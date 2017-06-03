Уралочки в «Миссис Россия»: ради победы худеют и меняют цвет волос

Сегодня, 3 июня, в Москве состоится финал конкурса «Миссис Россия – 2017». Наш регион представляют Анна из Березовского и Елена из Екатеринбурга. Woman`s Day узнал, как они готовятся к главному конкурсу среди замужних женщин.

Успевай проголосовать за наших девушек на сайте конкурса!

Анна Бадалян, 32 года, г. Березовский

Кто: организатор социальных проектов

– Я участвовала в конкурсе «Хрустальная корона – 2016», получила звание «Миссис королевский выбор». Но тогда после финала не было ни физических, ни моральных сил дальше участвовать в конкурсах красоты. А в этом году я согласилась.

И начала усиленно готовиться: за 4 недели скинула 8 кг при помощи занятий в спортзале и правильного питания. Кардинально изменила имидж: из рыжеволосой кудрявой девушки превратилась в блондинку. Еще, кстати, свела татуировку.

Приехала на «Миссис Россия» с национальным костюмом ручной работы для выхода на финале конкурса. Он никак не связан с Уралом, просто красивый и креативный. Назвала его «Уральская блондинка»!

Со мной приехала 9-летняя дочка Алиса, с которой мы в первый день в Москве читали стихотворение для творческого номера. Также со мной муж, который будет за меня болеть из зала. А двое сыновей – 9-летний Арнольд и 13-летний Александр – будут держать кулачки за маму дома.

У нас насыщенный график: в первый день после приезда была фотосессия, прогон «визитки». Во второй мы примеряли платья и посетили школу-интернат для детей с ограниченными возможностями. В предфинальный день целый день была репетиция – нам показывали, как мы будем выходить на сцену, где стоять и прочее. Надеюсь, что дружеская атмосфера, которая царит между нами, поможет справиться со всеми волнениями!

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Елена Коновалова, 36 лет, г. Екатеринбург

Кто: руководитель отдела персонала

– Как-то в прошлом году я разболталась с девочками в фитнес-зале, и они рассказали о своем опыте участия в конкурсе «Миссис Екатеринбург». Я загорелась, и решила тоже попробовать. Тогда сфера чего-то чисто женского, связанного с искусством красоты, была мне абсолютно не знакома, но я хотела узнать, что это такое.

Поэтому я оставила заявку на сайте конкурса «Миссис Хрустальная корона» в Екатеринбурге, прошла кастинг – и вот я участница! Получила звание второй вице-миссис, что стало моим проходным билетом на конкурс «Миссис Россия».

Все это время я усиленно готовилась: окончила курсы ораторского мастерства, самостоятельно изучала визаж, общалась с диетологами, фитнес-инструкторами… Я всегда была активной – по возможности принимаю участие во всех спортивных мероприятиях города. Но хотелось привести себя в еще лучшую форму.

На финале «Миссис Россия» будет несколько выходов: первый – платья от дизайнеров; второй – национальные костюмы; третий – дефиле купальников; четвертый – интеллектуальный конкурс для тех, кто прошел в «десятку».

Для второго выхода я подготовила особый костюм. Чем знаменит наш город? Конечно же, сказами Бажова. Поэтому я буду царевной с малахитовой шкатулкой, в которой лежат… расписные пряники в виде камней и самоцветов! Каждый пряник по вкусу напоминает торт «9 островов» – они со сгущенкой и орехами – просто вкус детства! Сама дегустировала их и выбирала самые вкусные.

Готовимся к финалу без беготни и суеты – все строго по плану. Встаем в 6 утра, идем на завтрак, а потом целый день подготовка. Кормят нас, участниц «Миссис Россия», исключительно здоровой пищей: мясо, грибы, овощи, фрукты…

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