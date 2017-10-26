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Загадочная маска женщин из Мозамбика

В этом государстве на юго-востоке Африки дамы племени макао разгуливают по улицам с так называемой мусиро на лице. Мы узнали, что это такое и как это помогает им оставаться красивыми.

Что за мусиро такая? Белую пасту для маски получают, растирая ветки и корни кустарника олакс-дистифлора. Она высыхает на лице и действует подобно маскам из глины, применяемым в западных салонах красоты. Потом ее смывают водой. Однако помимо того, что мусиро увлажняет и очищает кожу, она также защищает ее от солнца, и поэтому ее часто носят весь день, особенно во время священного месяца Рамадан в мусульманских странах.

Маска мусиро популярна в Мозамбике
Фото: Getty Images
Маска мусиро
Фото: Getty Images

В прошлом только незамужние женщины и девочки носили мусиро, которая считается очень эффективным средством от угрей, и постепенно маска стала символом молодости и красоты. Невесты покрывали ею все свое тело в брачную ночь, а потом уже больше не носили никогда.

Маска для сохранения молодости: секрет женщин из Мозамбика
Фото: Getty Images

Однако эта традиция изжила себя, и теперь женщины макао используют маску даже в качестве племенного украшения во время таких мероприятий, как танцевальные праздники. Интересно, что когда-то мусиро наносили так, что можно было понять, замужем ли женщина или только обручена.

Мусиро для сохранения молодости: секрет женщин из Мозамбика
Фото: Getty Images
Мусиро - маска для молодости кожи популярна у женщин из Мозамбика
Фото: Getty Images
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#Африка#секреты красоты#маска для лица
26 октября 2017Елена Мильчановска
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