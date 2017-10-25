5 фасонов юбок, которые никому не идут

Воланы, микро, чрезмерный объем – редакция Woman’s Day знает, от каких юбок стоит отказаться, дабы не прослыть королевой безвкусицы.

Юбка – важная деталь женского гардероба, без которого трудно создать гармоничный и стильный образ. Однако, как бы банально это ни звучало, но не все юбки одинаково хороши. Что бы ни утверждали дизайнеры, существует несколько моделей, которые плохо сидят на абсолютно любой фигуре. Даже если вы супермодель с ногами от ушей. Мы составили список юбок, которые категорически противопоказаны вашему гардеробу.

С воланами

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Рюши, воланы, оборки и прочий «объем» может сыграть с вами злую шутку. Юбки с таким декором делают фигуру дисгармоничной, и образ нелепым и инфантильным. Даже если юбка с воланами создана именитым дизайнером, вовсе не значит, что она хорошо сидит и подчеркивает достоинства силуэта. Она «удешевляет» комплект, а также нивелирует все ваши попытки выглядеть стильно и элегантно. Не существует ни одной вещи, которая бы хорошо смотрелась с такой юбкой в паре: ни обтягивающие топы, ни крестьянские блузы, ни сдержанные рубашки, ни бунтарские толстовки – ничто не способно реабилитировать этот предмет гардероба. Не хотите выглядеть смешно? Тогда смело избавляйтесь от юбки с оборками. То же касается и цыганских многоярусных юбок – им в гармоничном гардеробе не место!

Кожаная мини

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Единственная причина иметь в своем гардероба кожаную мини-юбку – это предстоящий бал-маскарад или вечеринка в честь Хеллоуина. И то лишь в случае, если вы желаете перевоплотиться в героиню Джулии Робертс из «Красотки». Такая модель юбки выглядит вульгарно и совсем не украшает женскую фигуру. Возможно, девушки с роскошными длинными ногами попробуют нам возразить: мол, почему бы не надеть кожаное мини, если природа наградила хорошей фигурой? Что же, в таком случае мы парируем: такая модель, может, и подчеркнет красоту ног, но в то же время сделает заметным кое-что другое – полное отсутствие у вас вкуса.

Годе

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Узкий, обтягивающий силуэт с расклешенным низом – именно так выглядит юбка-годе. Чаще всего в подобном фасоне нет ничего криминального: существуют действительно удачные варианты, которые подчеркивают фигуру и делают ее более женственной. Избегать же стоит моделей прямого силуэта длины миди: такой силуэт в буквальном смысле уродует фигуру, визуально укорачивает ноги и лишает тело гармоничных пропорций.

Микро

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Еще одна юбка, сообщающая не о сексуальности своей владелицы, а ее вульгарности и полном отсутствии вкуса. Крошечная юбка, еле-еле прикрывающая прелести, – такой же нонсенс правильного гардероба, как, скажем, платье-бандаж или кроссовки на танкетке. Микроюбку способен реабилитировать лишь правильно подобранный жакет, желательно удлиненный, и элегантные аксессуары. И да – такую модель юбки могут позволить себе только самые худые и высокие девушки. Правда, даже они рискуют выглядеть в этом наряде нелепо и смешно.

Баллон

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И наконец, самая смешная и неказистая юбка нашего списка – юбка-баллон. Стройные «тростинки» рискуют превратиться в ней в шарик на тонких ножках, а девушки plus size – в бесформенных неваляшек. Баллон просто не способен сделать комплимент ни одной фигуре: эффект «откляченной» попы вам обеспечен при любом раскладе. Какие же юбки считаются удачными, универсальными и стильными? Чтобы всегда чувствовать себя уверенно, выбирайте модели следующих фасонов: — юбка-плиссе, — юбка А-силуэта, — юбка-трапеция, — юбка-карандаш. Эти предметы гардероба идут абсолютно всем!

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