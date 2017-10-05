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Волжанка похудела и стала звездой танцев на пилоне

Наталия Фролова изменила не только фигуру, но и профессию. Сбросив 35 килограммов, менеджер по продажам теперь зажигает в спортзале и учит poledance всех желающих.
Волжанка похудела и стала звездой танца на пилоне
Фото: Личный архив

Наталия Фролова, 33 года, тренер студии Danza

Максимальный вес – 95 кг, минимальный – 62 кг.

Избыточный вес был всю мою жизнь, с самого детства. Я очень любила покушать, но при этом всегда боролась с весом: танцы, атлетическая гимнастика, даже посещала курсы похудения по методу Шичко в 8-м классе, но все было не то. Занятия, конечно, помогали на какое-то время, но я была ребенком и надолго меня не хватало. Есть я любила больше. А когда я пришла к тому, что надо просто питаться правильно и сбалансированно, ну и тренироваться тяжело, то вес стал стремительно падать.

Волжанка похудела и стала звездой танца на пилоне
Фото: Личный архив

По-настоящему я начала худеть на тренировках. К тому времени я уже была замужем и с ребенком. Мне захотелось выглядеть стройной и красивой для своего мужчины. Полтора года я занималась poledance, к которому добавила силовые упражнения. Благодаря такому сочетанию моя фигура начала меняться. За это время я сбросила 35 кг, вес стал 62 кг.

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И тогда я поняла, что нужно двигаться дальше – я решила стать тренером. Бросила работу в отделе продаж интернет-провайдера, для того чтобы тренироваться ежедневно и поехать в Москву учиться на инструктора. Муж мой очень меня поддерживал, он даже сам отвез меня. Все остальные родные считали, что нельзя все бросать ради такой «глупой» работы, как тренер. Но мы рискнули, и теперь уже 3 года многие девочки худеют и хорошеют под моим чутким руководством.

Волжанка похудела и стала звездой танца на пилоне
Фото: Личный архив

Что касается питания, то я консультировалась с диетологом. Она помогла мне рассчитать норму КБЖУ (соотношение калорий, белков, жиров и углеводов), которой я теперь придерживаюсь. Главным было исключить пищевой мусор: майонез, газировку, кетчуп, всякие соусы, колбасу, белый хлеб. А есть можно все остальное – мясо, рыбу, крупы, яйца, творог, много овощей (преимущественно сырых). Всем желающим похудеть нужно научиться готовить из правильных и полезных продуктов. А еще помнить, что только очень тяжелые тренировки помогут изменить фигуру и сделать ее спортивной и подтянутой.

Волжанка похудела и стала звездой танца на пилоне
Фото: Личный архив

Примерный рацион на 1200–1300 ккал

1-й день:

Завтрак

Яйцо куриное – 1 шт.

Белок яичный – 1 шт.

Мюсли в сухом виде – 40 г

Груша

Обед

Креветки приготовленные – 100 г

Брокколи на пару/отварные – 150 г

Спагетти цельнозерновые готовые – 150 г

Кедровые орехи – 10 г

Перекус

Яблоки – 100 г

Творог 2% – 100 г

Ужин

Креветки приготовленные – 100 г

Овощи, обжаренные в воке в соевом соусе – 300 г

Кедровые орехи – 20 г

Оливковое масло – 10 г

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2-й день

Завтрак

Яйцо куриное – 1 шт.

Творог 2% - 80 г

Геркулес в сухом виде – 40 г

Яблоки – 100 г

Обед

Треска запеченная/отварная/на пару – 100 г

Рис бурый отварной – 150 г

Овощи на гриле (в духовке) – 150 г

Масло оливковое – 10 г

Перекус

Персики – 100 г

Творог 2% - 100 г

Ужин

Треска запеченная/отварная/на пару – 100 г

Овощи на гриле (в духовке) – 300 г

Масло оливковое – 10 г

Кунжут – 20 г

Волжанка похудела и стала звездой танца на пилоне
Фото: Личный архив

3-й день

Завтрак

Яйцо крупное – 1 шт.

Белок яичный – 1 шт.

Геркулес в сухом виде – 40 г

Клубника – 100 г

Обед

Гречка отварная – 150 г

Грудка куриная, приготовленная без масла – 100 г

Овощная смесь (все в сыром виде) – 150 г

Масло оливковое – 10 г

Перекус

Яблоки – 100 г

Творог 2% - 100 г

Ужин

Грудка куриная, приготовленная без масла – 100 г

Масло оливковое – 10 г

Брынза/фета – 20 г

Помидоры – 300 г

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#Волгоград#похудение#стройность#Pole dance
5 октября 2017Татьяна Гербовник
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