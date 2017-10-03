Безумные тренды: 10 худших изобретений мира моды

Иногда фантазия дизайнеров и модельеров выделывает неожиданные пируэты, в результате появляются странные и даже шокирующие вещи. Можно не заглядывать в архивы, 2017 год подарил немало поводов для удивления.

Купальник с изображением волосатого торса

Купальник бренда Beloved стоит $60. Фото: @belovedshirts

Для купальника под названием Sexy Chest бренд Beloved выбрал необычную расцветку: на ткани очень натурально изображен волосатый мужской торс. Девушка, осмелившаяся надеть подобный купальник в бассейн, наверняка привлечет всеобщее внимание. Главное, чтобы впечатлительные особы при встрече в обморок не попадали!

Джинсы с молнией спереди назад

За такие джинсы просят $150. Фото: Reformation

Дизайнер американской марки Reformation решил не мелочиться и удлинил гульфик брюк по полной программе. Молния идет спереди назад, так что при расстегивании джинсы распадаются на две отдельные штанины. Снимать и надевать неудобно, есть опасность что-нибудь прищемить. К тому же жесткая молния между ног может натирать.

Туфли на колесах

Пара таких туфель стоит почти 2000 фунтов стерлингов, то есть 160 000 рублей. Фото: архивы пресс-служб

В свежую осенне-зимнюю коллекцию модного дома Saint Laurent вошли яркие туфли, к подошве которых прикреплены колеса. Даже шпильки оснащены колесами! Как стоять, а тем более передвигаться в такой обуви – большой вопрос.

«Голые» мужские брюки

Ди Мондо пошел по стопам Ким Кардашьян. Фото: Getty Images

Слава любительниц «голых» платьев, видимо, не давала спать американскому моднику Ди Мондо. Он решил выйти в свет в «голых» брюках. Прозрачный предмет гардероба мужчина продемонстрировал на церемонии вручения модной премии CFDA 2017 в Нью-Йорке. Хорошо еще, он не стал на 100% подражать дамам и надел под брюки трусы.

Маникюр с проволокой

Ногти выглядят жутковато. Фото: @studiya_stile

До России дошла корейская мода на маникюр с проволокой. Мастера «вплетают» проволоку в ноготь в виде какого-либо рисунка, затем заливают сверху гель-лаком или гелем, а потом еще покрывают цветным или прозрачным лаком. Страшно даже представить, как все это украшательство потом снимают с ногтей и сколько времени на это требуется.

Джинсы с искусственной грязью

Раз есть такие штаны, любой грязнуля может считать себя модником. Фото: nordstrom.com

Магазин Nordstrom весной поразил всех, когда начал продавать джинсы с фейковой грязью. В соцсетях над данным «шедевром» не посмеялся только ленивый. Фермеры наперебой предлагали помочь каждому желающему в создании таких же джинсов – нужно лишь поработать в конюшне или на поле. И обойдется дешевле 425 долларов, которые просят за «модные» джинсы.

Гамак для груди

Эрин выпускает такие лифы в пяти цветах Фото: @tatatowels

Обладательница аппетитных форм Эрин Робертсон придумала замену бюстгальтеру из необходимости: в жару область под грудью сильно потела. Американка сшила первый «гамак для груди» и стала его носить. А потом начала изготавливать Ta-Ta Towel (такое название придумала Эрин) на продажу. Вот только критики указывают на то, что грудь в таком «гамаке» висит ушами спаниеля. Да и стоит «Та-Та» недешево – 45 долларов за штуку.

Поясная сумка в виде мужского пивного живота

 

Пока все стремились похудеть, британец Альберт Пьюкиз мечтал увидеть с себя с пивным животом. Итогом размышлений стала поясная сумка с «пузатым» принтом. Стоило англичанину опубликовать свое фото с такой сумкой, как оно тут же разлетелось по соцсетям. Альберт придумал шесть вариантов сумки – в том числе с изображениями очень волосатого живота и живота с последней степенью ожирения.

Гибрид юбки и рваных джинсов

Юбку-гибрид можно купить за 3000 рублей. Фото: Asos

Британский бренд Asos выпустил в продажу настоящего джинсового монстра – гибрид юбки с асимметричным подолом и драных брюк. Странный предмет одежды к тому же усыпан искусственным жемчугом, а по кромке идет бахрома. Оценить такое, пожалуй, под силу только любителям модного трэша.

Купальники с изображениями лиц известных политиков

 

Всевозможные флаги на одежде изображают давно, но американский бренд Beloved Shirts пошел еще дальше и выпустил коллекцию купальников с портретами известных политиков (цена – 60 долларов). Можно выбрать один из несколько вариантов: с Владимиром Путиным, Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом. Лицо каждой персоны занимает почти всю поверхность купальника, что выглядит весьма странно.

Зима близко: 10 самых теплых и стильных свитеров сезона Подробнее