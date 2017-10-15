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Ускользающая красота: от каких процедур можно облысеть

Выпадение волос с тревогой воспринимают даже пожилые мужчины. Стоит ли говорить, что для женщин потеря шевелюры или появление проплешин – настоящая трагедия и повод для развития депрессии.

Масштабность проблемы заключается в том, что волосы не просто выпадают, но и не восстанавливаются, в результате чего возникает стойкое облысение. Причин для подобного недуга множество, начиная от гормональных нарушений и заканчивая, как ни странно, процедурами для красоты.

Фото: Getty Images

О том, какие из них могут привести к потере шевелюры, рассказала врач-дерматовенеролог Анна Юрьевна Умилина.

«Облысение, или алопеция, – это патологическое выпадение волос. Зачастую на прием к трихологу обращаются пациенты с хроническими заболеваниями внутренних органов или генетической предрасположенностью, повлекшей за особой выпадение волос. Но в последнее время в стремлении улучшить свой внешний вид женщины прибегают к различным процедурам как в домашних условиях, так и в салонах красоты. К сожалению, большинство химических препаратов, используемых в процедурах для окраски, химической завивки и ламинирования волос, обладают раздражающим действием на кожу головы, что в свою очередь приводит к воспалительным заболеваниям и повреждению волосяных луковиц. Важно помнить, что любой краситель является химическим веществом и может обладать повреждающим фактором.

Также может негативно влиять на кожу головы и повреждать волосяные луковицы применение новомодных шампуней, в состав которых входит множество компонентов (например, для усиления роста волос, для блеска и т. д.). Химическая завивка, когда на волос действуют одновременно и химический состав препарата, и термическая нагрузка, делает волосы сухими и ломкими, что также приводит и их потере. Поэтому, даже прибегая к услугам квалифицированных специалистов, можно получить неожиданный результат. Не лучшим образом влияют на волосы различные утюжки и плойки, применяемые для укладки, где термическая нагрузка на волосы зачастую бывает излишней, и не каждый волос может эти процедуры перенести.

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Дерматологи разделяют эту проблему на две группы. Первая – контактные повреждения, когда на волосы или кожу головы воздействует какой-либо повреждающий внешний фактор. К ним относятся как химические вещества, так и термические факторы (низкая или высокая температура). Нередко бывает, что, выходя от мастера-парикмахера после химической завивки или ламинирования, женщина обнаруживает: волосы у нее стали разной длины. Появление «ежика» свидетельствует о повреждении волоса, приведшего к прикорневому слому. Это значит, что совокупность химического и термического воздействия привела к повреждению волоса на месте его отрастания.

Вторая группа проблем с волосами – аллергический контактный дерматит, который проявляется как мгновенно, так и постепенно. При этом первый вариант, как ни странно, более благоприятен при купировании проблемы. Но есть аллергические реакции замедленного типа, когда проблема нарастает постепенно: начинает зудеть кожа головы, усиливается выпадение волос. Женщина не понимает, что такое состояние вызвано применением шампуня, который вызывает аллергическую реакцию, и продолжает им пользоваться, поскольку никак не связывает состояние волос и применение моющего средства. А между тем аллергический процесс продолжается, вызывая раздражение и воспаление кожи головы, а нередко осложняясь бактериальной или грибковой инфекцией. И тогда это может привести не только к ухудшению качества волос, но и к полному облысению. Лечение в таких случаях занимает гораздо больше времени, чем при своевременно начатой терапии, и волосы затем могут стать более тонкими, слабыми и чувствительными даже к незначительным воздействиям.

Фото: Getty Images
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Важно понимать, что универсальной формулы по уходу за волосами не существует. Одни и те же средства одним подходят идеально, а у других вызывают аллергический дерматит. Причина в том, что все мы индивидуальны, как и наша реакция на те или иные механические воздействия или химические вещества. И то, что подходит, например, вашей подруге, вовсе не обязательно подойдет вам.

Если с вашими волосами случилась неприятность после окраски, химической завивки или ламинирования или же возник аллергический дерматит в результате использования средств по уходу за волосами, не теряйте время! Чтобы избежать усугубления проблемы, которая реально может привести к облысению, необходимо незамедлительно обратиться к врачу, чтобы получить грамотное лечение в острый период и разработать план по восстановлению утраченной красоты".

Помните, что облысение у женщин – не приговор и довольно эффективно лечится. А для того, чтобы не стать пациенткой врача-трихолога, необходимо внимательно относиться к средствам по уходу за волосами, стараться меньше использовать щипцы, плойки и утюжки. Волосам, как и коже, необходимо периодически давать отдых от средств по моделированию прически: лаков, гелей, муссов. Кроме того, ни одна салонная процедура не обеспечит волосам более стойкий сияющий вид, чем здоровый образ жизни, полноценное питание, отсутствие стрессов и качественный сон.

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#процедуры для волос#облысение
15 октября 2017Ярослава Рыбкина
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