Йога для ленивых: красивое тело, не выходя из спальни

Комплекс упражнений состоит из асан – позиций, которые должно принять тело. Главное – правильно выполнять все рекомендации до мелочей. Большинство асан следует выдерживать по 20−30 секунд или восемь дыханий. Дышать нужно также правильно – носом, стараясь удлинять выдохи. Некоторые асаны нужно выполнять на правую и левую стороны, начиная всегда с определенной ноги.
Вирабхадрасана I
Встаем в исходное положение «ноги вместе». Делаем широкий шаг одной ногой назад.
Упрощенный вариант асаны
Стопа отведенной назад ноги опирается на пальцы. Нога впереди согнута в колене, при этом ее стопа находится на одной линии с коленом. Угол, под которым согнута опорная нога, тупой или прямой, но не острый. Важно, чтобы колено впереди стоящей ноги не заваливалось внутрь. Корпус переводим в перпендикулярное положение относительно пола. Тазовые кости должны находиться в одной плоскости. Выпрямляем ногу, отведенную назад, подтягиваем коленную чашечку. Поднимаем руки вверх, при этом опускаем плечи вниз. Смотрим вперед.
Усложненный вариант асаны
Стопа, находящаяся сзади, развернута на 45 градусов и прижата к полу, пятка дальше верхней части стопы. Сгибаем впереди стоящую ногу в колене, держа бедро параллельно полу, а колено – над пяткой. Поднимаем руки вверх, соединяем ладони, плечи опускаем вниз и добавляем небольшой прогиб.
Выполнив асану на одну ногу мы переходим к Вирабхадрасане II.
Эффект
Раскрывается грудная клетка, это способствует улучшению дыхания. Мышцы ног тонизируются, сжигается жир в области таза и бедер.
Вирабхадрасана II
Из Вирабхадрасаны I на выдохе разводим руки в стороны на уровень плеч, ладони направляем вниз, опускаем лопатки вниз и раскрываем таз. Стопа отведенной назад ноги должна быть параллельна заднему краю коврика – поместите пятку чуть дальше верхней части стопы. Затем сгибаем впереди стоящую ногу в колене, при этом колено смотрит на стопу, а голень оказывается перпендикулярной полу. Важно равномерно распределить вес между ногами и не заваливаться вперед. Корпус должен быть перпендикулярен полу, а взгляд устремлен поверх вытянутой вперед руки.
Эффект
Эта асана делает ноги сильными и стройными, раскрывает тазобедренные суставы, способствует избавлению от судорог в икроножных мышцах и бедрах. В стоячих асанах хорошо прорабатываются ягодицы и задняя часть бедра.
Выполнив асану на одну ногу, мы возвращаемся к Вирабхадрасане I и делаем ее на другую ногу, затем снова повторяем Вирабхадрасану II, но также на другую ногу и только после этого начинаем делать следующие упражнения.
Вирабхадрасана III
Встаем в исходное положение «ноги вместе». Переносим вес тела на одну ногу, с выдохом опускаем корпус в наклон параллельно полу. Таз закрыт, другую ногу вытягиваем назад, стопа направлена пальцами вниз, при этом ее следует тянуть на себя. Важно, чтобы линия тела была параллельна полу, пятка смотрела вверх, а носок – четко вниз.
Упрощенный вариант асаны
Немного сгибаем опорную ногу, переводим руки на опорное бедро. Так будет легче удерживать равновесие.
Усложненный вариант асаны
Переводим руки вперед, отводим лопатки от ушей. Взгляд на коврик или на руки.
Эффект
Ноги укрепляются и становятся стройнее. Стойка на одной ноге также благотворно влияет на кровообращение. Однако не стоит увлекаться и находиться в асане более восьми дыханий 20-30 секунд, особенно если у вас имеется варикозное расширение вен.
Асана выполняется поочередно на обе ноги.
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