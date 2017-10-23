Бал дебютанток: наряд праправнучки Матильды стал сенсацией

К ежегодному Балу дебютанток Tatler девушки готовились не один месяц. Фотосессии, интервью, а еще эти репетиции… Кому-то танцевальные па давались не так уж просто, а кто-то всю голову сломал в поисках подходящего платья. Оно ведь должно быть не просто красивым, но и соответствовать протоколу…
Что же, ни у одной из красавиц старания не прошли даром. 23 октября 12 девушек блистали в Колонном зале Дома союзов. Ярче всех – 19-летняя балерина Большого театра Элеонора Севенард – праправнучка примы Мариинского театра Матильды Кшесинской.
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Для выхода в свет девушка выбрала платье жемчужного цвета с плотным корсетом и юбкой из оборок. Образ был дополнен изящным колье и серьгами из драгоценных камней. Правда, гости бала рассматривали не только наряд девушки. Накануне премьеры картины Алексея Учителя «Матильда» любопытные взгляды искали сходство между дебютанткой и легендарной примой. А тем, кому пока не повезло посмотреть спектакль с участием Севенард, было интересно: танцует ли Элеонора так же хорошо, как и ее прапрабабушка.
После нескольких танцев сомнений не осталось. Изящна и грациозна. Осанке этой девушки позавидовала бы любая царская особа.
А вот наряд другой дебютантки непременно пришелся бы по вкусу героине романа «Война и мир» Толстого Наташе Ростовой. Нежное и романтичное платье розового цвета из коллекции Christian Dior Couture весна-лето 2017 выбрала для своего выхода в свет 15-летняя Соня Тарханова. И пускай девушку больше интересует японская культура, а к русской классике она не тяготеет (так сама Соня призналась журналу Tatler), но ведь сравнение с Ростовой – это все равно лестно, не правда ли?
Кстати, в прошлом году негласный титул «Как Наташа Ростова» достался дочери Дмитрия Маликова Стефании. Белоснежное платье сделало юную девушку абсолютной звездой вечера. Она, кстати, посетила бал и на этот раз – уже в качестве почетной гостьи. И образ уже совсем не «толстовский».
«Если в прошлом году я представляла себя в образе Наташи Ростовой: воплощение женственности и непосредственности, то завтра подойдет больше образ антипода – Элен Курагиной. Перевоплощение в Матильду де Ламоль тоже будет кстати. Кто читал роман „Красное и черное“, поймет», – написала Стефания накануне Бала Tatler 2017 у себя в Instagram, а в день торжества добавила: «Вчера – белый лебедь, сегодня – черный...»
Еще одним черным лебедем в Колонном зале стала внучка народного артиста СССР Евгения Евстигнеева, 22-летняя Софья. Надев черное платье от Ralph & Russo, актриса нарушила негласный дресс-код бала, но нисколько не пожалела об этом.
«Если выберу другое платье, то буду выглядеть просто хорошо, хотя могла бы выглядеть потрясающе», – призналась девушка главному редактору Tatler Ксении Соловьевой.
Правила для дебютанток бала:
Правило № 1. Уметь общаться с молодыми людьми.
Правило № 2. Аксессуары должны подходить к твоему образу.
Правило № 3. Иметь чувство ритма и разбираться в музыкальных стилях.
Правило № 4. Выучить хореографию.
Правило № 5. Выбирай кавалера с умом.
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Гости Бала дебютанток
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