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Посмотри на себя в зеркало: чтобы тебе сказал бы стилист!

Целых два месяца участники масштабного проекта «Время перемен», организованного Ворошиловским торговым центром, работали над собой и совершенствовались, как внешне, так и внутренне. Если вы думаете, что все интересное уже закончилось, то очень ошибаетесь. У них есть возможность продолжить свое чудесное преображение, а ты можешь к ним присоединиться.

Многие волгоградцы мечтали преобразиться. Многие хотели попасть в финал проекта и выйти на одну сцену с известным стилистом Александром Роговым. Но только семеро из них прошли трудный, но очень насыщенный и интересный путь, который привел их в долгожданному финалу. Яркое завершение проекта состоялось знаменательно во время празднования дня рождения Ворошиловского толгового центра.

Сегодня каждый из 50-ти участников, которые прошли отбор, смогли вынести из проекта максимум пользы. Чего только стоят ежедневные занятия финтесом! Общение с диетологом и психотерапевтом, имиджмейкером и другими специалистами, раз и навсегда изменили жизнь волгоградцев.

В самом начале пути, когда участники только познакомились друг с другом и приступили к занятиям со специалистами, они и понятия не имели, чего хотят от проекта.

Проект преображения
Проект преображения
Проект преображения
Проект преображения
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С каждым днем они открывали в себе что-то новое. Многие даже сумели заглянуть в глубь своего сознания и услышать свои мысли и желания. Трансформация оказалась очень интересным процессом. Но она не должна прекращаться с окончанием проекта…

Работа с имиджмейкерами и фитнес-тренерами, психотерапевтами и диетологами стала хорошим началом преображения участников, как внешнего, так и внутреннего.

Проект преображения
Финалистка проекта Светлана Белоножкина с Александром Роговым

«Благодаря участию в проекте, который подарил нам любимый торговый центр „Ворошиловский“ я пересмотрела свой образ жизни и отношение к ней», – делится финалистка Светлана Белоножкина. — Раньше мне никогда не приходилось испытывать такую бурю эмоций: и радость, и волнение, и даже печаль. Проект дал возможность взглянуть на себя по-новому. Как, что и для чего я делаю, как я питаюсь, как я провожу свой досуг. Он мне придал неимоверную уверенность в себе и силы. Моя главная проблема – это борьба с лишним весом. Благодаря команде «Время Перемен» и превосходным специалистам Волгоградского медицинского центра «Сфера» я поняла, что могу побороть лишний вес, и для этого совсем не обязательно заниматься истязательством. Приобретенный на проекте опыт просто бесценен. Я познакомилась с массой интересных людей. Ну и, конечно, сбылась моя мечта – встреча со стилистом Александром Роговым. Это, бесспорно, кульминация проекта. Несмотря на то что проект закончен, я до сих пор нахожусь под сильным впечатлением. Могу однозначно сказать, он изменил мою жизнь! Я побывала в сказке!"

Проект преображения
Участница проекта Маргарита Куценко с Александром Роговым

«Проекту „Время перемен“ я обязана положительными изменениями в моей жизни», – рассказывает участница Маргарита Куценко. – Я поняла, что я очень многое могу. Что времени у нас хватит на все. Но при условии, что будет желание. И на занятия фитнесом, и на бассейн. И любое хобби. Главное – захотеть. Проект помог мне преобразиться скорее внутренне. Не без помощи наших прекрасных психотерапевтов. За что им отдельное спасибо. Надеюсь, что смогу применять новые знания и опыт в повседневной жизни дальше. У нас была отличная команда специалистов, которые учили нас. Спасибо всем и каждому. Надеюсь, это начало большого пути. И проект – только старт».

Проект преображения
Врач ЛФК и спортивной медицины МЦ «Сфера»

Особенный опыт от участия в проекте получили и те, кто был по другую сторону. Специалисты и наставники.

Мужской взгляд на проект врача ЛФК и спортивной медицины МЦ «Сфера» Романа Витальевича Палашкина:

«Что для меня проект „Время перемен“? Это множество ярких побед человека над самим собой. Это стремление к поставленным целям, эволюция в новые формы и содержания. Это доказательство самому себе, что возможно все изменить в лучшую сторону, несмотря на диагнозы и годы!».

Проект преображения
Бутрина Лада Викторовна, психотерапевт, к. м. н., директор по развитию МЦ «Сфера»

«Участие в проекте «Время перемен» – это уникальный опыт для «Сферы», – рассказывает психотерапевт, кандидат медицинских наук, директор по развитию медицинского центра Бутрина Лада Викторовна. – Впервые наши специалисты работали с такой интересной и разноплановой группой. И если вначале мы думали, что участницами проекта будут только желающие похудеть, то в реальности все оказалось по-другому. Многие из девушек пришли в проект не за этим, а за возможностью реально изменить себя и свою жизнь. Внешние положительные изменения, которые с ними произошли, это был всего лишь бонус к их внутренним трансформациям. Мне, как психотерапевту, отрадно было наблюдать, как раскрывались и учились себя любить все участницы проекта. Какие эмоции бурлили на групповых сеансах психотерапии, каких «тараканов» мы вытаскивали на свет и как умело вели с ними переговоры. Восточная мудрость гласит: «Коня можно подвести к водопою, но напиться он должен сам». Мы сделали все, что могли. Что и как будут использовать участники в дальнейшей жизни, теперь зависит только от них. «Сфера» по-прежнему будет рядом и готова поддержать каждого».

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Слова Лады Викторовны уже подтвердились реальными делами.

Проект «Время перемен» подошел к концу, но перемены к лучшему не должны прекращаться. Каждый, кто хочет изменить себя в лучшую сторону, обрести уверенность, улучшить самочувствие и приобрести формы, достойные восхищения, приглашаются в беспрецедентный для нашего города проект «Реформа», который начинается в «Сфере». Это проект, в котором над вашим телом работают сразу несколько специалистов: терапевт, эндокринолог, врач ЛФК и индивидуальный тренер. Маленькие группы не более 4 человек, 3-разовые занятия в неделю, постоянный врачебный и тренерский контроль – все это позволит вам уже в ближайшее время увидеть, как меняются ваши формы в сторону идеальных.

Сегодня уже многие участники проекта «Время перемен» готовы продолжать свое преображение вместе со «Сферой». К ним можешь присоединиться и ты!

Для этого достаточно позвонить по телефону: +7 (8442) 25 45 00 или прийти лично по адресу:

г. Волгоград, ул. Пугачевская, д. 7, корп. Б

Часы работы с 9:00 до 21:00. Каждый день, кроме воскресенья.

Оформить заявку можно и на официальном сайте МЦ «Сфера»

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18 октября 2017
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