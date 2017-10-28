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Без изюминки: Рогов «прошелся» по беременной Исинбаевой, Ковальчук и Дубцовой

Каждый выход звезды шоу-бизнеса или спорта вызывает волну комментариев от поклонников. Мы выбрали наиболее интересные образы известных волгоградок и попросили оценить их стилиста Александра Рогова («Успеть за 24 часа», СТС), когда он приезжал в Волгоград для участия в финале шоу «Время перемен», организованного ВТЦ.

Елена Исинбаева, двукратная олимпийская чемпионка

Елена Исинбаева
Перед выходом на красную дорожку в Калиниграде
Фото: @isinbaevayelena
Александр Рогов (Alexander Rogov)

Роскошное платье в русском стиле с павлиньими перьями. Но Елена переборщила с поддержкой этого яркого принта в других предметах и аксессуарах. Правда, она не одинока, обычно такую же ошибку совершает большинство девушек. Обычно они думают: «Раз есть павлиньи перья на платьях, то обязательно эти же перья должны появиться и на жилете. А может, и на сережках, и на клатче?». Еще и макияж сделан павлиний.

Этот образ Елены – ровно то, что делать не надо: в нем нет главного акцента. Здесь все – павлинье перо, а для того чтобы это платье было акцентным, его нужно успокоить и убрать всю мишуру.

Здесь все ошибки, о которых я говорю в передаче «Успеть за 24 часа»: нет ни небрежности, ни легкости – одна натужность. Вот видно, что старались и две недели подбирали павлиньи перья. Такого быть не должно.

Кстати, сам по себе жилет – тоже очень интересный, но лучше надеть его с брюками, юбкой или однотонным платьем.

Елена Исинбаева
На Каннском фестивале
Фото: @isinbaevayelena
Александр Рогов (Alexander Rogov)

А вот этот выход – антипод предыдущему. Здесь Елена Исинбаева шикарна. Очевидно, что образ к выходу на красную дорожку Каннского фестиваля готовила другая команда стилистов и визажистов. Классно все – убранные волосы, красивые дорогие ювелирные серьги и черное сдержанное платье в пол с декором на груди. Не к чему придраться: все уместно, роскошно, много блеска, но он не чрезмерен.

Елена Исинбаева
Елена во время участия в работе Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта
Фото: @isinbaevayelena
Александр Рогов (Alexander Rogov)

И этот монохромный наряд модного пудрового цвета отличный. Вообще, девушки, монохромные вещи всегда стройнят и никогда не выходят из моды, как и брючные костюмы. Посмотрите, есть ли в вашем гардеробе такой монохромный брючный костюм?

Мне нравится все в этом образе, Елена, – «пять»!

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Юлия Ковальчук

На съемках передачи «Взвешенные люди»
Фото: @juliakovalchuk
Александр Рогов (Alexander Rogov)

Видно, что Юлию одевал стилист: тренч на голое тело как платье – мне нравится.

Юлия Ковальчук
В гостях на «Доме-2»
Фото: @juliakovalchuk
Александр Рогов (Alexander Rogov)

Выбрана объемная блуза, которая скрывает определенное положение (напомним, что в октябре Юлия Ковальчук впервые стала мамой), – это хорошо. Беременным не стоит носить облегающие наряды, подчеркивающие их живот, – это интимно, незачем выставлять напоказ.

Юлия Ковальчук
Во время прогулки
Фото: @juliakovalchuk
Александр Рогов (Alexander Rogov)

У Юлии хорошая фигура, она очень симпатичная девушка, но без «перца». В ней его нет. Мне не хочется за ней наблюдать, разглядывать ее, мне не хочется говорить: «Смотри, Юлия Ковальчук может стать для тебя эталоном или ориентиром в стиле». В чем проблема? Я не знаю. Либо в отсутствии желания у Юлии, хотя видно, что все-таки желание есть. Или она просто не нашла того самого стилиста, который мог бы ее раскрыть с точки зрения стиля.

Юлия Ковальчук
На съемках передачи
Фото: @juliakovalchuk
Александр Рогов (Alexander Rogov)

Юлии очень льстит, что ее сравнивают с Сарой Джессикой Паркер. Хотя это сравнение странное. Ведь Сара Джессика Паркер – особенный персонаж с точки зрения стиля; не каждая женщина может шикарно выглядеть в юбке-пачке с футболкой плюс туфли со стразами. Это более редкое явление в мире стиля, чем мейнстрим.

Юля для меня – любимая и хорошая девочка, которая стремится быть стильной. И видно, что она хочет «перца». Я ей очень желаю, чтобы она нашла скорее ту необходимую ей «перчинку».

Ирина Дубцова

Ирина Дубцова
Фото: @dubtsova_official
Александр Рогов (Alexander Rogov)

Я работал с Ириной пару раз. Ира очень хорошо выглядит, она сильно похудела. Она – прекрасный композитор и певица. Но то, что она носит, – это просто подражание тому, что Ира видит вокруг себя. Я бы это стилем не назвал. Хотя отмечу, что Дубцова копирует отлично и всегда выглядит супермодно.

Ирина Дубцова
На празднике в отеле «Советский»
Фото: @dubtsova_official
Александр Рогов (Alexander Rogov)

Здесь торжественный прием и, условно, красная ковровая дорожка. И все идеально: хорошо подобрано платье, красиво уложены волосы, стильный вечерний макияж.

Ирина Дубцова
На прогулке
Фото: @dubtsova_official
Александр Рогов (Alexander Rogov)

А вот этот образ… ну, так выглядит любая девочка из «Инстаграма». Кеды, объемная куртка, модная сумка, но прикрой лицо на фото, и ты никогда не узнаешь, что это Ира Дубцова. Нет в артистке того, чтобы, глядя на фото, сразу сказать – это Ира.

Что должно в ней появиться? Я не знаю. Но здесь нет персоналити. Вообще, мне очень нравится ее творчество, это душевно, очень глубоко. Мне кажется, что этот ее современный образ – это диссонанс с тем творчеством, которое она делает. Творчество ее выше. И я бы хотел, чтобы она нашла баланс.

Девушки с «перцем» по мнению стилиста Александра Рогова

Стилист Рoгов комментирует
Светлана Лобода
Фото: @lobodaofficial
Александр Рогов (Alexander Rogov)

У нее столько «перца», что мало не покажется. Абсолютно очевидно, что свой стильный образ она создала сама – это не продюсерский ход. За ней хочется наблюдать, ее хочется рассматривать, хотя очень часто на ней практически ничего нет, а при этом она всегда выглядит прикольно. И именно у Лободы есть баланс между ее творчеством и тем, как она одевается.

Стилист Рoгов комментирует
Ольга Серябкина, проект «Мови»
Фото: @olga.seryabkina
Александр Рогов (Alexander Rogov)

Ольга Серябкина, экс-солистка группы «Серебро». Она умеет рисковать и делает это прикольно, при этом выглядит естественно. Хотя я ее как ориентир для подражания другим девушкам не рекомендовал бы, потому что изысканно повторить ее стиль очень сложно. Но наблюдать за этим очень интересно.

Стилист Рoгов комментирует
Рената Литвинова
Фото: @renatalitvinovaofficiall
Александр Рогов (Alexander Rogov)

Рената Литвинова, и тут я буду банальным. Я с ней работал, и с ней очень интересно сотрудничать, потому что у нее есть глубокое внутреннее наполнение, которое легко передать при помощи одежды. Она сама делает свой стиль.

Стилист Рoгов комментирует
Земфира
Фото: @zemfiralive

Стильные блогерши

Стилист Рoгов комментирует
Наташа Гольденберг
Фото: @ngoldenberg
Стилист Рoгов комментирует
Вика Гозинская
Фото: @vikagazinskaya
Стилист Рoгов комментирует
Мирослава Дума
Фото: @miraduma
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#Волгоград#стиль звезд#тренды#Юлия Ковальчук#Ирина Дубцова#Елена Исинбаева
28 октября 2017Ирина Волга
Комментарии0
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