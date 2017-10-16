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10 крутых образов с подиума: повторяем идеи дизайнеров без лишних затрат

Выглядеть актуально нужно всегда, и для этого не обязательно тратить много денег. А чтобы вы и время сэкономили, мы составили модные комплекты – аналоги нарядов, которые представили дизайнеры на Неделе моды в Париже.

— Нет особенных сложностей в том, чтобы повторить подиумные образы, используя коллекции нынешнего сезона, которые сейчас продаются в магазинах, – считает имидж-стилист Анастасия Галактионова. — Главное – не бояться экспериментировать, поскольку некоторые сочетания могут казаться странными. Основное правило цитирования – повторить не детали, а образ целиком, то есть составить лук, похожий по впечатлению, который он создает.

10 образов с подиума: повторяем идеи дизайнеров без лишних затрат
Фото: Legion-Media.ru
10 образов с подиума: повторяем идеи дизайнеров без лишних затрат

— Александр Маккуин представил сочетание, не выходящее из моды уже много лет: наивная легкость сталкивается с грубыми фактурами, и этот конфликт завораживает, заставляет рассматривать наряд снова и снова. Чтобы повторить образ, возьмите легкое полупрозрачное платье длины миди, накиньте плотный шерстяной пиджак розового цвета и дополните его аксессуарами из черной кожи с металлической фурнитурой. Подчеркнутая талия – один из ключевых трендов в следующем сезоне, поэтому обязательно небрежно подвяжите пиджак поясом.

10 образов с подиума: повторяем идеи дизайнеров без лишних затрат
10 образов с подиума: повторяем идеи дизайнеров без лишних затрат
Фото: Legion-Media.ru

— Джамбаттиста Валли воспевает Ее Величество многослойность, которая в следующем сезоне достигает своего апогея. Эта новая многослойность немыслима без прозрачных фактур и нарочито объемных и удлиненных фасонов, где стирается грань между сорочкой и платьем, создавая новые фасоны одежды. Поиграть с многослойностью можно, надев на удлиненную рубашку прозрачное платье, а сверху – трикотажный жилет. Отличным дополнением станет модная обувь с мехом.

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10 образов с подиума: повторяем идеи дизайнеров без лишних затрат
Фото: Legion-Media.ru
10 образов с подиума: повторяем идеи дизайнеров без лишних затрат

— Джозеф Альтузарра радует и предлагает нам очень «носибельный» образ, но с модной изюминкой – асимметричным подолом платья. Если найти платье с этой деталью не удастся, наденьте любое красное платье не в облипку, добавьте модные ботфорты и грубый черный ремень.

10 образов с подиума: повторяем идеи дизайнеров без лишних затрат
10 образов с подиума: повторяем идеи дизайнеров без лишних затрат
Фото: Legion-Media.ru

— В этом образе Кристобаль Баленсиага сочетает модную клетку с клеткой, при этом не соблюдая никаких академических правил. Клетка разных размеров и разных оттенков отлично уживаются вместе. Но чтобы сохранить гармонию, выбирайте для подобного аутфита приглушенные оттенки клеток, чтобы не перегрузить образ. Вишенка на торте – сапоги-чулки или колготки в тон обуви и объемная сумка.

10 образов с подиума: повторяем идеи дизайнеров без лишних затрат
Фото: Legion-Media.ru
10 образов с подиума: повторяем идеи дизайнеров без лишних затрат

— Снова Баленсиага, но с образом, который нам, детям перестройки, до боли знаком. Так ходили наши мамы. Ключевая вещь образа – объемный удлиненный свитер красного цвета. Чтобы образ получился по-настоящему рабоче-крестьянским, надеть его следует с легкой юбкой чуть ниже колена и топом с цветочным принтом. Сумка в идеале мешковатая, а вот на лодочках можно отдохнуть: берите любые с острым носом.

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10 образов с подиума: повторяем идеи дизайнеров без лишних затрат
10 образов с подиума: повторяем идеи дизайнеров без лишних затрат
Фото: Legion-Media.ru

— Здесь Александр Маккуин представляет сразу два тренда: объемные, архитектурные рукава и укороченный клеш. Чтобы повторить образ, не скрою, придется побегать, но эти две тенденции уже потихоньку завоевывают магазины, правда весьма спокойно: рукава объемны ровно настолько, насколько это удобно носить, а длина расклешенных брюк варьируется от модных до привычных. Чтобы сделать акцент на форме (а в этом образе именно так), соберите лук в монохромной гамме, дополнив одежду грубой обувью и многослойным чокером.

10 образов с подиума: повторяем идеи дизайнеров без лишних затрат
Фото: Legion-Media.ru
10 образов с подиума: повторяем идеи дизайнеров без лишних затрат

— Образ от Miu miu – это предельная концентрация многослойности. Пять слоев? Легко! Возьмите за основу черные леггинсы без блеска, добавьте топ или нижнее короткое платье, сверху наденьте платье миди из полупрозрачной ткани. Но это не все. У нас получился отличный такой образ текущего сезона. Многослойность нового сезона требует акцентного пальто с принтом и носочков в цвет принта на пальто. Вот теперь все. Кстати, лодочки могут быть простыми и черными.

10 образов с подиума: повторяем идеи дизайнеров без лишних затрат
10 образов с подиума: повторяем идеи дизайнеров без лишних затрат
Фото: Legion-Media.ru

— Givenchy представляет тренд на длинные ленты, которые в следующем сезоне будут везде, где только можно. Но в данном образе – это невинные завязки на блузе. Те, у кого так и не получилось научиться завязывать красивый бант, могут радоваться: самые модные не завязывают банты, оставляя ленты свисать. Чтобы создать модный образ, возьмите блузу с бантом, добавьте к банту контрастный длинный шарф, кожаные брюки и лодочки в цвет.

10 образов с подиума: повторяем идеи дизайнеров без лишних затрат
Фото: Legion-Media.ru
10 образов с подиума: повторяем идеи дизайнеров без лишних затрат

— Джамбаттиста Валли представил свой взгляд на сезон весна-лето 2018. Это не просто мини, это мини с целомудренно закрытым верхом. В общем, это и есть тенденция: если где-то очень открыто, все остальное должно быть очень тщательно закрыто. Поэтому ищем в пару к короткой юбке игривую полупрозрачную блузу и закрываем всю эту красоту трикотажным жилетом.

10 образов с подиума: повторяем идеи дизайнеров без лишних затрат
10 образов с подиума: повторяем идеи дизайнеров без лишних затрат
Фото: Legion-Media.ru

— Образы Баленсиага оттого легко цитировать, что они для нас родные и привычные. Ну кто не носил в студенчестве водолазку и юбку-карандаш? Фишка образа – в контрастной бахроме на юбке, которую можно имитировать поясом с бахромой или шарфом. Если кто-то подумает, что вы все еще не модная, покажите ему сапоги-чулки и объемную сумку на каркасе. Пусть попробует засомневаться!

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#осень-зима 2016/17#весна-лето 2018#стиль звезд#модная одежда#модный провал
16 октября 2017Арина Осенева
Комментарии4
Гость17.10.17 17:04

О! Терпения не хватает пересмотреть все выходы модные, а вот такие статьи как раз в тему.

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Гость17.10.17 16:56

Отличная статья.

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Гость17.10.17 16:49

Неужели есть люди, которые так просто могут высокую моду перенести на каждый день!! Круто! Попробуем теперь одеваться в модных тенденциях, по шпаргалке

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Гость17.10.17 12:11

Наверное я в свои 28 стала далека от моды,но образы нынче странноватые)

Хотя Анастасия довольно четко подобрала луки,а главное указанные бренды легко можно найти в моем городе, спасибо!)

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