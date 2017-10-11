5 видов осенней обуви, которые должны быть в гардеробе

Практичность, стиль и, конечно, красота – разбираемся, какая обувь обязана присутствовать в осеннем гардеробе каждой женщины.

Лаконичность и минимализм – именно так можно охарактеризовать идеальный базовый гардероб. Правда, эти понятия совершенно неприменимы к обуви. Туфель должно быть много – на все случаи и погодные условия! Если не хочется захламлять шкаф ненужными предметами, советуем составить список моделей must-have'ов, которые пригодятся и через год, и через три. Woman’s Day составил гид по главным фасонам осенней обуви, необходимой каждой.

Ботильоны

 

Классическая модель обуви – закрытые ботильоны на устойчивом каблуке. Они отлично сочетаются и с деловыми брюками, и с джинсами, и с платьями, и с юбками – одним словом, со всем, что вы найдете в своем шкафу. Для осенних луков подойдут как привычные черные и коричневые модели, так и варианты поярче. Дизайнеры в последнее время благоволят белому цвету, который сделает необычным и эффектным даже самый скучный лук. Ботильоны на шнуровке медленно, но верно выходят из моды – на пике актуальности минимализм.

Ботфорты

 

Эта ультрамодная модель обуви вошла в моду относительно недавно. Несмотря на это, каждая уважающая себя фэшониста старается обзавестись хотя бы одной подобной парой. Иметь ботфорты в гардеробе – такой же хороший тон, как, скажем, носить кроп-топы или шубы из искусственного меха. Несмотря на свою ультрамодность, носить ботфорты нужно с осторожностью. К сожалению, сочетаются они далеко не со всей одеждой. Удачных сочетаний можно добиться с юбками-миди, платьями в пол, узкими джинсами и пальто длины макси.

Обувь в мужском стиле

 

Обувь мужском стиле – уже настоящая классика. Дреби, челси, оксфорды и берцы отлично смотрятся с брюками любых фасонов и даже с мини-юбками. Носить обувь в мужском стиле принято как с деловыми комплектами, так и с бунтарскими и эклектичными. Что касается расцветок, то тут лучше всего придерживаться минимализма: черный и коричневый – именно тот максимум, который может позволить себе практически каждая. Правда, это вовсе не значит, что нужно избегать ярких сочетаний. Если вы смелы и уверены в себе, почему бы и нет?

Кроссовки

 

Обувь в спортивном стиле актуальна не только летом, но и в более прохладное время года. Осенью кеды и кроссовки лучше подбирать из функциональных материалов – нубука, кожи или замши. В тряпочной обуви вы рискуете не только выглядеть нелепо, но и, чего доброго, подхватить простуду. На пике моды – гипертрофировано спортивные силуэты в футуристическом стиле, а также классические модели и варианты в духе ретро. Сочетать кроссовки, как и в прошлые сезоны, можно с чем угодно. Пальто, джинсы, классические брюки, юбки, романтичные платья, кюлоты и даже шерстяные английские костюмы – в ваших руках полный карт-бланш!

Сапоги

 

Ну и наконец, сапоги – промозглой осенью без них никуда! Замшевые или кожаные, с декором или без, яркие или приглушенных оттенков, главное – выбрать именно ту модель, которая сочетается с большинством нарядов в вашем гардеробе. Если же говорить о каких-то нетривиальных вариантах, то советуем обратить внимание на сапоги модных сейчас красного и белого цветов, а также на сапоги с контрастным мысом – сейчас такие на пике моды!

Чек-лист: 5 сумок, которые должны быть у каждой Подробнее