Танцую и не психую: актриса Мария Шумакова делится способами борьбы с хандрой

Танцую и не психую. Уже много лет я ежедневно медитирую по часу-полтора. А недавно благодаря интернету случайно открыла для себя танец каушики. Он основан на йоге, в нем всего 18 движений, которые нужно повторять на протяжении 21 минуты. Не знаю, что со мной происходит, когда я танцую, но после него лицо начинает сиять. Появляется энергия, куда-то исчезает женская психованность. Настоятельно рекомендую танец всем барышням.

Занимаюсь любимым делом. В любом человеке, будь он математик или бухгалтер, есть творческое начало. Проявляйте его. Попробуйте, например, писать книгу о своей семье: вдруг откроете в себе писательский талант! Любимое дело всегда спасает от хандры. И это может быть что угодно. Если вам нравилось шить фартуки на школьных уроках труда, лепить, вышивать, рисовать, готовить, дайте забытому увлечению вторую жизнь.

Каждый день ношу новый цвет. Я одеваюсь соответственно ведической традиции, согласно которой всем дням в неделе соответствует свой цвет. Например, в понедельник – день Луны, лучше облачаться в светлые тона и избегать темных, в среду, день Меркурия, предпочтительны зеленые оттенки – и так далее. Цвет планеты приносит гармонию и положительную энергию. У меня большой гардероб, в нем есть пальто и куртки всей палитры.