Учеба, прощай: 30 небанальных бьюти-образов для выпускного

Если ты тоже со скукой просматриваешь работы визажистов и стилистов, то смело показывай мастеру наш гид — будешь самой оригинальной.

Предлагаем 30 оригинальных идей макияжа и рассказываем, что сейчас действительно модно, чтобы ты нашла свое интересное бьюти-решение для выпускного бала.

Самое главное, что стоит помнить: даже если твоя голова забита предстоящими экзаменами, работой или каникулами, к прическе и макияжу на выпускном придется отнестись серьезно. Есть три правила выпускного образа, к которым надо отнестись серьезно:

1. Фотографии с этих праздников сохранятся на всю жизнь – и это не просто слова! Ты же не хочешь остаться в памяти одноклассников/однокурсников с ужасными смоки и съевшейся за несколько часов помадой? Хотя и это плюс: сможешь через пять лет щегольнуть красотой на встрече выпускников.

2. Выпускной обычно длится всю ночь (ну мы то знаем, куда отправляются все послушные девчонки после официального вручения дипломов). Мейк и прическа должны продержаться, потому что фотографировать могут в самый неподходящий момент – например, в четыре утра.

3. Выбор мастера – дело ответственное, не стоит полагаться в этом деле на помощь подружки. Найти профессионала можно легко в социальных сетях или в салоне красоты. Главное – сделать это заранее: можно прийти на тестовый мейк или просто связаться с мастером за несколько дней и показать желаемый образ.

@clo

Ведущий визажист Urban Decay Анастасия Винникова рассказывает о самых классных трендах макияжа с подиумов, которые можно адаптировать для выпускного:

— Выразительный смоки-айс в сочетании с нейтральными губами всегда смотрится стильно. Если ты блондинка со светлыми глазами и кожей, то не стоит брать за основу именно черный оттенок в макияже глаз, выбирай более мягкие, нетемные оттенки, которые подчеркнут глаза. Золотисто-коричневая, нежно-розовая и персиковая гаммы прекрасно смотрятся на таком типе внешности и подойдут к любому вечернему образу и к официальной части выпускного. Кареглазым брюнеткам, напротив, стоит выбрать более холодную гамму. Дымчатые оттенки серого, коричневого и фиолетового очень выгодно смотрятся с яркими глазами. Такая палитра также является нейтральной и будет актуальной для вечернего платья в любой цветовой палитре. Идеальное сочетание таких оттенков в палетках Urban Decay Naked 2 и Naked Smoky.

Если ты хочешь сменить не только наряд после официальной части, но и макияж к вечеринке, то есть несколько классных приемов.

Модные акценты в этом сезоне это – цветные стрелки, подводка по нижнему веку и яркие губы. Все эти приемы отлично подойдут для макияжа на выпускной.

1. Цветные стрелки всегда можно сделать сверху твоего нейтрального макияжа глаз, в котором ты будешь на официальной части выпускного. Или можно сделать классические стрелки на день, а к вечеру добавить сверху стрелки подводку. Глитерные стрелки – это бомба!

2. Также можно сделать очень быстрый акцент на глаза, добавив на слизистую яркий карандаш, который сделает взгляд ярче и сможет дополнить твой вечерний образ. Для этого подойдут карандаши 24/7 eye pencil с богатой цветовой палитрой.

3. Яркая и сочная помада может очень быстро превратить твой образ школьницы в роскошный вечерний. Сделай нейтральный макияж глаз, а к вечеру помада тебя преобразит! Выбирай стойкие текстуры, матовые и кремовые.

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