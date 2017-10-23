Что такое стиль Bulgari

С чего все начиналось, и какие изменения пережил бренд за свою почти полуторавековую историю.

Отсчет успеха Bulgari начинается с 1884 года, когда Сотирио Булгарис открыл бутик в Риме. Тогда же ювелир с греческими корнями решил сменить фамилию на более звучную для итальянского уха. И семья Булгарис превратилась в чету Булгари, а с ней и ювелирное дело обрело имя с итальянским колоритом.

Фото: архив пресс-служб

На стиль бренда особенно повлиял Джорджо Булгари – сын Сотирио. Он всерьез увлекался драгоценными камнями, их обработкой и сочетанием. Поэтому геометрические комбинации из драгоценных и полудрагоценных камней превратились в фирменный знак марки. Особенно бренд полюбил сапфиры необычной огранки, а чуть позже активно начал использовать кабошоны. Это те же самые драгоценные и полудрагоценные камни, но гладкой формы.

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Дизайн Bulgari менялся со временем и эпохой. В начале ХХ века в украшениях доминировали плавные линии ар-деко, в военный период преобладали сдержанные классические формы, а в поствоенное время свободы бренд ударился в эклектику, смешивая ее с архитектурой.

Так, например, линия украшений B. Zero1 была навеяна архитектурными очертаниями Колизея, а коллекция Divas' Dream вдохновлена мраморным декором древнеримских терм Каракаллы и восточными мотивами. Со знаковыми символами Bulgari можно познакомиться во флагманском бутике на Кузнецком Мосту. Весь октябрь здесь будут гостить популярные коллекции марки.

Когда: октябрь 2017 года. Где: Флагманский бутик Bvlgari (ул. Кузнецкий Мост, 7, метро «Кузнецкий Мост»).

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