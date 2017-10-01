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8 стильных луков: от инь до ян

Мамы в декрете – еще те модницы! Утверждает имидж-стилист Ирина Миронова, которая встретилась с InstaМАМами Волгограда на традиционном детском дресс-кроссинге и прокомментировала каждый образ.
Тренды осень-2018
Фото: Галина Микитинская
Мария Зарубина
Ирина Миронова

Настоящая Барби. В таком романтичном платье без броских аксессуаров с кулей на голове можно выглядеть и кисейной барышней. Но с модными массивными серьгами-кисточками, ярким маникюром Мария выглядит уверенно, девушка «не промах».

Напоминаю одно из главных правил стиля современности. Как и у нашей героини, обувь и сумка должны быть разных цветов, но подходящих к образу. Также обратите внимание на материал туфель. Сейчас в тренде обувь бархатная, атласная, фетровая и т. д. Да, непрактично для нашего климата. Но модница не поленится взять с собой «сменку» на мероприятие.

Тренды осень-2018
Фото: Галина Микитинская
Ксения Ледяева
Ирина Миронова

Кто-то считает рваные джинсы вульгарным, осуждает девушек в них. Для кого-то дыры на коленках – ура, наконец-то в отрыв. Я на стороне вторых. С удовольствием ношу сама. В них ощущаешь больше свободы, больше раскрепощенности в хорошем смысле слова. Молодой маме порой это и нужно: «Да, я – мать! И я умею танцевать!» Дыр на джинсах в 2017-м стало больше – на бедрах, сзади под коленями. Но они «заштрихованы» нитями или частично прикрыты латкой из цветной ткани. Качественная вышивка на джинсе – стильный вариант. Откажитесь от оформления стразами – вот это вульгарно. Классно сочетала Ксения темный верх – свободный джемпер строгого синего цвета – в контраст с неформальными джинсами. И завершающий аккорд – тканевые слипоны, в которых встретились все цвета образа.

Тренды осень-2018
Фото: Галина Микитинская
Ирина Павлова
Ирина Миронова

По типу лица героини я вижу ее больше в классическом стиле, строгих фасонах и цветах. Но это на работе. А сейчас веселый праздник. И можно одеться комфортно. Ирина так точно сочетала цвета – оттенок к оттенку, подобрала фактуры! Отличным переходом от точеного лица, смуглой кожи, темных волос к легкомысленной пастели Ирина сделала массивное колье в насыщенных, глубоких красках.

Тренды осень-2018
Фото: Галина Микитинская
Жанна Клюс
Ирина Миронова

Жанна, очевидно, мудрая девушка, которая знает, как нравиться своему мужу. И подает верный пример дочкам (мама троих деток). Она словно легкое, нежное облачко. Хотя, может быть, в этом образе – заботливая зайчиха… Это я заметила ушки на слипонах. Если хотите, чтобы мужчина 100% вас ценил, баловал – вот отличный пример. Будьте на 100% женственны. И обязательно приобретите юбку-плиссе или джемпер, или что-нибудь еще модных оттенков сезона – «розовый бутон», «примула розовая».

Тренды осень-2018
Фото: Галина Микитинская
Елена Кормилицина
Ирина Миронова

Отличный аутфит для неформального мероприятия. Все подобрано гармонично, и, главное, гармонично выглядит в этом Елена. Джинсы-«бойфренды» и «мамс» по-прежнему популярны. В 2017 году в моду вернулись рубашки-поло. У героини очень интересный вариант, в котором аж три цвета наступившего сезона из предложенных авторитетным Pantone. Эффектно вписался в образ и платок «осеннего ковбоя» (песня такая есть…). Кстати, ковбойский стиль сейчас в тренде, ну а также яркие массивные платки и шарфы.

Тренды осень-2018
Фото: Галина Микитинская
Екатерина Мордасова
Ирина Миронова

У Екатерины тип фигуры «стройная колонна». Утонченные, высокие девушки. Такая же у Николь Кидман, в ней все будто стремится вверх. Расклешенные от колена однотонные брюки подчеркивают красоту этой фигуры. Такой фасон вообще удлиняет ноги. Теперь о принте «пейсли». Это не фамилия английского лорда, это всемирно любимые индийские «огурчики». Но на самом деле есть 4 версии – это либо орех кешью, либо манго, либо кипарис, а может быть, и языки пламени. В любом случае – жизнь и плодородие в индийской культуре. Они появились long-long time ago – в III веке н. э. В Европе их прославил в XVII веке шотландский городок – как раз Пейсли. Мода на «огурки» приходила, уходила, возвращалась снова… Прочно закрепилась она на хипповых рубашках битлов. И пока жив стиль хиппи – клеш, пейсли, рeace!

Тренды осень-2018
Фото: Галина Микитинская
Анна Виниченко
Ирина Миронова

Юбка-миди – фаворит и в наступившем сезоне. Теперь, конечно, утепленная. По-прежнему любого фасона: карандаш, годе, плиссе, пышная, как у Анны. И героиня создала удивительно стильный аутфит. Такая женственность в юбке и свободная рубашка под мужскую с дерзко закатанным рукавом. Плюс лоферы – изначально комфортная обувь ленящегося завязывать шнурки сильного пола. Баланс инь-ян в образе восстанавливает крупная брошь-цветок.

Тренды осень-2018
Фото: Галина Микитинская
Анастасия Шмалюк
Ирина Миронова
Элегантное сочетание черного и белого. Снова контраст. В общем-то мужской низ по фасону брюк и лоферам. И туника с очаровательно женственными рукавами. Анастасия в черно-белом и сама брюнетка… И она грамотно, чтобы сделать лук по-настоящему эффектным, добавила массивное колье из коричневого и желтого металла в стиле стимпанк. Да, в общем-то, воланы на рукавах в контексте образа отсылают к этому стилевому направлению. И ничего лишнего в отделке вещей, только достойное качество материалов – и вы на высоте!
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#Волгоград#тренды#мода
1 октября 2017Ирина Миронова
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