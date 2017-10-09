Топ-15 фитнес-моделей, которыми можно только восхищаться

Итак, 7 главных советов, которые помогут вам выглядеть как фитнес-модель:

1. Пить больше чистой воды и не употреблять алкоголь, поскольку он задерживает жидкость в организме и содержит много калорий.

2. Есть через каждые 2−3 часа маленькими порциями, причем последний прием пищи должен быть не менее, чем за три часа до сна.

3. Соблюдать режим сна: ложиться и вставать в одно время, спать не менее 7 часов. Для разгона метаболизма нужно выпивать утром натощак стакан воды с ложкой меда.

4. Советую пробегать 3 км минимум 1 раз в неделю – на дорожке или на стадионе.

5. Нужно проходить курс массажа раз в год.

6. Заниматься в тренажерном зале не реже трех раз в неделю. После каждой тренировки обязательно занятие на кардиотренажере на 15−25 минут. Лучшие упражнения для ног и ягодиц – выпады и приседания, обязательно с весом. Упражнения на пресс делать на 20−40 повторений.