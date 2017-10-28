Без изюминки: Рогов «прошелся» по беременной Исинбаевой, Ковальчук и Дубцовой

Роскошное платье в русском стиле с павлиньими перьями. Но Елена переборщила с поддержкой этого яркого принта в других предметах и аксессуарах. Правда, она не одинока, обычно такую же ошибку совершает большинство девушек. Обычно они думают: «Раз есть павлиньи перья на платьях, то обязательно эти же перья должны появиться и на жилете. А может, и на сережках, и на клатче?». Еще и макияж сделан павлиний.

Этот образ Елены – ровно то, что делать не надо: в нем нет главного акцента. Здесь все – павлинье перо, а для того чтобы это платье было акцентным, его нужно успокоить и убрать всю мишуру.

Здесь все ошибки, о которых я говорю в передаче «Успеть за 24 часа»: нет ни небрежности, ни легкости – одна натужность. Вот видно, что старались и две недели подбирали павлиньи перья. Такого быть не должно.

Кстати, сам по себе жилет – тоже очень интересный, но лучше надеть его с брюками, юбкой или однотонным платьем.