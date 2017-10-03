ГлавнаяМодаСтиль

Безумные тренды: 10 худших изобретений мира моды

Иногда фантазия дизайнеров и модельеров выделывает неожиданные пируэты, в результате появляются странные и даже шокирующие вещи. Можно не заглядывать в архивы, 2017 год подарил немало поводов для удивления.

Купальник с изображением волосатого торса

Купальник с волосатым торсом
Купальник бренда Beloved стоит $60.
Фото: @belovedshirts

Для купальника под названием Sexy Chest бренд Beloved выбрал необычную расцветку: на ткани очень натурально изображен волосатый мужской торс. Девушка, осмелившаяся надеть подобный купальник в бассейн, наверняка привлечет всеобщее внимание. Главное, чтобы впечатлительные особы при встрече в обморок не попадали!

Джинсы с молнией спереди назад

Джинсы с молнией спереди назад
За такие джинсы просят $150.
Фото: Reformation

Дизайнер американской марки Reformation решил не мелочиться и удлинил гульфик брюк по полной программе. Молния идет спереди назад, так что при расстегивании джинсы распадаются на две отдельные штанины. Снимать и надевать неудобно, есть опасность что-нибудь прищемить. К тому же жесткая молния между ног может натирать.

Туфли на колесах

Туфли на колесах
Пара таких туфель стоит почти 2000 фунтов стерлингов, то есть 160 000 рублей.
Фото: архивы пресс-служб

В свежую осенне-зимнюю коллекцию модного дома Saint Laurent вошли яркие туфли, к подошве которых прикреплены колеса. Даже шпильки оснащены колесами! Как стоять, а тем более передвигаться в такой обуви – большой вопрос.

«Голые» мужские брюки

«Голые» мужские брюки
Ди Мондо пошел по стопам Ким Кардашьян.
Фото: Getty Images

Слава любительниц «голых» платьев, видимо, не давала спать американскому моднику Ди Мондо. Он решил выйти в свет в «голых» брюках. Прозрачный предмет гардероба мужчина продемонстрировал на церемонии вручения модной премии CFDA 2017 в Нью-Йорке. Хорошо еще, он не стал на 100% подражать дамам и надел под брюки трусы.

Маникюр с проволокой

Маникюр с проволокой
Ногти выглядят жутковато.
Фото: @studiya_stile

До России дошла корейская мода на маникюр с проволокой. Мастера «вплетают» проволоку в ноготь в виде какого-либо рисунка, затем заливают сверху гель-лаком или гелем, а потом еще покрывают цветным или прозрачным лаком. Страшно даже представить, как все это украшательство потом снимают с ногтей и сколько времени на это требуется.

Джинсы с искусственной грязью

Джинсы с фейковой грязью
Раз есть такие штаны, любой грязнуля может считать себя модником.
Фото: nordstrom.com

Магазин Nordstrom весной поразил всех, когда начал продавать джинсы с фейковой грязью. В соцсетях над данным «шедевром» не посмеялся только ленивый. Фермеры наперебой предлагали помочь каждому желающему в создании таких же джинсов – нужно лишь поработать в конюшне или на поле. И обойдется дешевле 425 долларов, которые просят за «модные» джинсы.

Гамак для груди

Гамак для груди
Эрин выпускает такие лифы в пяти цветах
Фото: @tatatowels

Обладательница аппетитных форм Эрин Робертсон придумала замену бюстгальтеру из необходимости: в жару область под грудью сильно потела. Американка сшила первый «гамак для груди» и стала его носить. А потом начала изготавливать Ta-Ta Towel (такое название придумала Эрин) на продажу. Вот только критики указывают на то, что грудь в таком «гамаке» висит ушами спаниеля. Да и стоит «Та-Та» недешево – 45 долларов за штуку.

Поясная сумка в виде мужского пивного живота

Поясная сумка в виде мужского пивного живота
Поясная сумка в виде мужского пивного живота
Поясная сумка в виде мужского пивного живота
1/3
Дизайнер говорит, что хотел представить, каково это – ходить с большим животом.
Фото: @thedadbag
Фото: @thedadbag
Фото: @thedadbag

Пока все стремились похудеть, британец Альберт Пьюкиз мечтал увидеть с себя с пивным животом. Итогом размышлений стала поясная сумка с «пузатым» принтом. Стоило англичанину опубликовать свое фото с такой сумкой, как оно тут же разлетелось по соцсетям. Альберт придумал шесть вариантов сумки – в том числе с изображениями очень волосатого живота и живота с последней степенью ожирения.

Гибрид юбки и рваных джинсов

Юбка-гибрид
Юбку-гибрид можно купить за 3000 рублей.
Фото: Asos

Британский бренд Asos выпустил в продажу настоящего джинсового монстра – гибрид юбки с асимметричным подолом и драных брюк. Странный предмет одежды к тому же усыпан искусственным жемчугом, а по кромке идет бахрома. Оценить такое, пожалуй, под силу только любителям модного трэша.

Купальники с изображениями лиц известных политиков

Владимир Путин на купальнике от Beloved Shirts
Дональд Трамп на купальнике от Beloved Shirts
Хиллари Клинтон на купальнике от Beloved Shirts
1/3
Владимир Путин на купальнике от Beloved Shirts.
Фото: belovedshirts.com
Дональд Трамп на купальнике от Beloved Shirts.
Фото: belovedshirts.com
Хиллари Клинтон на купальнике от Beloved Shirts.
Фото: belovedshirts.com

Всевозможные флаги на одежде изображают давно, но американский бренд Beloved Shirts пошел еще дальше и выпустил коллекцию купальников с портретами известных политиков (цена – 60 долларов). Можно выбрать один из несколько вариантов: с Владимиром Путиным, Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом. Лицо каждой персоны занимает почти всю поверхность купальника, что выглядит весьма странно.

Зима близко: 10 самых теплых и стильных свитеров сезона
  • Подробнее
29 звезд, наряды которых раскритиковали фанаты
  • Подробнее
Поделись с друзьями!
#мода#треш#модный провал
3 октября 2017Евгения Запольская
Комментарии0
Эксперты форума
39 экспертов
Сергей Ланг
Парапсихолог
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Ольга Василенко
Сексолог
Ольга Халикова
Адвокат
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет