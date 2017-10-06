5 ошибок в стиле, которые вы совершаете каждый день

Никто не идеален в этом мире, и нам всем свойственны ошибки. Самое главное – вовремя осознать их и перестать наступать на одни и те же грабли. С личной жизнью разобраться поможет психолог, мы же с радостью укажем на те нюансы, которые касаются моды и стиля.

Носите ботильоны с мини Если вы не супермодель, такое сочетание – роковая ошибка, ведь оно укорачивает ноги и визуально делает их менее привлекательными. Если все-таки любите носить ботильоны с мини, выбирайте модели тон в тон с колготками. Лучше отдать предпочтение беспроигрышному черному цвету. Этот прием, наоборот, сделает ноги длиннее и стройнее. И забудьте о сочетании «белая обувь + черные колготки», если не хотите выглядеть дешево и неблагородно.

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Надеваете колготки с эффектом загара в любое время года Скажем прямо: телесные колготки – в принципе вещь, давно списанная со счетов, немодная и безвкусная. Советуем навсегда забыть об их существовании. Вечерние и коктейльные наряды вообще не носят с колготками, а офисные комплекты будут отлично смотреться и с моделями черного цвета. Особая «каста» – колготки с эффектом загара. Взгляните правде в глаза: подобрать колготки, полностью совпадающие по цвету с кожей, просто невозможно. Это на грани фантастики! «Загорелые» ноги и белоснежные руки тут же выдадут в вас любительницу коричневых чулок. Выглядит это правда очень странно!

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Заправляете джинсы в сапоги Времена, когда джинсы было принято заправлять в сапоги, давно прошли. Изначально это явление имело скорее практическую функцию, нежели эстетическую. Может, в сапогах и джинсах и правда теплее, но выглядит такое сочетание, честно сказать, вообще некрасиво. Наш совет заключается в элементарном правиле: носите сапоги отдельно, а джинсы отдельно. Сапоги будут отлично смотреться с юбками-миди, а брюки из денима – с кроссовками, лодочками на каблуке, ботильонами, лоферами, ботинками и т. д.

Подбираете сумку в тон обуви Щепетильное отношение к сочетанию цветов – вещь, конечно, важная. Это выдает в вас человека хоть и ответственного, но совершенно лишенного фантазии и желания экспериментировать. Коричневая сумка и коричневые ботинки, черный рюкзак и черные же кроссовки – какая скука! Хотя дело даже не в избитости подобных сочетаний: они просто-напросто выглядят чересчур рафинированно и претенциозно – хорошим вкусом здесь и не пахнет! Конечно, аксессуары должны сочетаться между собой, но не по оттенку, а по общему настроению и стилю. При этом возможно частичное совпадение по цвету фурнитуры или каких-то деталей.

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Не подворачиваете узкие джинсы Джинсы, сложенные гармошкой на щиколотке, в сочетании с любой обувью выглядят неэстетично и неаккуратно. Кроме того, если не подворачивать джинсы или выбирать модели со слишком длинными штанинами, велика вероятность нарушить пропорции: где у вас щиколотки, где колени, никто и не разберет. Наш совет – выбирать укороченные модели, модели, соответствующие вашему росту, или подворачивать штанины. Тут тоже есть маленький нюанс: подворот не должен быть слишком массивным и широким – усердствовать все же не стоит, двух-трех сантиметров в ширину будет вполне достаточно.

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