляют вас думать об уединении, и вы избегаете общественных мероприятий. Не стоит оправдывать собственное поведение тем, что вы интроверт и просто не любите шумные компании. Вы теряете не только вкус к еде, но и к жизни в целом. Не игнорируйте завтрак – именно он дает задел на весь день. Утром можете есть абсолютно все, так как в утренние часы желудочно-кишечный тракт работает в полной мере. Ароматная чашка кофе, вкусная яичница, любимый пончик с конфитюром – отличный заряд на позитив».

Вас не беспокоит чувство голода

Оксана Родина, психолог: «Вы с гордостью рассказываете подругам, что за весь день выпили лишь пару чашек кофе, а они сочувствующе и завистливо вздыхают. Вот, мол, какая сила воли. Если вам достаточно чашки кофе в день, это тревожный звонок. И еще более тревожный, если помимо кофе вы больше не потребляете никакой жидкости. Отсутствие аппетита и, следовательно, голода в длительный период – это уже признаки первичной анорексии. Большая проблема в своевременном лечении нервной анорексии – это то, что человек полностью отрицает ее наличие».

Аменорея

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Наталия Солдатова, врач-терапевт: «Аменорея – нарушение цикла или полное отсутствие менструаций в течение длительного срока и один из постоянных признаков нервной анорексии. Патология вызвана нарушением работы эндокринной системы женского организма. Симптомы аменореи сходны с симптомами менопаузы: те же резкие смены настроения, так называемые приливы и потливость. При лечении применяется гормональная терапия, призванная восстановить работу эндокринной системы».

Одержимость тренировками

Оксана Родина, психолог: «Вы удивитесь, но порой анорексия не подразумевает физическую слабость. Если вы ввели привычку изматывать себя на тренажерах за каждый съеденный кусочек плюшки, то пора бить тревогу. Вы уже воспринимаете тренировки как наказание за пищу! Все должно быть в меру – даже профессиональные спортсмены дают время отдохнуть мышцам и организму в целом. Три раза в неделю по одному часу упражнений – оптимальная нагрузка для организма».

Вы часто мерзнете

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Наталия Солдатова, врач-терапевт: «Холодные руки и ноги, часто ощущение холода – все это признаки плохого кровообращения. Добавьте в список неприятных последствий анорексии сбой в работе сердечно-сосудистой системы: аритмия, брадикардия, гипотония (постоянное сниженное давление)».

Стали выпадать волосы, а ногти стали хрупкими

Наталия Солдатова, врач-терапевт: «Конечно, все можно списать на недостаток витаминов, но задумайтесь, почему ваш организм эти витамины не получает. Ограничение в еде (так же, как и жесткие диеты и монодиеты) ведут к ухудшению состояния не только волос и ногтей, но и кожи. Недостаток кальция и вовсе может привести к выпадению зубов. Сероватый цвет кожи, одутловатое лицо, синюшность, редкие волосы – вот такая „красивая“ картинка вырисовывается! Из-за недостатка жизненно необходимых микроэлементов повышается ломкость костей, замедляется процесс заживления даже небольших ран, опухают суставы, есть риск проявления воспалительного заболевания суставов – артрита».

Сколько раз в день вы едите? Как и должен питаться каждый человек: завтрак, обед и ужин. Не могу работать на пустой желудок!

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