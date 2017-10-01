8 стильных луков: от инь до ян

Настоящая Барби. В таком романтичном платье без броских аксессуаров с кулей на голове можно выглядеть и кисейной барышней. Но с модными массивными серьгами-кисточками, ярким маникюром Мария выглядит уверенно, девушка «не промах».

Напоминаю одно из главных правил стиля современности. Как и у нашей героини, обувь и сумка должны быть разных цветов, но подходящих к образу. Также обратите внимание на материал туфель. Сейчас в тренде обувь бархатная, атласная, фетровая и т. д. Да, непрактично для нашего климата. Но модница не поленится взять с собой «сменку» на мероприятие.