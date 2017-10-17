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10 вещей, которые раздражают стилиста Рогова

Волгоградским модницам посчастливилось два дня общаться со стилистом Александром Роговым («Успеть за 24 часа», СТС), который оценивал финалистов шоу «Время перемен» от ВТЦ. А в интервью WDay.ru он рассказал о тех вещах, которые никак не вяжутся со словами «модно» и «стильно».

Что раздражает стилиста Александра Рогова

1. Девушки, которые пускают пыль в глаза и носят одежду не по карману – тратят всю зарплату или берут кредит на брендовую вещь. Такая сумка не сделает вас автоматически девушкой, которая прекрасно выглядит. Дорогой аксессуар – это признак достатка. Так понимают во всем мире, кроме России. Чтобы выглядеть дорого, не нужно быть подругой олигарха.

2. Неуместная одежда. Если вас куда-то позвали, а в приглашении не указан дресс-код, это не значит, что его нет. Дресс-код есть всегда, но это ваша личная ответственность и надо проанализировать, подумать, чего от вас ждут, и выбрать одежду в соответствии с ситуацией. Не надо отправляться в прогулку по городу в тунике для пляжа, а в бассейне нельзя появляться в купальнике с завязками – для этого есть закрытый купальник.

Особенно раздражают Рогова туристы, которые возвращаются из поездок в самолете в той же самой одежде, что были недавно на пляже. Для передвижения есть другая одежда, тоже удобная и комфортная.

Тренды осени
Фото: Losevsky Pavel/Фотобанк «Лори»

3. Немытая голова, несвежий запах от одежды. Запомните, что чистые и блестящие волосы, приятный и свежий запах – вот минимум без которого нельзя выходить из дома.

4. Катышки, зацепки, пятна на вещах – все это выглядит неаккуратно и сиротливо. А вот в свежей, идеально отпаренной блузке можно выглядеть на миллион, даже если вы купили ее на распродаже.

5. Дешевая фурнитура. Дьявол кроется в деталях, поэтому обращайте внимание на пуговицы, ремешки. Если вы купили пальто, а там дурацкие пуговицы – срежьте их и замените на другие.

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6. Подделки под бренды. Дорогая вещь – статусная, но в том случае, если к ней прилагается статус, зачем пускать пыль в глаза. Подделку видно всем. В магазинах доступных брендов всегда можно найти прекрасную альтернативу дорогой вещи – похожей формы, фасона, с такой же фурнитурой. Сейчас много нишевых брендов и молодых дизайнеров, в одежде от которых вы будете всегда модны.

7. Вещи с обилием декора, с нарядными пуговичками, люрексом, блузки с рукавчиками-фонариками.

Тренды осени
Фото: gettyimages

8. Лосины на девушках. Особенно в сочетании с майками, не прикрывающими паховую зону. Лосины – это спортивная одежда, хотя сегодня и допускается выходить в них в город на прогулку, но с удлиненной туникой, которая прикрывает паховую зону. Оголять паховую зону вы можете дома в присутствии любимого мужчины, а не перед всеми прохожими.

Тренды осени
Фото: gettyimages

9. Главный кошмар стилиста Рогова – мужчины, разгуливающие по городу в плавательных шортах. В нашей стране эти шорты очень всеми любимы, видимо, потому что хорошо продуваются. Запомните, мужчины и дамы, если в шорты вшита сетка – это одежда для плавания. В них можно быть только на пляже. Так же как и в майке из сетки.

Тренды осени
Фото: gettyimages

10. Когда, вернувшись из отпуска, люди продолжают ходить в штанах-афгани, платьях-сари, шортах и дешевых кулонах – в городских условиях это выглядит неадекватно.

Мода нужна не для того, чтобы притворяться кем-то другим: если вы с ней подружитесь, она поможет вам стать лучшей версией себя.
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#Волгоград#Александр Рогов#Успеть за 24 часа#СТС
17 октября 2017Ирина Волга
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