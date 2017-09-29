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Свой взгляд: какой он, идеальный гинеколог?

Девушки на условиях анонимности рассказывают о том, какими чертами должен обладать грамотный специалист. Помимо профессиональных, конечно.

Для любой женщины посещение гинеколога – это стресс. Даже когда все в порядке, мы с тревогой сидим под дверью женской консультации и ждем осмотра: а вдруг скажут что-то не то? Нахамят или выставят на посмешище? Почти у каждой девушки была пара случаев, о которых и вспоминать не хочется. Мы задали своим знакомым, журналистам и просто девушкам, вопрос: каким должен быть идеальный гинеколог?

Марина, 25 лет: «Пару раз я сталкивалась с неуважительным отношением – в поликлинике можно записаться к любому свободному специалисту-гинекологу, меня же допрашивали с пристрастием, почему я не пошла к тому, к которому прикреплен наш дом. А я и не знала, о ком идет речь, так как радко туда приходила. Думаю, идеальный гинеколог не должен ставить своими вопросами девушек в тупик – как насчет бумажной волокиты, так и насчет их образа жизни. Ну и вечное «Вам уже 25, детей-то когда рожать будете?» – совершенно немыслимо. Это мое личное дело, в которое не хотелось бы посвящать постороннего человека.

Идеальный гинеколог должен уважать мой выбор и границы моей личности

Ирина, 16 лет: «В средней школе у нас была диспансеризация, и для девушек было обязательное посещение гинеколога. Конечно, все боялись, особенно те из нас, кто уже жил половой жизнью. Чего боялись? Того, что врач расскажет родителям или „классухе“, боялись неодобрения одноклассниц – дети очень жестоки и ни за что не упустят возможности подколоть чем-либо отличившуюся девочку. Страха было – не передать словами! Но, как ни странно, все прошло гладко – конечно, любое отклонение было вопросом только врача и пациента. Я считаю, что идеальный гинеколог никогда не будет обсуждать пациентов ни с его окружением, ни со своими коллегами – это врачебная тайна».

Фото: Getty

Адель, 31 год: «Никогда не забуду, что в районной полилинике моего родного города всегда были холодные стальные расширители, после которых еще неделю болело в промежности. Сейчас я пользуюсь услугами частного гинеколога – у него они пластиковые и совсем не холодные, а после осмотра я не чувствую дискомфорта. Думаю, идеальный гинеколог должен думать о комфорте своего пациета. Кстати, в той же поликлинике моего детства врачам явно недоставало такта: «Кто поставил тебе этот диагноз? Что за бред?» – и я уже чувствовала себя так, будето это я ошиблась, а не его коллега.

Фото: Getty

Мария, 26 лет: «На мой взгляд, идеальный женский врач должен быть молодым и современным человеком, который понимает, что такое жизнь в мегаполисе и постоянная нехватка времени. Например, моему доктору наскидку 31−32 года, она всегда очень внимательна и приятна в общении. Больше всего мне понравилось, что на первом же приеме она дала свой номер телефона и сказала, что я могу сэкономить свое время и узнать результаты обследования, написав ей SMS через три дня. На мой взгляд, это настоящий подарок судьбы».

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#женское здоровье#гинекология#акушерство и гинекология#профилактика
29 сентября 2017Ольга Гольденштейн
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