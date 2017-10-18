Вечный голод: 10 звезд, которые всю жизнь сидят на диетах

Они ведут беспощадную борьбу с лишним весом и своими кулинарными слабостями, изнуряя себя жесткими диетами.

Для этих звезд иногда каждый день диеты – это подвиг, победа над соблазном съесть поджаристый и румяный пончик или хотя бы попробовать кусочек жаркого. Случаются, конечно, и поражения, когда слабое женское сердце, загнав строгие мысли в угол, сдается на милость любимого лакомства. Естественно, потом следует запоздалое раскаяние и очередной виток упорной, утомляющей борьбы за похудение.

Алисия Сильверстоун

Алисию всегда дразнили за полноту и даже отказывали в ролях Фото: Getty Images Сейчас это совсем другой человек! Фото: Getty Images

Все началось с вручения «Золотой малины», которую голливудская звезда заработала за фильм «Бэтмен и Робин», где даже ее верные фанаты отметили чрезмерно пышные формы. Нельзя сказать, что Алисия не знала об этом. Еще в далекой юности, посмотрев документальный фильм о скотобойне, она испытала настоящий шок. Зареклась никогда не есть мяса и стать вегетарианкой. Творческая неудача лишь подстегнула Алисию Сильверстоун новую жизнь. Позже, в 2009 году, она написала книгу «Добрая диета» с собственными рецептами, исключающими мед, кофеин и все продукты животного происхождения. Вегетарианский образ жизни, вопреки бытующему мнению, помог звездной актрисе родить здорового сына – малыша Беара Блю. Актриса убеждена, что благодаря растительной пище она избавилась от бессонницы, отеков, а кожа стала чистой и гладкой. Звездная диета: всем известна жесткая яблочная диета от Алисии Сильверстоун, которая считается первым шагом в борьбе с лишним весом. Она рассчитана на шесть дней и требует строгой дисциплины, чтобы не возникло никакого соблазна. В первый день необходимо съесть 1 кг яблок, во второй – 1,5 кг, в третий – 2 кг, в четвертый – 2 кг, в пятый – 1 кг и в последний день диеты – 1 кг. Также можно питаться ржаными сухариками и пить воду или зеленый чай.

Ким Кэтролл

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Ей уже за 50, а она стройна и грациозна, как молодая девушка. Хотя звезда «Секса в большом городе» однажды откровенно призналась британскому изданию The Daily Mail, что с годами контролировать свой вес становится все труднее и труднее. Однако она упорно борется за сохранение своих форм в привлекательном виде, удивляя к тому же голливудских красавиц гладкой и нежной кожей лица. На вопросы завистниц Ким насмешливо отвечает: «Я делаю это не для мужиков, а исключительно ради себя самой, таким образом я забочусь о себе». И ни разу никто и никогда не видел, чтобы звезда располнела! И это несмотря на склонность к полноте. Звездная диета: актриса считает себя приверженкой диеты доктора Перриконе. Известный диетолог утверждает, что употребление в пищу продуктов, содержащих муку, сахар и жиры, смерти подобно и зачастую служит причиной многих болезней. А вот фрукты, овощи и нежирная рыба, наоборот, замедляют процесс старения. Ким Кэтролл строго следует советам доктора Перриконе. Ежедневно она выпивает по восемь стаканов негазированной минеральной воды, которая способствует оздоровлению кожи. К примеру, ее завтрак состоит из полстакана овсяной каши, 120 г дыни, зеленого чая или воды. На обед Ким предпочитает довольствоваться 180 г тунца, запивая все тем же чаем. На полдник она пьет 180 г натурального йогурта. На первый ужин Ким ест два стакана измельченного салата латука, приправленного специями, соком лимона и чайной ложкой оливкового масла первого отжима. И, разумеется, пьет зеленый чай. Перед сном Ким обычно съедает половинку груши или зеленого яблока.

Мэрайя Кэри

Иногда Мэрайя просто устает бороться с лишним весом Фото: Getty Images В юные годы сила воли певицы была покрепче Фото: Getty Images

Когда-то звездная поп-дива вовсю пропагандировала здоровый образ жизни и поражала поклонников своими формами, которые позволяли ей свободно и раскованно двигаться по сцене. К сожалению, борьба Мэрайи Кэри с лишним весом шла с переменным успехом и чаще заканчивалась поражением. Это хорошо почувствовали ребята из подтанцовки поп-дивы, которым сегодня на каждом концерте приходится выносить на своих плечах певицу, набравшую 120 килограммов веса. Звездная диета: Мэрайя была ярой сторонницей фиолетовой диеты. По мнению певицы, свекла, слива, черника, ежевика, виноград защищают организм от вредных бактерий и способствуют похудению. Мэрайя утверждала, что за счет этой диеты ей удавалось буквально за месяц распрощаться с лишним весом. Завтрак звезды обычно выглядел так: стакан нежирного йогурта, 250 г свежей черники с парой листиков мяты. За ним следовал второй завтрак, в ходе которого певица съедала 5−6 ягод крупной клубники, запивая стаканом чая из ромашки. Обед состоял из пиццы с томатом, артишоками и свежими грибами. Обязательно в меню присутствовал салат из огурцов, моркови и помидоров, приправленный бальзамическим уксусом. К нему также прилагался салат (примерно 150 г) из фруктов с ягодами, бананом, апельсином и киви. Из напитков была вода без газа с лимоном. На полдник Мэрайя по традиции ела суп из томатов и сельдерея. Ужин состоял из 250 г зеленой фасоли, небольшой порции макарон из сортов твердой пшеницы с сыром, салата из огурцов и помидоров, стакана негазированной воды с веточкой мяты и лаймом.

Дженнифер Энистон

27-летняя Джен считала себя отвратительно толстой Фото: Getty Images Жесткая диета подарила Энистон стройную фигуру, но лишила шанса забеременеть Фото: Getty Images

Голливуд был всегда капризен к претенденткам, которые хотели добиться его расположения. Поэтому девушка с пышными формами тела, коей являлась Дженнифер Энистон, вызывала у него раздражение. И ради звездной роли в популярном сериале «Друзья» она пошла на жертвы. Экстремальное питание, которое было трудно назвать диетой, оказалось губительным для молодой актрисы. Последствия подобной расправы (иного слова не подберешь!) с организмом привели к тому, что Дженнифер до сих пор не может забеременеть. Уроки прошлого, видимо, научили звезду аккуратно и бережно относиться к питанию. Она даже разработала собственную диету, основанную на том, что почти половину дневного рациона должны составлять овощи и фрукты, причем не исключаются из него нежирная говядина и диетическое мясо. А углеводам объявлен полный запрет, их заменяют растительные жиры. По словам Дженнифер, быть стройной, как она, можно только за счет ее диеты. Звездная диета: завтрак Дженнифер начинается с овсяной каши и несладкого кофе. На второй завтрак она есть зерновую булочку. На обед – гречневая каша, тушенная с грибами, салат из помидоров и минеральная вода без газа. На полдник Дженнифер ест один апельсин, а на ужин – запеканку из индейки, запивая зеленым чаем. Кстати, чтобы избавиться от тяги к сладостям, она питается детским пюре.

Бейонсе

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Она никогда не была хрупкой и воздушной девушкой: поп-дива всегда отличалась слегка пышными формами, которые приводили в восторг мужчин. Когда же Бейонсе забеременела, то, по ее словам, набрала почти 26 кг. Лишний вес привел певицу в ужас, и после родов, чтобы вернуть былую форму, она села на лимонную диету. А заодно возобновила занятия в спортзале. Однако вернемся к хваленой лимонной диете, которая вернула на сцену прежнюю Бейонсе – сексуальную и обворожительную певицу. Звездная диета: правда, стоит предупредить, что подобная диета не панацея от всех бед, связанных с полнотой, и требует осторожности. Посудите сами, жить на воде с лимоном, немного приправленной кленовым сиропом и острым кайенским перцем, небезобидно для организма. Поп-дива пила такой лимонад в среднем по 10 стаканов в день, дополняя их жидкими бульонами. Можно, конечно, утешить себя тем, что это был один из промежуточных этапов похудения, называемого очищением. После такого испытания Бейонсе по традиции переходила на веганский режим питания. В ежедневное меню певицы входили овощи, фрукты, орехи, бобовые и крупы.

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