Бал дебютанток: наряд праправнучки Матильды стал сенсацией

Балерина Элеонора Севенард стала главной звездой вечера.

К ежегодному Балу дебютанток Tatler девушки готовились не один месяц. Фотосессии, интервью, а еще эти репетиции… Кому-то танцевальные па давались не так уж просто, а кто-то всю голову сломал в поисках подходящего платья. Оно ведь должно быть не просто красивым, но и соответствовать протоколу…

Что же, ни у одной из красавиц старания не прошли даром. 23 октября 12 девушек блистали в Колонном зале Дома союзов. Ярче всех – 19-летняя балерина Большого театра Элеонора Севенард – праправнучка примы Мариинского театра Матильды Кшесинской.

Tatler Ball 2017 #tatlerball2017 Публикация от Любовь (@badadusya) Окт 23 2017 в 11:43 PDT

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Для выхода в свет девушка выбрала платье жемчужного цвета с плотным корсетом и юбкой из оборок. Образ был дополнен изящным колье и серьгами из драгоценных камней. Правда, гости бала рассматривали не только наряд девушки. Накануне премьеры картины Алексея Учителя «Матильда» любопытные взгляды искали сходство между дебютанткой и легендарной примой. А тем, кому пока не повезло посмотреть спектакль с участием Севенард, было интересно: танцует ли Элеонора так же хорошо, как и ее прапрабабушка.

Матильда Кшесинская Фото: Getty Images

После нескольких танцев сомнений не осталось. Изящна и грациозна. Осанке этой девушки позавидовала бы любая царская особа. А вот наряд другой дебютантки непременно пришелся бы по вкусу героине романа «Война и мир» Толстого Наташе Ростовой. Нежное и романтичное платье розового цвета из коллекции Christian Dior Couture весна-лето 2017 выбрала для своего выхода в свет 15-летняя Соня Тарханова. И пускай девушку больше интересует японская культура, а к русской классике она не тяготеет (так сама Соня призналась журналу Tatler), но ведь сравнение с Ростовой – это все равно лестно, не правда ли?

First waltz. #tatlerball2017 #dior @tatler_russia Публикация от Sonya Tarkhanova (@sonya_tarkhanova) Окт 23 2017 в 1:26 PDT

Кстати, в прошлом году негласный титул «Как Наташа Ростова» достался дочери Дмитрия Маликова Стефании. Белоснежное платье сделало юную девушку абсолютной звездой вечера. Она, кстати, посетила бал и на этот раз – уже в качестве почетной гостьи. И образ уже совсем не «толстовский».

Cтефания Маликова в 2016 году Фото: Андрей Калмыков

«Если в прошлом году я представляла себя в образе Наташи Ростовой: воплощение женственности и непосредственности, то завтра подойдет больше образ антипода – Элен Курагиной. Перевоплощение в Матильду де Ламоль тоже будет кстати. Кто читал роман „Красное и черное“, поймет», – написала Стефания накануне Бала Tatler 2017 у себя в Instagram, а в день торжества добавила: «Вчера – белый лебедь, сегодня – черный...»

Вчера белый лебедь. Сегодня чрный лебедь. У каждого своя правда.. )) @tatler_russia Публикация от @steshamalikova Окт 23 2017 в 12:29 PDT

Еще одним черным лебедем в Колонном зале стала внучка народного артиста СССР Евгения Евстигнеева, 22-летняя Софья. Надев черное платье от Ralph & Russo, актриса нарушила негласный дресс-код бала, но нисколько не пожалела об этом. «Если выберу другое платье, то буду выглядеть просто хорошо, хотя могла бы выглядеть потрясающе», – призналась девушка главному редактору Tatler Ксении Соловьевой.

Правила для дебютанток бала: Правило № 1. Уметь общаться с молодыми людьми. Правило № 2. Аксессуары должны подходить к твоему образу. Правило № 3. Иметь чувство ритма и разбираться в музыкальных стилях. Правило № 4. Выучить хореографию. Правило № 5. Выбирай кавалера с умом.

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С дебютантками бала 2017 и Антоном @antonnemtsov Публикация от Юлия Карасева (@yuliasensavi) Окт 23 2017 в 12:03 PDT

Гости Бала дебютанток

Как мило, когда на балу появляются дети #tatlerball2017 #tatlerball #tatlerballrussia @sensavi.ru @yuliasensavi @evelinakhromtchenko Публикация от Юлия Карасева (@yuliasensavi) Окт 23 2017 в 1:06 PDT

#tatlerball2017 @dinanemtsova_ @yuliasensavi @marina_kim_tv @evelinakhromtchenko Публикация от Екатерина Одинцова (@odintsovaprtrend) Окт 23 2017 в 1:17 PDT

Прекрасно встретиться на балу с женой дизайнера своего платья @marinayudashkina , с великолепными @verberalla и @tatiana_navka Публикация от Юлия Карасева (@yuliasensavi) Окт 23 2017 в 11:16 PDT

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