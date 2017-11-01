Так вот в чем дело! 5 причин, почему не работают диеты

При всем многообразии диет, обещающих гарантированное похудение, очень немногим удается сбросить лишний вес, а тех, кто может удержать с трудом обретенную форму, еще меньше.

В чем причина неудач и что надо есть, чтобы похудеть, рассказала программа «Еда живая и мертвая».

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Ешьте больше овощей В них мало калорий и много пользы. Да и голод они отлично утоляют за счет объема. По рекомендации ВОЗ мы должны в норме потреблять пять порций овощей и фруктов в день. Чтобы правильно включать их в свой рацион, можно воспользоваться «методом тарелки» – когда в каждый основной прием пищи (завтрак, обед, ужин) гарнир должен состоять из овощей. Сначала мысленно поделите тарелку на две части и заполните одну половину любыми овощами. Оставшуюся половину тоже поделите пополам: на одну четверть положите гарнир (крупы, макароны, картошку), на вторую – основное белковое блюдо (мясо, рыбу, бобовые).

Худейте со вкусом Иначе долго вы просто не продержитесь. Да, при похудении блюда должны быть малокалорийными, но низкокалорийное не значит скучное. Вкусовая гамма должна быть яркой и разнообразной, точно так же, как и цветовая гамма в вашей тарелке. Позволяйте себе любые белковые блюда – главное, чтобы они были нежирными и нежареными. Ешьте вкусно, разнообразьте свое меню для того, чтобы комфортно избавляться от лишних килограммов. Изучайте рецепты блюд из овощей, экспериментируйте с салатными заправками, к примеру, бальзамический уксус и оливковое масло или соевый соус с медом. Помните: полезное тоже бывает аппетитным.

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Получайте удовольствие не только от еды Это очень важно, ведь многие едой стараются заглушить стресс, поглощая ее в немеренных количествах. Кроме того, нередки случаи, когда мы едим автоматически и бесконтрольно, сидя у телевизора, не ощущая при этом вкуса еды. А пищей надо наслаждаться, причем каждым ее кусочком. Постарайтесь найти другие радости в жизни, кроме еды, хотя перестроиться непросто. Чаще всего заедаются скука, усталость, перенапряжение от работы, тоска и одиночество. Поэтому, если вы решили сбросить лишний вес, вам необходимы новые увлечения и развлечения, новое хобби, новые занятия, новые домашние дела.

Позволяйте себе что-то вредное Не каждый день, конечно, а время от времени. Диетологи допускают подобное «жульничанье» с едой, чтобы организм не чувствовал себя обделенным. Поэтому один раз в две-три недели побалуйте себя высококалорийной пищей. Это полезно с психологической точки зрения: вы не будете чувствовать себя несчастными.

Вовремя возвращайтесь к своему режиму питания Очень важно в день, когда вы съели что-то запрещенное, не пропускать ужин. Не надо корить себя за то, что на обед съели гораздо больше положенного, не потратили лишних калорий, и компенсировать это отказом от ужина. Это значит, что вы опять останетесь голодными, будете нервничать и в итоге сорветесь и съедите еще больше. Самое важное при этом – съедать немного этой неполезной, но вкусной «вредности». Ведь для наслаждения важно не столько количество еды, сколько ее качество. И главное, помнить – мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. Если будете придерживаться этого правила, у лишних килограммов не останется никаких шансов.

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