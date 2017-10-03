Безумные тренды: 10 худших изобретений мира моды

Для купальника под названием Sexy Chest бренд Beloved выбрал необычную расцветку: на ткани очень натурально изображен волосатый мужской торс. Девушка, осмелившаяся надеть подобный купальник в бассейн, наверняка привлечет всеобщее внимание. Главное, чтобы впечатлительные особы при встрече в обморок не попадали!
Купальник с изображением волосатого торса
Джинсы с молнией спереди назад
Дизайнер американской марки Reformation решил не мелочиться и удлинил гульфик брюк по полной программе. Молния идет спереди назад, так что при расстегивании джинсы распадаются на две отдельные штанины. Снимать и надевать неудобно, есть опасность что-нибудь прищемить. К тому же жесткая молния между ног может натирать.
Туфли на колесах
В свежую осенне-зимнюю коллекцию модного дома Saint Laurent вошли яркие туфли, к подошве которых прикреплены колеса. Даже шпильки оснащены колесами! Как стоять, а тем более передвигаться в такой обуви – большой вопрос.
«Голые» мужские брюки
Слава любительниц «голых» платьев, видимо, не давала спать американскому моднику Ди Мондо. Он решил выйти в свет в «голых» брюках. Прозрачный предмет гардероба мужчина продемонстрировал на церемонии вручения модной премии CFDA 2017 в Нью-Йорке. Хорошо еще, он не стал на 100% подражать дамам и надел под брюки трусы.
Маникюр с проволокой
До России дошла корейская мода на маникюр с проволокой. Мастера «вплетают» проволоку в ноготь в виде какого-либо рисунка, затем заливают сверху гель-лаком или гелем, а потом еще покрывают цветным или прозрачным лаком. Страшно даже представить, как все это украшательство потом снимают с ногтей и сколько времени на это требуется.
Джинсы с искусственной грязью
Магазин Nordstrom весной поразил всех, когда начал продавать джинсы с фейковой грязью. В соцсетях над данным «шедевром» не посмеялся только ленивый. Фермеры наперебой предлагали помочь каждому желающему в создании таких же джинсов – нужно лишь поработать в конюшне или на поле. И обойдется дешевле 425 долларов, которые просят за «модные» джинсы.
Гамак для груди
Обладательница аппетитных форм Эрин Робертсон придумала замену бюстгальтеру из необходимости: в жару область под грудью сильно потела. Американка сшила первый «гамак для груди» и стала его носить. А потом начала изготавливать Ta-Ta Towel (такое название придумала Эрин) на продажу. Вот только критики указывают на то, что грудь в таком «гамаке» висит ушами спаниеля. Да и стоит «Та-Та» недешево – 45 долларов за штуку.
Поясная сумка в виде мужского пивного живота
Пока все стремились похудеть, британец Альберт Пьюкиз мечтал увидеть с себя с пивным животом. Итогом размышлений стала поясная сумка с «пузатым» принтом. Стоило англичанину опубликовать свое фото с такой сумкой, как оно тут же разлетелось по соцсетям. Альберт придумал шесть вариантов сумки – в том числе с изображениями очень волосатого живота и живота с последней степенью ожирения.
Гибрид юбки и рваных джинсов
Британский бренд Asos выпустил в продажу настоящего джинсового монстра – гибрид юбки с асимметричным подолом и драных брюк. Странный предмет одежды к тому же усыпан искусственным жемчугом, а по кромке идет бахрома. Оценить такое, пожалуй, под силу только любителям модного трэша.
Купальники с изображениями лиц известных политиков
Всевозможные флаги на одежде изображают давно, но американский бренд Beloved Shirts пошел еще дальше и выпустил коллекцию купальников с портретами известных политиков (цена – 60 долларов). Можно выбрать один из несколько вариантов: с Владимиром Путиным, Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом. Лицо каждой персоны занимает почти всю поверхность купальника, что выглядит весьма странно.
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