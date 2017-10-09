ГлавнаяКрасота и ЗдоровьеЭнциклопедия здоровья

Топ-15 фитнес-моделей, которыми можно только восхищаться

В Барнауле прошел Открытый чемпионат Алтайского края по атлетическому и модельному фитнесу. Самые красивые фитнес-модели Сибири позировали специально для Woman`s Day, а профессиональный тренер дала несколько советов, которые помогут выглядеть так же, как эти красавицы.
фитнес-модели: фото
фитнес-модели: фото
фитнес-модели: фото
фитнес-модели: фото
фитнес-модели: фото
фитнес-модели: фото
фитнес-модели: фото
фитнес-модели: фото
фитнес-модели: фото
фитнес-модели: фото
фитнес-модели: фото
фитнес-модели: фото
фитнес-модели: фото
фитнес-модели: фото
фитнес-модели: фото
фитнес-модели: фото
фитнес-модели: фото
фитнес-модели: фото
фитнес-модели: фото
фитнес-модели: фото
фитнес-модели: фото
фитнес-модели: фото
фитнес-модели: фото
фитнес-модели: фото
фитнес-модели: фото
фитнес-модели: фото
фитнес-модели: фото
фитнес-модели: фото
фитнес-модели: фото
фитнес-модели: фото
фитнес-модели: фото
1/31
Листай фото правой стрелкой
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко
Ирина Денисова, КМС по пауэрлифтингу, мастер спорта по жиму лежа и становой тяге
Ирина Денисова

Итак, 7 главных советов, которые помогут вам выглядеть как фитнес-модель:

1. Пить больше чистой воды и не употреблять алкоголь, поскольку он задерживает жидкость в организме и содержит много калорий.

2. Есть через каждые 2−3 часа маленькими порциями, причем последний прием пищи должен быть не менее, чем за три часа до сна.

3. Соблюдать режим сна: ложиться и вставать в одно время, спать не менее 7 часов. Для разгона метаболизма нужно выпивать утром натощак стакан воды с ложкой меда.

4. Советую пробегать 3 км минимум 1 раз в неделю – на дорожке или на стадионе.

5. Нужно проходить курс массажа раз в год.

6. Заниматься в тренажерном зале не реже трех раз в неделю. После каждой тренировки обязательно занятие на кардиотренажере на 15−25 минут. Лучшие упражнения для ног и ягодиц – выпады и приседания, обязательно с весом. Упражнения на пресс делать на 20−40 повторений.

фитнес-модели: фото
1/12
Листай фото правой стрелкой
Фото: Сергей Савченко

Кто из девушек больше понравился вам? Голосуйте! Победительница по итогам читательского опроса получит диплом и модный подарок от Woman`s Day.

Голоса принимаются до 23:59 17 октября.

Чтобы отдать свой голос за понравившуюся участницу, нажмите на ее фото. В мобильной версии пролистайте стрелкой справа до интересной вам участницы и тоже нажмите на фото. Все, ваш голос принят!

Вещь месяца: 30 стильных пальто на любой вкус
  • Подробнее
Бини, кепки и ушанки: 20 модных шапок этой осени
  • Подробнее
Самая красивая фитнес-модель
Самая красивая фитнес-модель
Проголосовали:1748 раз
  • 1
    8,1%141 голос
  • 2
    4,2%73 голоса
  • 3
    3,7%65 голосов
  • 4
    1,4%25 голосов
  • 5
    3,0%52 голоса
  • 6
    2,2%38 голосов
  • 7
    11,9%208 голосов
  • 8
    2,7%47 голосов
  • 9
    2,8%49 голосов
  • 10
    26,3%460 голосов
  • 11
    0,6%10 голосов
  • 12
    0,8%14 голосов
  • 13
    3,6%63 голоса
  • 14
    28,8%503 голоса
Поделись с друзьями!
#спорт#тренировки#красивые девушки
9 октября 2017Юлия Аверина
Комментарии1
Гость09.10.17 12:28

Комменты удалять ой как не красиво

ОтветитьРедактироватьУдалить
Эксперты форума
39 экспертов
Сергей Ланг
Парапсихолог
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Ольга Василенко
Сексолог
Ольга Халикова
Адвокат
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет