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Танцую и не психую: актриса Мария Шумакова делится способами борьбы с хандрой

Актриса сериала «Гостиница «Россия» Мария Шумакова рассказала, почему в ее холодильнике всегда пусто и что такое танец каушики.
Фото: Екатерина Гончарова

Танцую и не психую. Уже много лет я ежедневно медитирую по часу-полтора. А недавно благодаря интернету случайно открыла для себя танец каушики. Он основан на йоге, в нем всего 18 движений, которые нужно повторять на протяжении 21 минуты. Не знаю, что со мной происходит, когда я танцую, но после него лицо начинает сиять. Появляется энергия, куда-то исчезает женская психованность. Настоятельно рекомендую танец всем барышням.

Занимаюсь любимым делом. В любом человеке, будь он математик или бухгалтер, есть творческое начало. Проявляйте его. Попробуйте, например, писать книгу о своей семье: вдруг откроете в себе писательский талант! Любимое дело всегда спасает от хандры. И это может быть что угодно. Если вам нравилось шить фартуки на школьных уроках труда, лепить, вышивать, рисовать, готовить, дайте забытому увлечению вторую жизнь.

Каждый день ношу новый цвет. Я одеваюсь соответственно ведической традиции, согласно которой всем дням в неделе соответствует свой цвет. Например, в понедельник – день Луны, лучше облачаться в светлые тона и избегать темных, в среду, день Меркурия, предпочтительны зеленые оттенки – и так далее. Цвет планеты приносит гармонию и положительную энергию. У меня большой гардероб, в нем есть пальто и куртки всей палитры.

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Ухаживаю за собой. Осень – это лучшее время для лазерной эпиляции, потому что ее можно делать только при условии, что на улице нет солнца, а на коже загара. Когда ты ухаживаешь за собой, настроение поднимается как от процесса, так и от результата. Сейчас практически в каждом фитнес-центре есть хаммам или сауна. Согревающее спа и различные обертывания – это то, что нужно, когда на улице холодно.

Держу холодильник пустым. Если вы из тех, кто любит заедать стресс, а потом переживать из-за съеденного кусочка торта, во-первых, перестаньте себя корить. Чувство вины усиливает обжорство. Во-вторых, лучше потратьте деньги на шопинг или, допустим, красивое белье, для которого вам будет приятно худеть. У меня действует правило пустого холодильника. Поскольку прихожу я достаточно поздно, а после восьми вечера есть нежелательно, то держу дома только фрукты и авокадо.

Откладываю дела и сплю. Я считаю, что женщине нужно позволять себе лениться. Всегда, когда прихожу домой, снимаю тяжелую одежду и ложусь хотя бы на пять минут. И сон для нас особенно важен, он положительно влияет как на психическое здоровье, а значит, ты меньше грустишь и нервничаешь, так и на состояние кожи. Поэтому лучше отложить встречи, какие-то хозяйственные дела на другой день и просто поспать.

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#Мария Шумакова#осенняя хандра#звездные советы#похудение
24 октября 2017Алеся Гордиенко
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